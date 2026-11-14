Livre de Bardella : une soirée devenue dépense de campagne pour Marine Le Pen ?

Selon le classement Edistat, Gouverner s’est vendu à 10.485 exemplaires du 2 au 8 novembre, après sa parution le mercredi 4. Le président du Rassemblement national (RN), parti d’extrême droite anciennement appelé Front national, avait célébré sa sortie au Pavillon Wagram, dans le 17e arrondissement de Paris. Et pour rappel, la maison appartient au groupe Hachette Livre, contrôlé par Vincent Bolloré.

Le 12 novembre, StreetPress a publié une enquête signée Pauline Grand, intitulée « En faisant la promo de Bardella, Fayard pourrait financer illégalement la campagne du RN ». À l’origine, un échange sur X, le 4 novembre : Nicolas Massol, journaliste à Libération, dénonçait le refus d’entrée opposé à Mediapart et StreetPress, lors d’une soirée qu’il estimait susceptible de figurer dans les comptes de campagne et d’être remboursée. Kévin Pfeffer, trésorier du RN, lui répondait : « C’est un événement payé par l’éditeur. Et donc pas remboursé via le compte de campagne. Juste pour info. »

Une réception privée, mais grande ouverte

Selon StreetPress, près d’une centaine d’invités, dont des responsables du RN, ont assisté au lancement. Le coût de la réception n’est pas connu, mais estimé par nos confrères autour de 8000 €, hors traiteur, service et boissons.

Le service de presse du RN a présenté la réception au Monde comme une soirée « privée », bien que plusieurs dizaines de journalistes aient été accrédités. Sur son site, la fédération RN des Pyrénées-Atlantiques annonçait de son côté un « Événement Public Ouvert à tous ». Un petit couac, sans conséquence ?

Selon Le Monde, un journaliste de Mediapart s’est vu refuser l’entrée alors qu’il avait son entrée. D’autres, dont une journaliste de StreetPress, ont été éconduits après avoir reçu un courriel de Fayard indiquant que la soirée affichait complet. En réaction, la quasi-totalité des journalistes inscrits ont quitté les lieux.

Jordan Bardella et Marine Le Pen ont ensuite diffusé des photographies de la réception, accompagnées de messages politiques. Le président du RN évoquait notamment « l’élection la plus importante de la 5e République ». Pour le juriste Vincent Llorens, interrogé par StreetPress, la soirée dépassait la promotion commerciale. Il nuance cependant son analyse lorsque l’auteur soutient une candidate sans se présenter lui-même : « Je pense qu’on est dans une zone grise. »

Trois livres chez Fayard, des relais au RN

Marine Le Pen a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 et dit qu’elle nommerait Jordan Bardella à Matignon en cas de victoire. Son éligibilité reste débattue alors que son pourvoi en cassation dans l’affaire des assistants parlementaires européens est toujours pendant.

Mais alors, que dit l'essai Gouverner ? Ni plus ni moins que le récit de la vie politique récente de Jordan Bardella, associé à sa vision de l’avenir de la France, dans une perspective tournée vers « l’exercice de plus hautes responsabilités ». Après la réception, son auteur déclarait : « Avec ce livre, j’ai voulu emmener les Français avec moi dans ce chemin vers le pouvoir. » Un document-programme qui dépasserait largement le RN, tout en le confortant ?

Gilles Casanova, consultant en stratégie et communication politique, décrivait un marché qui « ne vit pas suivant le rythme de l’édition, mais, bien entendu, des campagnes ». Pour Christian Le Bart, politologue à Sciences Po Rennes, le livre politique est aussi « un médium qui permet d’accéder aux médias ». Le 3 novembre, à la veille de la parution de Gouverner, Jordan Bardella était ainsi l’invité du 20 heures de TF1, où son ouvrage a notamment été évoqué.

Fayard publie les livres du président du RN depuis 2024. Son premier, Ce que je cherche, totalisait déjà 210.000 ventes en octobre 2025, lors de la sortie de Ce que veulent les Français. Le parti participait à la promotion de ce deuxième titre, en renvoyant directement les acheteurs vers Amazon depuis son site.

Ce que prévoit le droit électoral

La période de financement de la présidentielle de 2027 a débuté le 1er avril 2026. L’article L. 52-8 du code électoral interdit aux entreprises de financer la campagne d’un candidat, par un don ou en lui fournissant des biens, des services ou d’autres avantages à un prix inférieur au tarif habituel. L’article L. 52-12 impose d’inscrire au compte les dépenses engagées en vue de l’élection et les avantages dont le candidat a bénéficié. Ces règles s’appliquent à la présidentielle en vertu de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Elles n’interdisent pas à un éditeur de payer la promotion commerciale d’un livre politique lorsqu’elle ne constitue pas une dépense électorale.

La question se posait déjà lors de la présidentielle de 2022. À propos d’Éric Zemmour, l’avocat Régis de Castelnau rappelait une ancienne préconisation du Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel avait souhaité que les livres des candidats publiés en vue de leur élection soient édités à compte d’auteur. » L’objectif était d’éviter que la société finance indirectement une campagne.

Le guide de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), publié en avril 2026, distingue trois cas. Un livre sans caractère politique reste hors du compte de campagne si sa promotion demeure habituelle. S’il contient des réflexions politiques sans présenter le programme du candidat, seuls les frais de promotion y figurent. S’il expose son programme électoral, les dépenses d’édition et de commercialisation s’y ajoutent.

Lorsqu’une maison d’édition règle des frais liés au livre et que ceux-ci ont un caractère électoral, le guide rappelle la dérogation admise par le Conseil constitutionnel. Les sommes sont inscrites au compte de campagne, à la fois en recettes et en dépenses, comme « concours en nature ». Elles entrent dans le calcul du plafond sans ouvrir droit à un remboursement par l’État.

Cette dérogation ne figure pas dans le code électoral. En 2002, le Conseil constitutionnel a inscrit comme concours en nature une partie des frais liés à Le Courage de décider, le livre de Jean-Pierre Chevènement. Ce précédent concernait toutefois un ouvrage écrit par le candidat lui-même.

Ce que la Commission examinera

Au Pavillon Wagram, la situation est différente : Gouverner est signé par Jordan Bardella, pas par Marine Le Pen. La CNCCFP n’a pas déterminé si tout ou partie des frais relève de sa campagne, ni si la prise en charge par Fayard entre dans le cadre de la dérogation. Une dépense non remboursée peut néanmoins devoir figurer au compte de campagne. Et son inscription ne suffit pas à rendre licite son financement.

Interrogée par StreetPress, la CNCCFP indique que les frais de promotion du livre d’un soutien doivent être déclarés si l’événement bénéficie particulièrement à la candidature. Elle cite deux éléments d’appréciation : l’ampleur de la réception et la question de savoir si elle visait à obtenir des suffrages. « C’est un événement que nos équipes vont suivre de près. »

Les comptes devront être déposés au plus tard le 2 juillet 2027. La Commission disposera de six mois à compter de leur dépôt pour les examiner. Sollicité par ActuaLitté, Fayard n’avait pas répondu au moment de la publication.

Crédit image : Jordan Bardella / CC-BY-4.0 : © Union européenne 2022 – Source : PE

Par Clotilde Martin

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