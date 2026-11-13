Créatrices de Métamorphose, Barbara Canepa et Clotilde Vu quittent Oxymore

Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.

Elles assurent avoir notifié la résiliation de leurs contrats d’autrices et de directrices de collection au dirigeant d’Oxymore le 2 novembre 2026. Leur communiqué, qui répond à deux articles d’ActuaLitté sur les litiges avec Delcourt, revient sur les raisons de cette rupture.

Barbara Canepa et Clotilde Vu évoquent des difficultés au sein de la maison et des changements dans l’équipe, dont « le licenciement, entre mai et début août 2026, de quatre collaboratrices expérimentées ». Elles remercient ces dernières pour leur travail auprès des auteurs et saluent la contribution de trois autres responsables de collection au développement d’Oxymore.

Les deux éditrices reviennent sur près de vingt ans de travail autour de Métamorphose, dont elles ont créé et développé ensemble l’identité éditoriale et artistique. Clotilde Vu a également créé et développé Noctambule. Elles décrivent une pratique qui accorde autant d’attention aux maquettes et à l’identité graphique qu’à l’accompagnement des auteurs, en cherchant à concevoir des ouvrages « alliant la forme au fond ».

Métamorphose a vu le jour en 2008 chez Soleil, trois ans avant le rachat de la maison par Delcourt. Après avoir quitté le groupe en 2022, les deux directrices ont rejoint Mourad Boudjellal chez Oxymore. La nouvelle maison avait choisi Métamorphose pour les trois premiers albums de son catalogue, annoncés en juin 2023.

Les signataires remercient les auteurs pour la qualité de leur travail et leur présence à leurs côtés. Elles disent vouloir poursuivre leur travail auprès des auteurs dans le respect des décisions de justice et de leurs obligations contractuelles. Elles citent Albert Camus. « L’art ne peut pas être un monologue. »

Delcourt peut exploiter les livres déjà parus sous ces noms

Le jugement du 20 mars 2026 est définitif dans l’ensemble de ses dispositions. Selon les deux éditrices, il l’est devenu à la suite d’un accord entre les parties. Le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques liées à Métamorphose et Noctambule, jugeant que les dépôts avaient été effectués de mauvaise foi dans le contexte des relations contractuelles avec Delcourt.

Delcourt peut continuer à exploiter les ouvrages qu’il a déjà publiés sous les noms et logos des deux collections. Le tribunal a en revanche ordonné à Mourad Prod, la société éditrice d’Oxymore, de cesser l’usage litigieux de ces signes et de rappeler les ouvrages concernés.

L’annulation des marques n’autorise pas pour autant Delcourt à lancer seul de nouveaux titres sous ces noms. Les anciennes directrices rappellent que « ni le Groupe Delcourt ni nous-mêmes ne pouvions publier de nouveaux ouvrages sous les noms et logos concernés sans l’autorisation des autres parties ».

Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni font appel

Le recours des trois auteurs vise le jugement du 25 septembre 2026, rendu dans une procédure distincte. Ils demandaient à mettre fin à leurs contrats d’édition avec Delcourt après le départ des directrices de collection. Le tribunal a rejeté l’essentiel de leurs demandes. Il a notamment relevé qu’aucune clause ne prévoyait de modalités particulières d’exploitation des droits d’auteur au sein de Métamorphose, comme la mise en évidence du nom et du logo. Seul le contrat d’un coffret de Benjamin Lacombe, jamais paru, a été résilié aux torts partagés de l’auteur et de l’éditeur.

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Dans cette même procédure, Delcourt a été débouté de toutes ses demandes contre Barbara Canepa et Clotilde Vu, notamment de celles fondées sur les manquements contractuels qu’il leur reprochait. Le tribunal a condamné le groupe à verser 4000 € à chacune, soit 8000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les trois auteurs ont, de leur côté, été condamnés aux dépens et à verser 12.000 € à Delcourt au titre du même article, comme le confirme le jugement rectificatif du 9 octobre.

Le litige prud’homal entre Clotilde Vu et Delcourt se poursuit également en appel. L’éditrice précise dans le communiqué avoir été déboutée de ses demandes en première instance, « sans faire l’objet d’une condamnation sur le fond ». Selon le même document, Delcourt a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 dans cette procédure.

On retrouvera ci-dessous le message des deux éditrices dans son intégralité :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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