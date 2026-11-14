Six héros demandent le remboursement intégral de leur existence

La littérature vous promet une vie à deux et vous laisse seul avec un aquarium. Elle annonce un voyage de famille et glisse un fugitif parmi les rennes. Voici six romans où l’on aurait aimé lire les petites lignes avant de signer. Les répliques prêtées aux personnages ont été imaginées pour la chronique. Les ennuis, eux, sont bien dans les livres.

Violette, marraine fée et bénéficiaire par erreur

La Pelote d’épingles, Cécile G. Cortes — Éditions du Chat Noir (2015)

Commande initiale — Faire tomber amoureux un chanteur et une couturière. Puis passer au dossier suivant.

Produit reçu — Deux prétendants qui s’ignorent et un chanteur qui n’a d’yeux que pour la marraine fée.

Motif de réclamation — « J’étais chargée de livrer le prince charmant. Il n’était pas prévu que je signe le reçu. »

Dans le Paris de Cécile G. Cortes, l’existence des marraines fées n’a rien d’un secret. On charge Violette de rapprocher Élisabeth, couturière sans le sou, et Sevan, chanteur à succès. Sur le papier, le couple se tient. Il suffit de les mettre en présence pour que l’hypothèse s’effondre. Sevan, en revanche, s’intéresse de près à celle qui devait se tenir en coulisses.

Le conte prend pour héroïne la seule personne qui n’était pas censée tomber amoureuse. Violette sait ce qu’elle est venue faire. De là à savoir ce qu’elle éprouve, il y a un pas que sa formation n’avait pas prévu. Il est déjà difficile de faire tenir un couple dans les cases d’un formulaire. À trois, il faut changer de formulaire.

Marta, quarante ans de mariage et aucun ticket de caisse

Marta et Arthur, Katja Schönherr (trad. Barbara Fontaine) — Éditions Zoé (2021)

Commande initiale — Une vie à deux avec Arthur. À l’époque, il avait de très beaux yeux.

Produit reçu — Un mariage où l’aquarium reçoit plus d’attention que le fils. Puis un mari qui ne respire plus.

Motif de réclamation — « On m’avait dit “pour le meilleur et pour le pire”. Le meilleur devait arriver séparément ? »

Marta sort à peine de l’adolescence lorsqu’elle rencontre Arthur. Quarante ans plus tard, il est mort à ses côtés. Que s’est-il passé ? Les souvenirs de Marta remontent par petits bouts. Elle peigne chaque jour les franges du tapis. Lui réserve à son aquarium une tendresse dont leur fils ne voit guère la couleur.

Tout l’art de Katja Schönherr est de faire sentir à quel point ces deux personnes ont pu se rendre la vie impossible sans parvenir à se séparer. Une frange de travers se remet en place. Pour le reste, on laisse passer un jour, puis le suivant. Au moment de déposer sa réclamation, Marta dispose donc de quarante années de pièces justificatives. Encore faut-il que quelqu’un accepte de les lire.

Raymond, un corps à reprendre et le mauvais dans le fossé

Cadavres, François Barcelo — Gallimard, « Folio policier » (2002)

Commande initiale — Retrouver le corps de sa mère avant que la police ne s’en charge.

Produit reçu — Le cadavre d’un inconnu et des ennuis dont le nombre augmente à mesure qu’on cherche à les faire disparaître.

Motif de réclamation — « Je vous signale que le corps récupéré ne correspond pas à celui que j’ai perdu. »

Au Québec, Raymond demande de l’aide à sa sœur Angèle. Elle a l’habitude des affaires criminelles. À la télévision, où elle joue dans une série policière. Le corps qu’ils récupèrent n’est pas celui qu’ils cherchaient. Voilà qui aurait dû leur épargner un enterrement. Ça ne leur épargne même pas celui-là.

Chez François Barcelo, chaque tentative pour arranger les choses donne un peu plus de travail au fossoyeur. Parue en 1998, cette comédie noire est le premier roman québécois à avoir rejoint la Série Noire de Gallimard, comme le rappelait ActuaLitté. Le guichet demande à Raymond de préciser le nombre d’articles à reprendre. Il préférerait attendre la fin de la journée avant de s’engager sur un chiffre.

Morayo, un anniversaire dont elle entend choisir le programme

Comme une mule qui apporte une glace au soleil, Sarah Ladipo Manyika (trad. Carole Hanna) — La Croisée (2018)

Commande initiale — Des fleurs pour ses soixante-quinze ans et San Francisco à parcourir à son rythme.

Produit reçu — Une chute et un séjour en centre de rééducation.

Motif de réclamation — « Merci pour votre aide. À quel moment ai-je demandé qu’on décide de la suite à ma place ? »

Morayo Da Silva, ancienne professeure née au Nigeria, vit à San Francisco. Elle y retrouve Dawud, commerçant palestinien, Sunshine, sa jeune voisine indienne, et Rachel, qui vit dans la rue et aime le Grateful Dead. Chez elle, Morayo rapproche les romans dont elle aimerait faire dialoguer les personnages. Pas idéal pour retrouver un titre. Excellent pour rouvrir un livre.

Une chute la conduit en centre de rééducation. Elle y fait d’autres rencontres, tandis que lui reviennent ses voyages et ses amours passées. Sarah Ladipo Manyika laisse aussi parler ceux qui la côtoient, et le portrait change légèrement selon la personne qui regarde. C’est toute la différence entre une existence et le dossier qu’on ouvre à son nom. Le second mentionne une chute. Pour la première, prière de demander à l’intéressée.

Kaisu, dernière transhumance sous réserve d’incident

La Dernière Transhumance, tome 1 — Vitaux, Stéphane Arnier — Mnémos (2026)

Commande initiale — Mener une dernière fois sa famille et ses rennes sur les chemins de la transhumance.

Produit reçu — Un fugitif, un vieux conflit qui ressurgit et une nature dont les dérèglements ne figurent sur aucune carte.

Motif de réclamation — « Je connais le chemin. C’est le chemin qui ne semble plus me reconnaître. »

Dans les terres du Nord, Kaisu connaît les usages, les bêtes et les routes. Aucune de ces connaissances ne l’a préparée à l’arrivée d’un homme en fuite. Les attaques compliquent la marche, les prospecteurs étrangers ont leurs propres intérêts et les coutumes qui faisaient tenir le groupe ensemble perdent de leur force.

Il y a aussi les vitaux, des organismes invisibles dont l’équilibre vacille. Stéphane Arnier fait de ce voyage une affaire de transmission. À quoi sert de connaître un itinéraire par cœur si le monde dans lequel on l’a appris est en train de changer ? Le service après-vente aimerait savoir s’il doit ouvrir un dossier pour les rennes, un pour la famille et un pour l’environnement. Kaisu, elle, n’a pas le loisir de diviser le problème en trois.

Toshiba, agent de la paix commerciale

Bonheur™, Jean Baret — Le Bélial’ (2018)

Commande initiale — Une journée de travail ordinaire pour un policier qui fait respecter l’ordre marchand.

Produit reçu — Des réclames dès le réveil, une enquête sur un possible délit d’idées et un nom qui fait de la publicité.

Motif de réclamation — « J’ai une idée sur le bonheur. Est-ce que je dois me dénoncer avant ou après l’avoir eue ? »

Au petit déjeuner, un hologramme demande à Toshiba s’il a consommé. Sa table diffuse une publicité et sa veste affiche la marque qui le sponsorise. Il part ensuite au travail, où les choses sérieuses commencent. Toshiba est policier à la section des « Crimes à la consommation », sous-section « Idées ». Le voilà chargé d’enquêter sur un possible contrevenant.

Dans le premier volet de la trilogie Trademark, Jean Baret ne confie pas le premier rôle à un rebelle qui aurait flairé l’arnaque. Il le donne à un homme qui participe au bon fonctionnement de ce qui l’encombre jusque dans sa cuisine. C’est plus drôle, et moins rassurant. Couper le son serait un bon début. Reste à savoir si l’idée est licite. Tiens, c’est justement son rayon.

Le service a bien enregistré les six demandes. Aucun remboursement n’est prévu. En revanche, le fournisseur invite les plaignants à raconter comment ils en sont arrivés là. C’est fou ce que le même incident, parfaitement irrecevable au téléphone, peut donner envie de tourner la page.

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DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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