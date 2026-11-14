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Six héros demandent le remboursement intégral de leur existence

« Bonjour, j’avais commandé une journée ordinaire. Est-ce que quelqu’un pourrait venir reprendre le cadavre ? » Au service après-vente de l’existence, on a connu des lundis plus calmes. Une fée signale une erreur de destinataire. Un policier demande s’il est possible de penser sans passer en caisse.

Le 14/11/2026 à 07:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

14/11/2026 à 07:00

Nicolas Gary

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La littérature vous promet une vie à deux et vous laisse seul avec un aquarium. Elle annonce un voyage de famille et glisse un fugitif parmi les rennes. Voici six romans où l’on aurait aimé lire les petites lignes avant de signer. Les répliques prêtées aux personnages ont été imaginées pour la chronique. Les ennuis, eux, sont bien dans les livres.

Violette, marraine fée et bénéficiaire par erreur

La Pelote d’épingles, Cécile G. Cortes — Éditions du Chat Noir (2015)

Commande initiale — Faire tomber amoureux un chanteur et une couturière. Puis passer au dossier suivant.

Produit reçu — Deux prétendants qui s’ignorent et un chanteur qui n’a d’yeux que pour la marraine fée.

Motif de réclamation — « J’étais chargée de livrer le prince charmant. Il n’était pas prévu que je signe le reçu. »

Dans le Paris de Cécile G. Cortes, l’existence des marraines fées n’a rien d’un secret. On charge Violette de rapprocher Élisabeth, couturière sans le sou, et Sevan, chanteur à succès. Sur le papier, le couple se tient. Il suffit de les mettre en présence pour que l’hypothèse s’effondre. Sevan, en revanche, s’intéresse de près à celle qui devait se tenir en coulisses.

Le conte prend pour héroïne la seule personne qui n’était pas censée tomber amoureuse. Violette sait ce qu’elle est venue faire. De là à savoir ce qu’elle éprouve, il y a un pas que sa formation n’avait pas prévu. Il est déjà difficile de faire tenir un couple dans les cases d’un formulaire. À trois, il faut changer de formulaire.

Marta, quarante ans de mariage et aucun ticket de caisse

Marta et Arthur, Katja Schönherr (trad. Barbara Fontaine) — Éditions Zoé (2021)

Commande initiale — Une vie à deux avec Arthur. À l’époque, il avait de très beaux yeux.

Produit reçu — Un mariage où l’aquarium reçoit plus d’attention que le fils. Puis un mari qui ne respire plus.

Motif de réclamation — « On m’avait dit “pour le meilleur et pour le pire”. Le meilleur devait arriver séparément? »

Marta sort à peine de l’adolescence lorsqu’elle rencontre Arthur. Quarante ans plus tard, il est mort à ses côtés. Que s’est-il passé ? Les souvenirs de Marta remontent par petits bouts. Elle peigne chaque jour les franges du tapis. Lui réserve à son aquarium une tendresse dont leur fils ne voit guère la couleur.

Tout l’art de Katja Schönherr est de faire sentir à quel point ces deux personnes ont pu se rendre la vie impossible sans parvenir à se séparer. Une frange de travers se remet en place. Pour le reste, on laisse passer un jour, puis le suivant. Au moment de déposer sa réclamation, Marta dispose donc de quarante années de pièces justificatives. Encore faut-il que quelqu’un accepte de les lire.

Raymond, un corps à reprendre et le mauvais dans le fossé

Cadavres, François Barcelo — Gallimard, « Folio policier » (2002)

Commande initiale — Retrouver le corps de sa mère avant que la police ne s’en charge.

Produit reçu — Le cadavre d’un inconnu et des ennuis dont le nombre augmente à mesure qu’on cherche à les faire disparaître.

Motif de réclamation — « Je vous signale que le corps récupéré ne correspond pas à celui que j’ai perdu. »

Au Québec, Raymond demande de l’aide à sa sœur Angèle. Elle a l’habitude des affaires criminelles. À la télévision, où elle joue dans une série policière. Le corps qu’ils récupèrent n’est pas celui qu’ils cherchaient. Voilà qui aurait dû leur épargner un enterrement. Ça ne leur épargne même pas celui-là.

Chez François Barcelo, chaque tentative pour arranger les choses donne un peu plus de travail au fossoyeur. Parue en 1998, cette comédie noire est le premier roman québécois à avoir rejoint la Série Noire de Gallimard, comme le rappelait ActuaLitté. Le guichet demande à Raymond de préciser le nombre d’articles à reprendre. Il préférerait attendre la fin de la journée avant de s’engager sur un chiffre.

Morayo, un anniversaire dont elle entend choisir le programme

Comme une mule qui apporte une glace au soleil, Sarah Ladipo Manyika (trad. Carole Hanna) — La Croisée (2018)

Commande initiale — Des fleurs pour ses soixante-quinze ans et San Francisco à parcourir à son rythme.

Produit reçu — Une chute et un séjour en centre de rééducation.

Motif de réclamation — « Merci pour votre aide. À quel moment ai-je demandé qu’on décide de la suite à ma place? »

Morayo Da Silva, ancienne professeure née au Nigeria, vit à San Francisco. Elle y retrouve Dawud, commerçant palestinien, Sunshine, sa jeune voisine indienne, et Rachel, qui vit dans la rue et aime le Grateful Dead. Chez elle, Morayo rapproche les romans dont elle aimerait faire dialoguer les personnages. Pas idéal pour retrouver un titre. Excellent pour rouvrir un livre.

Une chute la conduit en centre de rééducation. Elle y fait d’autres rencontres, tandis que lui reviennent ses voyages et ses amours passées. Sarah Ladipo Manyika laisse aussi parler ceux qui la côtoient, et le portrait change légèrement selon la personne qui regarde. C’est toute la différence entre une existence et le dossier qu’on ouvre à son nom. Le second mentionne une chute. Pour la première, prière de demander à l’intéressée.

Kaisu, dernière transhumance sous réserve d’incident

La Dernière Transhumance, tome 1 — Vitaux, Stéphane Arnier — Mnémos (2026)

Commande initiale — Mener une dernière fois sa famille et ses rennes sur les chemins de la transhumance.

Produit reçu — Un fugitif, un vieux conflit qui ressurgit et une nature dont les dérèglements ne figurent sur aucune carte.

Motif de réclamation — « Je connais le chemin. C’est le chemin qui ne semble plus me reconnaître. »

Dans les terres du Nord, Kaisu connaît les usages, les bêtes et les routes. Aucune de ces connaissances ne l’a préparée à l’arrivée d’un homme en fuite. Les attaques compliquent la marche, les prospecteurs étrangers ont leurs propres intérêts et les coutumes qui faisaient tenir le groupe ensemble perdent de leur force.

Il y a aussi les vitaux, des organismes invisibles dont l’équilibre vacille. Stéphane Arnier fait de ce voyage une affaire de transmission. À quoi sert de connaître un itinéraire par cœur si le monde dans lequel on l’a appris est en train de changer ? Le service après-vente aimerait savoir s’il doit ouvrir un dossier pour les rennes, un pour la famille et un pour l’environnement. Kaisu, elle, n’a pas le loisir de diviser le problème en trois.

Toshiba, agent de la paix commerciale

Bonheur™, Jean Baret — Le Bélial’ (2018)

Commande initiale — Une journée de travail ordinaire pour un policier qui fait respecter l’ordre marchand.

Produit reçu — Des réclames dès le réveil, une enquête sur un possible délit d’idées et un nom qui fait de la publicité.

Motif de réclamation — « J’ai une idée sur le bonheur. Est-ce que je dois me dénoncer avant ou après l’avoir eue? »

Au petit déjeuner, un hologramme demande à Toshiba s’il a consommé. Sa table diffuse une publicité et sa veste affiche la marque qui le sponsorise. Il part ensuite au travail, où les choses sérieuses commencent. Toshiba est policier à la section des « Crimes à la consommation », sous-section « Idées ». Le voilà chargé d’enquêter sur un possible contrevenant.

Dans le premier volet de la trilogie Trademark, Jean Baret ne confie pas le premier rôle à un rebelle qui aurait flairé l’arnaque. Il le donne à un homme qui participe au bon fonctionnement de ce qui l’encombre jusque dans sa cuisine. C’est plus drôle, et moins rassurant. Couper le son serait un bon début. Reste à savoir si l’idée est licite. Tiens, c’est justement son rayon.

Le service a bien enregistré les six demandes. Aucun remboursement n’est prévu. En revanche, le fournisseur invite les plaignants à raconter comment ils en sont arrivés là. C’est fou ce que le même incident, parfaitement irrecevable au téléphone, peut donner envie de tourner la page.

Crédits photo : 

 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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La pelote d'épingles

Cécile Cortes

Paru le 01/02/2015

272 pages

Editions du Chat noir

19,90 €

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Marta et Arthur

Katja Schönherr trad. Barbara Fontaine

Paru le 04/02/2021

249 pages

Editions Zoé

21,00 €

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Cadavres

François Barcelo

Paru le 11/06/2002

242 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Comme une mule qui apporte une glace au soleil

Sarah Ladipo Manyika trad. Carole Hanna

Paru le 07/03/2018

138 pages

Delcourt

17,00 €

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Vitaux

Stéphane Arnier

Paru le 22/04/2026

320 pages

Mnémos éditions

23,00 €

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Bonheur TM

Jean Baret

Paru le 13/09/2018

336 pages

Belial'

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?

Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?

14/11/2026, 08:00

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Aux Petites Fugues, Karim Kattan raconte le deuil d’un pays

Aux Petites Fugues, Karim Kattan empruntera les routes de Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs parfois éloignés des grands rendez-vous littéraires. Une itinérance qui résonne avec Septentrionale (Elyzad), son dernier roman, couronné par le prix Wepler-Fondation La Poste. De la Palestine aux territoires imaginaires, de l'intimité du deuil aux paysages qui disparaissent, l'écrivain interroge ce que la littérature préserve lorsque le réel se dérobe. Sans oublier ceux qui la font circuler : bibliothécaires, libraires et éditeurs indépendants.

13/11/2026, 21:26

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Dix ans après Varsovie, Un Week-end à l’Est redécouvre la Pologne

Dix ans après sa première édition consacrée à Varsovie, le festival Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne, cette fois à travers Cracovie, du 16 au 28 novembre 2026. Théâtre, littérature, poésie et arts visuels composent une programmation où la mémoire dialogue avec les préoccupations contemporaines. Brigitte Bouchard, directrice artistique et cofondatrice de la manifestation, revient sur cet anniversaire et sur une décennie de découvertes.

10/11/2026, 16:45

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Prix littéraires : l’absence des femmes n’est pas le seul scandale

Les femmes restent sous-représentées dans les grands prix littéraires. Mais derrière la bataille des palmarès, Stéphanie Dupays interroge un mécanisme plus vaste : qui choisit les livres dignes d’être consacrés, au nom de quels critères et avec quelle indépendance ? Compétence des jurys, conflits d’intérêts, entre-soi éditorial et impératifs commerciaux : une critique aiguë du système des récompenses, bien au-delà de la seule question du sexisme.

10/11/2026, 12:54

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Imaginer “un monde du livre durable, antifasciste, autogéré, déconcentré”

La fin du second mandat d'Emmanuel Macron et la présentation du budget 2027 s'accompagnent d'un mouvement social de grande ampleur, pour la défense des services publics, notamment éducatifs, et une meilleure répartition des richesses. La branche Métiers du livre du syndicat SUD Culture Solidaires souligne, dans un texte reproduit ci-dessous, le rôle que les professions du livre et de la lecture peuvent jouer dans cette lutte.

10/11/2026, 12:34

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À L’Autre Livre 2026, la solidarité se lit aussi entre les lignes

Après un samedi plutôt calme, le Salon d’automne de L’Autre Livre a retrouvé de l’animation ce dimanche 8 novembre. Au Palais de la Femme, à Paris, quelque 90 maisons d’édition indépendantes se sont réunies autour d’un même objectif : faire découvrir leurs publications, rencontrer les lecteurs et défendre leur place dans un secteur dominé par les grands groupes. Entre retrouvailles, inquiétudes et perspectives d’avenir, reportage au cœur d’un rendez-vous qui garde toute sa raison d’être.

10/11/2026, 12:11

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“Le combat pour la France éternelle est une arnaque"

Trois tomes, 2000 ans d'histoire passés au broyeur et une impressionnante quantité de « grands hommes » confondus : Pacôme Thiellement achève L'Empire n'a jamais pris fin, son impressionnante entreprise de dynamitage du roman national menée avec Blast et Massot éditions. De Napoléon à Macron, les empereurs paradent, les bourgeois encaissent, les révolutionnaires prennent des balles et les poètes ne parlent que de boucle infinie.

09/11/2026, 18:44

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Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation

En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?

07/11/2026, 14:35

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“Je refuse de céder au “faut vivre avec l’époque” : la colère d’une libraire face à l’IA

Un mois après avoir confié ses doutes sur son rapport à la lecture, l’ancienne libraire revient sur les réactions suscitées par ses confidences. Loin de vouloir juger les habitudes des autres, elle poursuit ses réflexions, entre nouveaux achats, plaisir des découvertes et désillusion face aux prix littéraires. Mais cette fois, une autre inquiétude s’invite dans ses lectures : la place grandissante de l’intelligence artificielle dans la création. Et derrière la colère, une fatigue qu’elle ne cherche plus à dissimuler.

07/11/2026, 09:21

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“C'est lamentable !” : le coup d'éclat anti-Bolloré chez Relay

Un voyageur, valise à la main, goûte peu au déménagement surprise. Vendredi 6 novembre, des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 ont vidé une bonne partie des rayons d’un Relay de la gare Montparnasse, à Paris. ActuaLitté a assisté à cette opération de désobéissance civile, entre cartons, altercations et bataille pour briser le monopole de Relay sur la vente de livres et de presse dans les gares.

06/11/2026, 18:33

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Les éditions Gunten donnent une nouvelle voix aux récits régionaux

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, ces maisons racontent leur histoire, leurs engagements et les convictions qui guident leurs choix éditoriaux. Cette fois, place aux éditions Gunten, ancrées en Bourgogne-Franche-Comté.

06/11/2026, 13:49

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En Bourgogne, les éditions de la loggia cultivent l'insolite

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place aux éditions de la loggia...

06/11/2026, 13:15

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Station Zapata : attention, littérature hors des rails !

À l’occasion du salon de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté ouvre ses colonnes aux éditeurs indépendants à travers une série de cartes blanches : chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Installée à Sète depuis 2025, Station Zapata prend la parole pour défendre une littérature libre, à la croisée des sciences humaines et de la politique.

06/11/2026, 13:14

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Le Vampire Actif : des livres qui ont soif de lecteurs

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre à Paris, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons participantes à raconter leur parcours et à partager leurs convictions. Cette fois, la parole revient au Vampire Actif, une structure associative qui privilégie les découvertes littéraires, la liberté de création et la force des textes, loin de la course aux publications.

06/11/2026, 13:04

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L’édition indépendante accueille une nouvelle voix dissidente

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place à La Dissidence, jeune maison installée en Occitanie, présente son engagement en faveur des pensées critiques.

06/11/2026, 13:01

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De Baudelaire au chewing-gum : l’étonnante histoire du “dandy”

En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?

05/11/2026, 14:16

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Archivio : quand les œuvres d’art racontent notre monde

À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées. 

 

05/11/2026, 08:00

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Depuis Marseille, les éditions Chum tracent leur propre chemin

 À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.

04/11/2026, 12:20

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La Feuille de thé : vingt ans d’édition indépendante au service des mots

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.

03/11/2026, 17:00

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Chèvre-feuille étoilée, une transmission réussie !

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.

 

02/11/2026, 15:17

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Qui décide des livres qui méritent d’être lus ?

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.

02/11/2026, 12:06

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Éditions d’Avallon : l’indépendance se construit aussi en librairie

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.

02/11/2026, 08:30

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L’Atelier de l’Agneau : la poésie n’entre pas dans les cases

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.

01/11/2026, 14:52

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Bruno Guattari Éditeur, la création sans frontières

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.

30/10/2026, 14:30

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Voix Tissées, la poésie à la rencontre de tous les publics

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.

29/10/2026, 15:52

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Les Livres de Nina : Voyager, le temps d’un livre

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.

28/10/2026, 16:52

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Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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