Coucou hibou, une affaire de témoins bien trop bruyants

J’ai d’abord pris l’éloignement de la forêt pour une mesure de sécurité. Puis j’ai voulu savoir d’où elle était loin. Une forêt peut être loin de chez moi et tout près de celui qui y habite. Je ne prétends pas que la chanson se trompe. Je demande seulement qu’on me présente la personne à partir de laquelle elle a pris ses mesures.

La forêt est loin, mais on ne sait pas de qui

Dans la version commune, le coucou est en haut de son grand chêne. J’ai cru tenir un point de repère. Où est l’oiseau ? En haut de l’arbre. Quel arbre ? Le sien. Les indications concordent à condition de n’en vérifier aucune séparément. Quant au possessif, je lui refuse la valeur d’un titre de propriété. Quand je parle à ma fille de son caillou, je ne lui reconnais aucun droit sur le sous-sol. Elle peut néanmoins me montrer son caillou sans que j’aie à la chercher dessous.

J’ai demandé d’où venait la voix qui prétendait que la forêt était loin. Ma fille m’a montré du doigt. Enfin un point de départ. Il portait mon pyjama. Je n’avais pas localisé le chêne, mais la seule personne que j’aie entendue situer la forêt était à portée de main. J’ai renoncé à lui rembourser le déplacement. Elle n’avait pas quitté le tapis.

Le hibou n’a pas demandé qu’on lui rende la parole

« Il répond au hibou ». J’ai aussitôt réclamé qu’on fasse entendre la partie adverse. J’étais même prêt à défendre le ton qu’elle avait employé. À la relecture, rien ne disait que le hibou avait ouvert le bec. Pour dénoncer la suppression de sa réplique, il fallait donc commencer par la lui écrire. Je me suis abstenu, non sans regret. J’avais déjà trouvé le ton.

J’ai remplacé répond par chante. L’oiseau peut rester sur la même branche et produire exactement le même son. Faites écouter les deux prises à quelqu’un qui n’a pas lu les paroles. Si les prises sont identiques, il n’a aucun moyen de dire dans laquelle le coucou répond au hibou. Or le seul renseignement qu’on nous donne sur le hibou, c’est précisément qu’on lui répond.

La défense objectera que la comptine a le droit de raconter ce qui lui plaît. Je ne lui conteste pas ce droit. Je demande seulement qu’on ne la rappelle pas à la barre sous un autre nom pour confirmer son récit. C’est alors que j’ai envisagé de convoquer un chœur.

À l’unisson, même le dissident a les bonnes paroles

« On entend le coucou ». Imaginons vingt choristes qui chantent cette phrase ensemble. L’un d’eux n’a rien entendu. Il peut se taire, sortir du rang ou chanter autre chose. La seule chose qu’il ne puisse pas faire, c’est chanter les paroles prévues et y faire figurer son désaccord. S’il tient à ce que sa version soit entendue, il devra changer les paroles. On pourra alors lui reprocher, à juste titre, de ne pas dire la même chose que tout le monde.

J’ai songé à relever les silences. Un homme qui ferme la bouche au moment où dix-neuf autres disent entendre un oiseau mérite qu’on s’intéresse à lui. Mais comment distinguer à l’oreille une objection, un trou de mémoire et le besoin de respirer ? J’y ai renoncé. La défense du hibou pouvait enfin citer un précédent.

J’ai essayé de relever les identités. Pas une de ces vingt personnes ne dit je. Elles disent toutes on. Même si l’une prétend parler au nom des dix-neuf autres, rien ne dispense les dix-neuf autres de chanter. Et si chacune ne parle que pour elle-même, rien ne l’oblige à le préciser. J’étais venu dresser la liste des témoins. Je pouvais fournir au dossier une déposition anonyme et à l’estrade vingt chaises.

On me fera observer que ces gens ne déposent pas, qu’ils chantent. Je donne acte à la défense de cette précision. Je retire donc du dossier toutes les déclarations recueillies en musique. Si quelqu’un a entendu le coucou, je suis désormais prêt à l’écouter. Sans accompagnement, si possible. Je croyais disposer de vingt témoins. Il me restait vingt personnes à qui je n’avais pas encore posé la question.

En canon, le premier témoin est encore en train de faire l’oiseau

J’ai cru qu’en décalant les entrées, je pourrais enfin entendre les groupes séparément. J’avais confondu commencer l’un après l’autre et parler l’un après l’autre. Dans le canon proposé à l’écoute par Radio France, des voix reprennent la même mélodie en décalé. Il suffit, pour mon expérience, de régler ce décalage de sorte qu’un groupe imite l’oiseau pendant que l’autre annonce qu’on l’entend. Rien ne prouve que les seconds parlent des premiers. Mais si c’était le cas, ils n’auraient pas une syllabe à changer.

Supprimons le premier groupe. Le second peut maintenir sa déclaration. Rétablissons-le et faisons venir un vrai coucou. Le second peut encore maintenir sa déclaration. Je ne peux en conclure ni que l’oiseau était là ni qu’il n’y était pas. En revanche, je peux inviter la défense à produire un coucou dont la présence obligerait le second groupe à modifier ses paroles. Je ne demande pas à l’oiseau de chanter juste. Je lui demande de faire chanter autre chose à des gens qui ont appris leur partie.

On m’a suggéré de faire entrer un troisième groupe. Le premier pourrait alors servir de coucou au deuxième et le deuxième au troisième, selon le décalage retenu. J’ai rejeté la proposition. Chaque voix ajoutait une personne susceptible d’avoir entendu et une personne susceptible d’avoir produit ce qu’on avait entendu. À ce rythme, j’allais manquer de chaises avant de manquer de coucous.

Il restait à interroger le chef de chœur. Je m’apprêtais à lui demander ce qu’il avait entendu quand je me suis avisé qu’il n’avait pas besoin d’entendre quoi que ce soit pour faire entrer le premier groupe. Il lui suffisait de lever la main. J’étais venu chercher l’oiseau sans lequel personne n’aurait chanté. Je venais de trouver un homme qui pouvait le remplacer sans ouvrir la bouche.

L’enquêteur se retire, sa voix reste au dossier

Faute de chorale dans le salon, je me suis enregistré. J’ai lancé la lecture, attendu le décalage voulu et chanté le vers où l’on signale le coucou pendant que le téléphone en faisait le bruit. Ma fille m’a montré du doigt. J’ai écarté cette identification. Entre le téléphone et moi, elle n’avait pas nécessairement choisi la voix. Elle avait peut-être choisi celui des deux qui avait des genoux.

J’ai cessé de chanter. L’enregistrement a continué. Après le retrait de l’enquêteur, on entendait encore l’enquêteur. Il suffisait de remonter la bande pour qu’il dépose une seconde fois dans les mêmes termes. Je l’ai dispensé de cette formalité. J’avais pris soin de l’enregistrer avant de lui poser la moindre question.

J’ai coupé le son. J’ai failli demander à ma fille si elle entendait encore le coucou. Je me suis arrêté juste avant le dernier mot. Il aurait fallu recommencer le silence.

La réponse est arrivée avant le premier coup

Ma fille m’a tapé deux fois sur le genou. J’ai repris la chanson. J’ai écrit qu’elle m’avait demandé de continuer, puis j’ai barré demandé. Je pouvais attester les deux coups et ce que j’avais fait ensuite. Pour préciser ce qu’elle avait voulu dire, je m’apprêtais à lui rédiger la réplique que j’avais refusé d’écrire pour le hibou.

J’ai annoncé l’heure du bain. Ma fille a levé la main. J’ai repris avant qu’elle me touche. Il n’y a donc pas eu de premier coup, encore moins de deuxième. J’ai noté la main levée, comme pour le chef de chœur. Je ne peux pas affirmer qu’elle m’a donné le départ. Je peux en revanche certifier que je ne lui ai pas laissé le temps de faire autre chose.

Du haut de mon grand chêne, j’ai répondu au hibou.

Crédits photo : Getty via Unsplash

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com