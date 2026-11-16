À Toulouse, Momie rachète les 4 librairies du Comptoir du Rêve

Au 40, rue de Rémusat, la librairie manga, au 25 la bande dessinée franco-belge, au 36 les comics, et au 34 la romance et la romantasy. Quatre adresses au cœur de Toulouse, à deux pas du Capitole, dans l’une des rues commerçantes les plus animées du centre-ville. Le site internet, exploité depuis le numéro 42, est également passé sous la responsabilité du nouveau Momie Toulouse. L'ancien dirigeant a quitté le métier à la fin du mois d'août, avant l'arrivée de Momie, effective début septembre.

De la librairie rêvée au groupe de 20 salariés

Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur le développement du Comptoir du Rêve. En janvier 2025, ActuaLitté racontait l'expansion de l'enseigne, qui venait de reprendre les locaux d'une ancienne librairie BDfugue. Cyrille Cotelle défendait alors une formule associant « les conseils avisés de la librairie indépendante et le stock des surfaces culturelles ».

L’aventure avait débuté en 2005, avec la création du Comptoir du Rêve, un commerce réunissant mangas, bandes dessinées et comics. 15 ans plus tard, Cyrille Cotelle lui donnait une nouvelle dimension en ouvrant, rue de Rémusat, une librairie de 300 m2 entièrement consacrée aux mangas. L’inauguration, initialement prévue le 1er avril 2020, avait été repoussée en raison du confinement. Elle avait finalement eu lieu le 11 mai, premier jour du déconfinement.

« J'avais envie d'ouvrir cette grande librairie et d'avoir un peu, je vais dire, la librairie de manga de mes rêves », se souvient-il. Le succès de ce premier établissement l'avait ensuite conduit à multiplier les boutiques spécialisées, consacrées à la bande dessinée, aux comics, à la romantasy et, en 2024, à la littérature générale.

En janvier 2025, l'ensemble représentait cinq librairies, environ 700 m2 de surface commerciale et plus de 60.000 références. Le Comptoir du Rêve avait également fait figure de précurseur en ouvrant, en 2023, une librairie consacrée à la romance et à la romantasy, portée par Axelle Boitelle. Cette croissance, dont Cyrille Cotelle reste fier, avait pourtant profondément transformé son quotidien. « À un moment, j'étais dépassé », reconnaît-il. À la tête d'une vingtaine de salariés, le passionné de livres était devenu gestionnaire d'un ensemble commercial. « C'est plus du tout le même métier. »

Il évoque les journées épuisantes, le manque de temps pour lire et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée devenu difficile. « C'est pas mon ADN, je suis plutôt un bâtisseur. » L'ancien libraire insiste toutefois sur un point : son départ ne résulte pas de difficultés économiques. « Les librairies sont performantes, les lecteurs sont satisfaits », assure-t-il.

Façade et intérieur de la librairie du Comptoir du Rêve consacrée à la bande dessinée franco-belge, au 25, rue de Rémusat, à Toulouse, désormais reprise par le réseau Momie.

Momie, un repreneur choisi pour la continuité

Cyrille Cotelle cherchait un successeur capable de maintenir ce qu'il avait construit, plutôt qu'un acquéreur simplement intéressé par les emplacements commerciaux. Le maintien des équipes, des assortiments et de l'identité des librairies figurait parmi ses priorités. « J'ai trouvé en Momie des gens à la fois passionnés et professionnels, capables de reprendre des librairies en conservant l'ensemble du personnel et en conservant quasiment tout le catalogue. »

Derrière Momie Toulouse, Momie Folie, un réseau de librairies spécialisées dans la bande dessinée. Fondée à Grenoble en 1985 par deux amis d'enfance, Patrick Corbet et Christophe Salomon, l'enseigne débute dans un local de 30 m2 consacré au 9e art. En 2003, Gregory Gabriel rejoint les deux fondateurs et accompagne un premier agrandissement. Dès 2004, une boutique dédiée aux mangas ouvre ses portes, première étape du développement du réseau, désormais implanté dans neuf villes françaises : Grenoble, Lyon, Chambéry, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Saint-Malo, Lorient et Paris. Toulouse vient s'ajouter à cette liste.

40 ans après sa création, l'établissement historique grenoblois occupait environ 400 m2, auxquels s'était ajoutée une galerie d'exposition de 100 m2.

Son développement repose sur un modèle associant des commerces spécialisés, une connaissance approfondie des catalogues et une coopération entre libraires. Le réseau revendique un fonctionnement largement décentralisé. Selon Gregory Gabriel, chaque librairie conserve une grande autonomie dans sa gestion, qu'il s'agisse des assortiments, des négociations avec les fournisseurs, de la politique salariale ou de l'organisation du travail. Les responsables locaux, souvent associés aux établissements, resteraient ainsi maîtres de leurs décisions quotidiennes.

Outre les mangas, les comics et la bande dessinée franco-belge, Momie a développé des activités autour des éditions exclusives, des couvertures alternatives et des ouvrages collectors. Lors de son 40e anniversaire, en janvier 2025, l'enseigne présentait notamment des collaborations avec Kurokawa, Delcourt/Tonkam, Glénat et Le Lombard.

Pour Gregory Gabriel, l'intérêt du Comptoir du Rêve résidait justement dans cette proximité entre les deux enseignes. Les librairies toulousaines disposaient déjà de rayons spécialisés, de stocks importants et d'équipes expérimentées, tandis que Momie cherchait à renforcer sa présence nationale. « On avait beaucoup d'atomes crochus », résume le directeur général.

Aucun licenciement, et même des embauches

Selon les deux dirigeants, l'ensemble des équipes a été repris par Momie, sans licenciement lié à l'opération. Cyrille Cotelle précise même que des recrutements ont déjà eu lieu depuis la transmission. Gregory Gabriel confirme cette continuité et n'exclut pas de nouveaux renforts, en fonction de l'évolution du marché et du développement des rayons. Les responsables des différentes librairies conserveront également une large autonomie dans leurs choix commerciaux.

L'objectif est de préserver les habitudes de la clientèle tout en donnant aux équipes toulousaines accès aux ressources et aux expériences des autres établissements du réseau. Quant au nom Comptoir du Rêve, aucune disparition n'est prévue à court terme. « C'est une belle marque », considère Gregory Gabriel.

Les prochains mois seront consacrés à la découverte mutuelle des équipes et à l'échange de pratiques entre les librairies de Toulouse, Grenoble, Lyon et Paris.

Gregory Gabriel, directeur général de Momie Folie, précise que les établissements ont été repris selon des modalités différentes. Le réseau a ainsi déboursé 187.990,53 € pour la librairie du 25, rue de Rémusat, 91.596,78 € pour celle du 36, 136.210,72 € pour celle du 34 et 345.461,97 € pour celle du 40. Ces quatre acquisitions représentent 761.260 €, hors stocks. Le dirigeant souligne que ces montants ne reflètent donc pas le coût réel de l'opération. Le montant global de la reprise, incluant l'activité en ligne, n'a pas été communiqué.

Une interrogation demeurait : qu'était devenu le local du 11, rue Sainte-Ursule, anciennement exploité par BDfugue ? Cyrille Cotelle l'avait repris fin 2024, et tenté de relancer, mais les rayons et la fréquentation avaient, selon lui, souffert d'une longue période de difficultés. Il avait réapprovisionné les stocks et réorganisé les espaces consacrés aux mangas et à la bande dessinée, avec des résultats encourageants pendant les fêtes de fin d'année.

Mais l'expérience lui a aussi révélé les limites de cette implantation supplémentaire. « Je pense que c'est vraiment difficile de concurrencer le Comptoir du Rêve à Toulouse », résume-t-il, non sans humour. Cyrille Cotelle évoque plusieurs pistes de reconversion, dont celle d'un salon de thé, sans annoncer de projet définitif. Les salariés qui y travaillaient ont, assure-t-il, été intégrés aux équipes de Momie.

Intérieur et façade de la librairie spécialisée dans les comics du Comptoir du Rêve, au 36, rue de Rémusat, à Toulouse, désormais reprise par le réseau Momie.

À Toulouse, les librairies se renouvellent, non sans difficultés

La transmission du Comptoir du Rêve intervient dans un paysage toulousain particulièrement dense. En avril 2025, La Dépêche du Midi recensait 26 librairies dans la ville et six autres dans son agglomération. Les ouvertures s’y succèdent, mais les fermetures aussi : après BDfugue et Les Petits Ruisseaux, la librairie L’Écume des Jours, dans le quartier des Minimes, a cessé son activité en mars 2025.

Plus récemment, la librairie jeunesse Tire-Lire, fondée en 1978 et pionnière du secteur, a fermé début de cette année, après 48 années d'existence. Ses locaux, rue de la Bourse, ont accueilli en juin Mon Chat Pitre, une enseigne associant livres, café et chats issus de refuges.

Installée depuis novembre 2024 dans le quartier des Chalets, La Librairie., fondée par Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, avait été placée en redressement judiciaire en septembre 2025, après des travaux imprévus qui avaient lourdement pesé sur sa trésorerie. Son plan de continuation a été validé en septembre 2026, mais les difficultés d'approvisionnement persistent : selon les gérantes, la valeur de leur stock est passée de 60.000 à 29.000 € en un an. Une nouvelle campagne de financement participatif, lancée en octobre avec un objectif de 35.000 €, devait notamment servir à regarnir les rayons.

À l'inverse, Ombres Blanches, qui vient de célébrer ses 50 ans, résiste malgré un contexte difficile. Sa directrice, Emmanuelle Sicard, assurait en juillet à La Dépêche du Midi que l'établissement n'était pas en difficulté, tout en appelant à la prudence. La librairie a notamment ouvert un espace consacré aux livres en langue originale. Au Faubourg Bonnefoy, Paysages Humains, inaugurée en octobre 2024, enregistrait de son côté une progression de sa clientèle depuis la fin des travaux de voirie du quartier.

La concurrence des grandes enseignes pèse également sur les commerces de proximité. En avril 2025, ActuaLitté rapportait les difficultés rencontrées par plusieurs libraires autour de Blagnac depuis l'ouverture d'un Cultura en octobre 2024. Cécile Rivière, responsable d'Au Fil des Mots, faisait alors état d'une baisse moyenne de 24 % de son chiffre d'affaires. Plus récemment, le groupe Gibert, également implanté rue du Taur à Toulouse, a demandé son placement en redressement judiciaire en avril 2026.

À Grenoble, Momie envisage aussi un déménagement

Cette implantation à Toulouse intervient alors que le réseau grenoblois doit gérer plusieurs difficultés dans sa ville d'origine. La librairie Momie du 1, rue Lafayette pourrait en effet prochainement déménager en raison d'un désaccord persistant sur le montant de son loyer commercial.

Après plusieurs années de procédure, la cour d'appel de Grenoble a fixé, en septembre 2026, le loyer annuel à 91.982,03 €, avec effet au 1er septembre 2022. Gregory Gabriel précise que ce montant a depuis augmenté sous l'effet de l'indexation et que le loyer actuellement payé est donc supérieur. Jugeant cette charge excessive au regard de la fréquentation du centre-ville, Momie envisage de transférer sa librairie dans un autre local, probablement à proximité, sans calendrier encore arrêté.

Parallèlement, l'établissement Momie Mangas du 12, Grande-Rue, a subi d'importantes dégradations et des vols lors des violences du 17 octobre. Le réseau évaluait alors son préjudice entre 100.000 et 150.000 €. La librairie a rouvert une semaine plus tard, grâce au travail des équipes et au soutien de lecteurs, d'artisans et de professionnels du livre.

« Je suis passé de passeur de livres à passeur de librairies »

Pour Cyrille Cotelle, cette vente clôt un chapitre de plus de 20 ans. L'ancien libraire, qui avait auparavant développé puis cédé un réseau de magasins de jeux vidéo entre les années 1990 et 2010, retrouve la situation d'une activité construite, développée, puis transmise. Il n'annonce pour autant aucun nouveau projet. Après des années de travail et une croissance qui l'a progressivement éloigné de son métier initial, il entend prendre du temps pour lui et sa famille.

Son attachement aux librairies qu'il a créées demeure. Il évoque ces espaces comme des lieux de rencontre, où les lecteurs viennent autant pour les livres que pour les échanges avec les équipes. Des endroits où il voulait lui-même entrer en tant que client, découvrir un vaste choix et retrouver des passionnés. « Je suis passé de passeur de livres à passeur de librairies », résume-t-il.

Il ne présente pas sa décision comme un renoncement, mais comme la condition de leur continuité. « Les équipes ont retrouvé du dynamisme que moi, je n'avais plus », confie-t-il. « C'est une histoire qui finit bien. »

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Crédits photo : façade de la librairie du Comptoir du Rêve spécialisée dans les mangas, au 40, rue de Rémusat, à Toulouse, désormais reprise par le réseau Momie (Comptoir du Rêve)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com