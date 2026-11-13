Créatrices de Métamorphose, Barbara Canepa et Clotilde Vu quittent Oxymore

Exclusif - Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.
Le 13/11/2026 à 18:13 par Nicolas Gary
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13/11/2026 à 18:13
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Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.
Elles assurent avoir notifié la résiliation de leurs contrats d’autrices et de directrices de collection au dirigeant d’Oxymore le 2 novembre 2026. Leur communiqué, qui répond à deux articles d’ActuaLitté sur les litiges avec Delcourt, revient sur les raisons de cette rupture.
Barbara Canepa et Clotilde Vu évoquent des difficultés au sein de la maison et des changements dans l’équipe, dont « le licenciement, entre mai et début août 2026, de quatre collaboratrices expérimentées ». Elles remercient ces dernières pour leur travail auprès des auteurs et saluent la contribution de trois autres responsables de collection au développement d’Oxymore.
Les deux éditrices reviennent sur près de vingt ans de travail autour de Métamorphose, dont elles ont créé et développé ensemble l’identité éditoriale et artistique. Clotilde Vu a également créé et développé Noctambule. Elles décrivent une pratique qui accorde autant d’attention aux maquettes et à l’identité graphique qu’à l’accompagnement des auteurs, en cherchant à concevoir des ouvrages « alliant la forme au fond ».
Métamorphose a vu le jour en 2008 chez Soleil, trois ans avant le rachat de la maison par Delcourt. Après avoir quitté le groupe en 2022, les deux directrices ont rejoint Mourad Boudjellal chez Oxymore. La nouvelle maison avait choisi Métamorphose pour les trois premiers albums de son catalogue, annoncés en juin 2023.
Les signataires remercient les auteurs pour la qualité de leur travail et leur présence à leurs côtés. Elles disent vouloir poursuivre leur travail auprès des auteurs dans le respect des décisions de justice et de leurs obligations contractuelles. Elles citent Albert Camus. « L’art ne peut pas être un monologue. »
Le jugement du 20 mars 2026 est définitif dans l’ensemble de ses dispositions. Selon les deux éditrices, il l’est devenu à la suite d’un accord entre les parties. Le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques liées à Métamorphose et Noctambule, jugeant que les dépôts avaient été effectués de mauvaise foi dans le contexte des relations contractuelles avec Delcourt.
Delcourt peut continuer à exploiter les ouvrages qu’il a déjà publiés sous les noms et logos des deux collections. Le tribunal a en revanche ordonné à Mourad Prod, la société éditrice d’Oxymore, de cesser l’usage litigieux de ces signes et de rappeler les ouvrages concernés.
L’annulation des marques n’autorise pas pour autant Delcourt à lancer seul de nouveaux titres sous ces noms. Les anciennes directrices rappellent que « ni le Groupe Delcourt ni nous-mêmes ne pouvions publier de nouveaux ouvrages sous les noms et logos concernés sans l’autorisation des autres parties ».
Le recours des trois auteurs vise le jugement du 25 septembre 2026, rendu dans une procédure distincte. Ils demandaient à mettre fin à leurs contrats d’édition avec Delcourt après le départ des directrices de collection. Le tribunal a rejeté l’essentiel de leurs demandes. Il a notamment relevé qu’aucune clause ne prévoyait de modalités particulières d’exploitation des droits d’auteur au sein de Métamorphose, comme la mise en évidence du nom et du logo. Seul le contrat d’un coffret de Benjamin Lacombe, jamais paru, a été résilié aux torts partagés de l’auteur et de l’éditeur.
Dans cette même procédure, Delcourt a été débouté de toutes ses demandes contre Barbara Canepa et Clotilde Vu, notamment de celles fondées sur les manquements contractuels qu’il leur reprochait. Le tribunal a condamné le groupe à verser 4000 € à chacune, soit 8000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les trois auteurs ont, de leur côté, été condamnés aux dépens et à verser 12.000 € à Delcourt au titre du même article, comme le confirme le jugement rectificatif du 9 octobre.
Le litige prud’homal entre Clotilde Vu et Delcourt se poursuit également en appel. L’éditrice précise dans le communiqué avoir été déboutée de ses demandes en première instance, « sans faire l’objet d’une condamnation sur le fond ». Selon le même document, Delcourt a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 dans cette procédure.
On retrouvera ci-dessous le message des deux éditrices dans son intégralité :
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
Née d'une idée simple de proposer aux enfants une manière ludique de pratiquer l’écriture, en 2023 Juliette Lejeune lance Co-Aut, une plateforme collaborative qui permet aux enfants, aux adultes, aux familles et aux élèves d’imaginer et d’écrire des histoires en équipe. En trois ans, des co-auteurs du monde entier et de tout âge ont rejoint l’aventure, et une trentaine de livres ont vu le jour, donnant à leurs auteurs la fierté de tenir entre leurs mains le fruit de leur imagination. Aujourd’hui, Juliette Lejeune, fondatrice de Co-Aut, souhaite faire évoluer sa plateforme pour poursuivre cette aventure collective.
11/11/2026, 08:55
Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.
10/11/2026, 17:49
Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.
10/11/2026, 17:00
Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.
10/11/2026, 16:34
Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.
10/11/2026, 15:23
Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.
10/11/2026, 15:19
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
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