Plus d'un million de livres accessibles : ce que le traité de Marrakech a changé

En 2016, le premier échange international organisé dans le cadre du traité de Marrakech concernait un seul livre audio, envoyé du Canada vers l’Australie. Dix ans plus tard, le catalogue mondial constitué autour de ce dispositif rassemble plus de 1,2 million de titres accessibles, répartis dans 80 langues.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié ce bilan le 30 septembre 2026, jour anniversaire de l’entrée en vigueur du traité. Adopté en 2013, celui-ci facilite la production et les échanges transfrontaliers de livres adaptés aux personnes aveugles, malvoyantes ou rencontrant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Son principe répond à une difficulté concrète : lorsqu’un ouvrage existe déjà dans un format accessible à l’étranger, une bibliothèque ne devrait pas avoir à financer une nouvelle adaptation pour ses propres lecteurs. Le premier transfert, effectué entre le Canadian National Institute for the Blind et Vision Australia, aurait ainsi évité environ 2 000 dollars de dépenses, selon l’OMPI.

1,2 million de titres, mais un accès variable

Le traité compte désormais 106 parties contractantes couvrant 132 États membres de l’OMPI. Pour faciliter les échanges, le Consortium pour des livres accessibles (ABC), soutenu par l’organisation internationale, réunit les catalogues d’établissements habilités à produire et diffuser des ouvrages adaptés.

Les collections comprennent notamment des livres audio, des fichiers braille, des EPUB accessibles et des textes électroniques. Depuis 2016, quelque 1,3 million de livres ont été fournis aux bénéficiaires par l’intermédiaire des organismes participants.

Autre distinction importante : les 1,2 million de références du catalogue mondial ne sont pas toutes proposées en téléchargement direct. L’application destinée aux lecteurs donne actuellement accès à plus de 500 000 livres, sous réserve des conditions d’inscription et de disponibilité.

Dans son bilan publié pour le dixième anniversaire, le consortium DAISY recense 156 organismes autorisés à participer à ces échanges, dont plus de la moitié sont implantés dans des pays en développement ou parmi les moins avancés.

En France, des lecteurs téléchargent directement les ouvrages

L’Association Valentin Haüy (AVH) participe à ce réseau international. En avril 2021, elle a contribué au lancement français du service d’accès direct aux collections de l’ABC. Les lecteurs inscrits recherchent eux-mêmes les ouvrages disponibles, en sélectionnant notamment leur langue, leur format et le type de narration souhaité.

Basile Mignonneau, représentant de l’AVH et de DAISY France, souligne dans le bilan du consortium que cette possibilité leur donne davantage d’autonomie. L’accompagnement des bibliothécaires reste néanmoins nécessaire pour l’inscription, les recherches ou l’utilisation des fichiers téléchargés.

La coopération internationale modifie aussi le travail des établissements. Avant de commander une nouvelle adaptation, une bibliothèque peut vérifier si un organisme étranger possède déjà une version accessible. Cette démarche évite de reproduire un travail coûteux et accélère la mise à disposition des ouvrages.

Des obstacles qui dépassent le droit d’auteur

La ratification du traité ne garantit pas, à elle seule, son application. Certains pays n’ont pas encore adapté leur législation nationale ou organisé les échanges entre organismes habilités. L’Afrique et le Moyen-Orient restent notamment moins représentés dans le réseau.

Les difficultés sont également techniques : absence de synthèse vocale dans certaines langues, prise en charge insuffisante du braille ou incompatibilité entre fichiers et appareils de lecture. DAISY relève par ailleurs des problèmes de catalogage. Un livre peut exister dans une version adaptée sans être facilement repérable, faute de métadonnées précises sur son accessibilité.

En France, ces difficultés rejoignent celles rencontrées dans les bibliothèques publiques. Dans une tribune publiée sur ActuaLitté le 23 avril 2026, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France signalait que, sur 1 001 établissements examinés, seuls dix présentaient l’ensemble des éléments exigés en matière d’accessibilité numérique.

Le traité facilite donc la circulation des ouvrages adaptés, mais leur disponibilité effective dépend encore des catalogues, des outils de lecture et des services proposés aux bénéficiaires.

Crédits photo : Stevie Wonder parlant du Traité de Marrakech aux délégués réunis au siège des Nations Unies (décembre 2016) © Wipo





Par Nicolas Gary

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