Aux Petites Fugues, Karim Kattan raconte le deuil d’un pays

Karim Kattan est à Bordeaux, où il participe au festival Lettres du monde, lorsqu'il répond à ActuaLitté. Entre deux rencontres, il cherche sa prochaine feuille de route. Du 19 au 21 novembre, elle le conduira dans trois communes de Bourgogne-Franche-Comté, à l'occasion des Petites Fugues : Arbois, dans le Jura, le jeudi 19 novembre à 20h30 ; Grandvillars, dans le Territoire de Belfort, le vendredi 20 à 18h30, pour une rencontre podcastée ; enfin Devecey, dans le Doubs, le samedi 21 à 10h.

Une première participation pour l'écrivain, particulièrement sensible au principe de cette manifestation qui déplace les rencontres littéraires hors de leurs circuits habituels. « Quand on m'a proposé de faire les Petites Fugues, j'avais des dates un peu restreintes. Mais j'ai sauté sur l'occasion, précisément parce que le côté itinérant m'avait beaucoup plu. »

Au-delà des déplacements, c'est la possibilité de rencontrer des lecteurs différents qui l'intéresse. « La médiathèque, c'est l'un des relais majeurs qui permettent de faire ça, comme la librairie indépendante. La médiathèque, c'est une vraie courroie de transmission et d'accessibilité. On sait bien que le livre coûte cher, le livre fait un peu peur parfois. On se dit qu'on n'a pas accès au livre. Et cette question de l'accessibilité, pour moi, on voit à quel point elle est essentielle, puisqu'elle est mise à mal idéologiquement. »

Ne pas confondre éloignement géographique et méconnaissance

Cette circulation des livres lui semble d'autant plus précieuse qu'elle ouvre des espaces de discussion autour de sujets parfois difficiles. Mais Karim Kattan refuse toute opposition simpliste entre les publics des grandes villes et ceux des territoires ruraux.

« Je ne présume pas qu'un public, par exemple, dans un milieu plus rural, est moins informé de la question qu'un public dans un milieu urbain. C'est peut-être le cas, mais, de façon anecdotique, jusqu'à présent, ça n'a pas forcément été mon expérience. J'ai pu, dans des milieux plus ruraux, rencontrer des gens qui sont tout à fait bien informés sur la question. »

L'écrivain reconnaît l'existence d'une profonde méconnaissance de la situation palestinienne, nourrie notamment par certains discours médiatiques. Mais celle-ci ne connaît pas de frontière géographique. « Il y a une méconnaissance partout », insiste-t-il, sans établir de distinction entre Paris, Bordeaux, Montauban ou Arbois.

Les Petites Fugues représentent donc moins, à ses yeux, une entreprise destinée à informer des lecteurs supposés éloignés de l'actualité qu'une occasion supplémentaire de faire circuler des récits et des imaginaires. Une démarche qui rejoint, sans s'y réduire, les préoccupations de son dernier livre.

« J'avais besoin d'explorer le deuil d'un pays »

Paru le 4 septembre dernier aux éditions Elyzad, Septentrionale suit Maryam et Joseph, deux inconnus qui traversent en voiture, du crépuscule à l'aube, un territoire en train de s'effondrer. Tandis qu'ils progressent vers le nord, la violence se mêle aux souvenirs, aux rencontres étranges et aux paysages nocturnes. Le pays n'est jamais explicitement identifié, même si la Palestine traverse profondément le récit.

« Je pense que Septentrionale, c'est un roman fondamentalement né d'un besoin personnel. Moi, j'ai essayé de faire sens d'un possible deuil d'un pays. Je ne veux pas dire que la Palestine disparaîtra demain, du tout. Mais, en termes de sentiment, c'est un sentiment que j'ai pu avoir. Ce sentiment profond de deuil d'un pays, j'avais besoin de l'explorer de façon littéraire. »

Pour autant, l'écrivain ne souhaitait pas écrire un roman directement consacré à la Palestine. Il lui fallait inventer un autre territoire, suffisamment proche de son expérience pour en porter les blessures, mais assez indéterminé pour accueillir d'autres lectures.

« J'avais besoin de passer par l'imaginaire pour ce genre de choses. J'ai besoin, et j'aime, et j'ai envie de passer par l'imaginaire. Et donc la solution qui me convenait, c'était de créer un monde parallèle. C'est un roman assez court parce qu'il fonctionne beaucoup plus par évocation et par touches impressionnistes. Mais suffisamment pour créer un pays qui peut être palestinien comme il peut ne pas l'être. »

Karim Kattan évoque une forme d'universalisme, tout en se méfiant de ce mot qu'il juge galvaudé. La littérature lui offre surtout la possibilité de déplacer son propre regard. « Ne pas m'enfermer dans mon propre mal, mais essayer de voir comment il peut se lier à autre chose. »

L'amour, les paysages et la catastrophe

Dans Septentrionale, le désastre ne fait pas disparaître les préoccupations ordinaires. Au contraire, les sentiments, le désir et les relations humaines occupent une place centrale. Une présence que l'auteur rapproche de son travail romanesque dans son ensemble, mais également d'une tradition de la littérature gay où s'entremêlent tendresse, amour et violence.

« Je crois que c'est un peu caractéristique de ce que j'écris. Je ne le savais pas avant. La présence un peu centrale, toujours, de la tendresse, du désir, de l'amour et de la violence. Toutes ces choses-là mélangées. » La catastrophe ne suspend pas ces questions, poursuit-il : « Ce sont des questions banales, quotidiennes, de la famille, de l'amour et de la tendresse. Elles sont là. »

La géographie joue un rôle tout aussi important : les routes, les forêts et les étendues traversées par Maryam et Joseph composent un territoire davantage suggéré que décrit. « Je crois que c'est un grand plaisir d'imaginer des géographies, de suggérer des géographies et des paysages. Dans Septentrionale, c'est démultiplié, parce que j'ai le luxe de le faire dans la nuit. C'est magnifique, en fait, d'écrire à partir de la nuit, parce qu'on peut, avec peu de mots, inviter le lecteur et la lectrice à imaginer tout un paysage. »

Cette exploration de l'espace prend toutefois une résonance particulière au regard de sa propre histoire. Né à Jérusalem et ayant grandi à Bethléem, Karim Kattan relie cette invention littéraire à la transformation du territoire palestinien sous l'effet de la colonisation. « Moi, j'ai un petit jardin à Bethléem. Je veux dire, le rétrécissement inéluctable sous mes yeux d'un territoire à cause de la colonisation et de l'apartheid... Je vois le paysage se rétrécir pour pouvoir l'amplifier dans la littérature. C'est une maigre consolation, mais tout de même une consolation. »

L'auteur évoque également les destructions à Gaza et leurs conséquences écologiques, sans attribuer au roman une capacité de réparation qu'il ne revendique pas. « On ne va certainement pas y répondre par un roman. Je ne me fais pas d'illusions sur ce pouvoir-là de la littérature. » L'écriture reste néanmoins, pour lui, une manière d'explorer émotionnellement ce qui se dérobe dans le réel.

La reconnaissance d'une autre édition

Déjà récompensé fin octobre par le prix Les Inrockuptibles du roman français, Septentrionale a reçu, le 9 novembre dernier, le prix Wepler-Fondation La Poste. Salué par la critique et présent dans plusieurs sélections littéraires, le roman confirme la reconnaissance dont bénéficie Karim Kattan. Une reconnaissance particulièrement importante pour l'écrivain, attaché depuis ses débuts aux éditions Elyzad, maison indépendante fondée à Tunis en 2005 par Élisabeth Daldoul.

« Non seulement j'en suis ravi, mais j'en suis d'autant plus ravi de faire cette aventure avec mes éditrices chez Elyzad. Parce que pour moi, c'est central dans mon travail que mes romans soient toujours chez Elyzad, qui est quand même un éditeur fondé en Tunisie, entre Tunis et Paris, et qui se situe ailleurs que dans la centralité de la littérature qui se fait consacrer à Paris. »

Cette reconnaissance concerne alors aussi, selon lui, la diversité du paysage éditorial et la visibilité accordée à des maisons installées en dehors des principaux centres de consécration. L'écrivain déplore une concentration des récompenses et de l'attention médiatique, notamment en fonction du genre, de la classe sociale ou de la position des éditeurs.

Il salue, à cet égard, le fonctionnement du prix Wepler : « Qu'il y ait un jury tournant, pour moi, c'est magnifique. La question du jury tournant, elle se pose beaucoup en ce moment, alors que ça fait des années qu'elle devrait être posée. »

Cette distinction lui apporte enfin un soutien précieux pour poursuivre son travail. Une nouvelle étape dans un parcours qu'il continue de construire aux côtés de ses éditrices, entre voyages, publications et rencontres. Avant de rejoindre les Petites Fugues, Karim Kattan revient ainsi à une conviction qui traverse tout l'entretien : la littérature a besoin de lieux où circuler, de professionnels qui la défendent et de lecteurs auxquels elle n'aurait pas toujours accès autrement.

Crédits photo : Karim Kattan (© Rebecca Topakian)

Par Hocine Bouhadjera

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