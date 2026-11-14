Après 37 ans, Gabrielle Cauchy passe le relais aux Éditions du Boréal

Cette passation concerne uniquement le Boréal. Gabrielle Cauchy restera l’interlocutrice des éditeurs européens diffusés au Canada par Dimedia jusqu’à l’arrivée de la personne qui lui succédera, prévue en janvier 2027. Le courriel ne précise pas son nom.

« Le temps est venu de passer le relais », écrit l’attachée de presse, qui fait remonter à 1989 son travail auprès des médias. Elle figurait déjà comme contact de Diffusion Dimedia dans le communiqué de lancement de Mistouk, premier roman de l’historien Gérard Bouchard, paru au Boréal en 2002.

Issu en 1963 du journal Boréal Express, l’éditeur indépendant a d’abord publié des ouvrages d’histoire avant d’élargir son catalogue à la fiction, à l’essai et à la jeunesse. Gilles Ostiguy et Renaud Roussel en assurent la direction générale depuis la réorganisation annoncée en novembre 2022, à l’occasion du départ de Pascal Assathiany de cette fonction.

Le Boréal et Québec Amérique détiennent à parts égales Diffusion Dimedia, dont ils avaient annoncé le rachat en septembre 2018. Le diffuseur-distributeur représente au Canada les catalogues de quelque 500 éditeurs européens, selon les chiffres rapportés par ActuaLitté en avril 2026.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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