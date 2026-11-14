Au Japon, les jeunes ne lisent plus ? Une enquête révèle un paradoxe

Au Japon, la « désaffection des jeunes pour la lecture » nourrit les inquiétudes depuis les années 1980. Mais derrière cette formule devenue familière, les pratiques résistent aux généralisations. C’est ce que montre une enquête présentée le 9 novembre par l’université Ritsumeikan, à partir des réponses de 1 164 personnes âgées de 20 à 79 ans.

Premier constat : les vingtenaires se distinguent dans les deux sens. Parmi eux, 30,6 % déclarent ne jamais lire dans aucune des cinq catégories étudiées — fiction, ouvrages documentaires, manuels et livres pratiques, mangas et magazines. À l’inverse, 39,8 % lisent au moins une fois par semaine dans l’une d’elles.

En se limitant aux livres principalement composés de texte, donc sans les mangas ni les périodiques, le contraste demeure : 45,9 % n’en ouvrent jamais, contre 25,5 % qui en lisent chaque semaine. Dans les deux cas, ces proportions sont les plus élevées parmi les quatre groupes d’âge comparés.

L’enquête ne décrit donc pas une génération uniformément éloignée des livres. Elle révèle plutôt une coexistence marquée entre absence de lecture et pratique régulière.

Des livres pour apprendre, travailler et partager

Les différences apparaissent aussi dans les ouvrages consultés. Chez les 20-29 ans, 13,3 % déclarent lire chaque semaine des manuels, des publications spécialisées ou des livres pratiques. Cette proportion atteint 11,2 % chez les trentenaires, contre 6,8 % parmi les 40-59 ans.

Pour la fiction, les écarts sont moins marqués : 14,3 % des vingtenaires en lisent au moins une fois par semaine, contre 15,3 % des trentenaires.

Le professeur Masanari Sakurai, qui a conduit cette recherche, s’est également intéressé aux raisons de lire. Le plaisir reste largement dominant : 66,2 % des jeunes répondants concernés déclarent aimer cette activité et 60,3 % y voient un divertissement.

Mais d’autres motivations se distinguent. Près de quatre sur dix, soit 39,7 %, s’intéressent à un ouvrage parce qu’il fait parler de lui. Plus surprenant, 23,5 % évoquent le souhait de se sentir moins seuls, tandis que 20,6 % mentionnent l’impression favorable qu’ils espèrent donner aux autres.

La lecture relève ainsi, pour une partie des répondants, autant de l’intérêt personnel que des relations sociales. Les livres circulent aussi comme sujets de conversation et signes d’appartenance.

Internet ne chasse pas nécessairement les livres

L’étude s’attaque à une autre idée reçue : celle d’une concurrence systématique entre les écrans et l’écrit. En comparant la fréquence d’utilisation des médias numériques à celle de différentes lectures, les chercheurs observent une association positive pour cinq catégories sur six. Les personnes qui utilisent davantage les réseaux sociaux, les plateformes vidéo ou Internet lisent également plus fréquemment certains types de documents. La presse quotidienne constitue l’exception, avec une relation inverse.

Les jeux vidéo présentent, quant à eux, une association plus marquée avec les mangas et la fiction. Ces observations concernent l’ensemble des répondants, et non exclusivement les vingtenaires. Surtout, elles ne démontrent aucune causalité : rien n’établit que la fréquentation d’Internet encourage la lecture, ni qu’elle en soit la conséquence.

Les supports sonores apportent une dernière nuance. Parmi les 20-29 ans, 10,2 % utilisent au moins occasionnellement des livres audio, contre 5,5 % chez les 40-59 ans. Par ailleurs, 34,7 % des vingtenaires se considèrent, à des degrés divers, comme des lecteurs, soit la proportion la plus élevée des groupes étudiés.

Chez les jeunes adultes, l’utilisation du livre audio présente une association relativement plus forte avec cette identité de lecteur. Là encore, les chercheurs se gardent d’y voir un lien de cause à effet. Reste une limite importante : les données proviennent de deux questionnaires en ligne, réalisés en février 2025 et mars 2026 dans quinze préfectures japonaises. Sur les 1 164 participants, seuls 98 ont entre 20 et 29 ans.

L’université souligne elle-même que cet échantillon n’est pas représentatif de la population nationale. Les différences observées peuvent également tenir aux situations de vie plutôt qu’à des caractéristiques propres à une génération.

Crédits photo : jeunes à Tokyo - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com