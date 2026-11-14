Au Royaume-Uni, les ventes de livres jeunesse progressent de 6 %

Le documentaire jeunesse se porte particulièrement bien au Royaume-Uni. Selon les données de Nielsen BookScan présentées le 9 novembre par Philip Stone, responsable des relations avec les éditeurs chez Nielsen BookData, ses ventes ont progressé de 16 % en valeur depuis le début de l’année, pour atteindre 48 millions de livres sterling.

Le nombre d’exemplaires vendus bondit davantage encore : sept millions de livres documentaires jeunesse ont trouvé preneur, soit une hausse de 21 % par rapport à la même période de 2025.

Ces résultats,rapportés par The Bookseller, s’inscrivent dans une progression générale du secteur jeunesse. Toutes catégories confondues, le marché atteint 298 millions de livres sterling, en hausse de 6 %, pour 45 millions d’exemplaires vendus, soit 4 % de plus sur un an. Les chiffres proviennent des ventes de livres imprimés enregistrées dans plus de 5 000 points de vente britanniques.

Albums en hausse, fiction en léger recul

Les albums et ouvrages destinés aux enfants d’âge préscolaire enregistrent une croissance de 9 % en valeur, à 126 millions de livres sterling, tandis que les volumes restent stables à 22 millions d’exemplaires. La fiction jeunesse et jeunes adultes suit une trajectoire différente : ses recettes reculent de 1 %, à 122 millions de livres sterling, alors que le nombre d’exemplaires écoulés augmente de 2 %, à 16 millions.

Parmi les tendances observées, Nielsen relève l’intérêt pour les ouvrages consacrés au sport, les atlas, les cartes, les machines et leur fonctionnement, ainsi que pour les mangas, les comics et les romans graphiques. Les livres d’activités, notamment de dessin et de coloriage, figurent également parmi les catégories remarquées.

Julia Donaldson domine toujours les ventes

Les grandes signatures continuent néanmoins de peser lourdement sur le marché. Avec 582 000 exemplaires vendus depuis sa publication, Gruffalo Granny, de Julia Donaldson, arrive en tête des ventes en volume présentées lors de la conférence. L’album avait écoulé 227 000 exemplaires dès sa première semaine, soit, selon Nielsen, le meilleur démarrage d’un livre jeunesse britannique depuis Harry Potter et l’Enfant maudit, en 2016.

Julia Donaldson totalise 3,3 millions d’exemplaires vendus depuis le début de l’année. Ses ouvrages représentent environ 6 % des dépenses consacrées aux livres jeunesse, une proportion qui atteint 16 % pour les titres destinés aux enfants de moins de six ans.

L’enquête Nielsen Books & Consumers, portant sur les douze mois achevés en juin 2026, souligne également le rôle des commerces physiques : la moitié des livres jeunesse achetés l’ont été dans un point de vente fréquenté en personne. Près d’un quart des achats sont liés à une découverte en magasin, tandis que les recommandations de proches interviennent dans 20 % des décisions déclarées.

Crédits photo : Foire du Livre de Londres 2019 - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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