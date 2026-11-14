Petites Fugues : Victor Pouchet à la recherche du merveilleux

Victor Pouchet n'a pas encore consulté la météo. Il sait seulement que certaines étapes de son voyage se situent dans des régions réputées froides, autour de Belfort. Il prévoit donc des vêtements chauds et, surtout, de prendre la route. Du 17 au 21 novembre, l'auteur participera à sept rendez-vous des Petites Fugues, festival littéraire itinérant qui célèbre cette année sa 25e édition.

Au programme : Rougemont, Châtenois-les-Forges, Champagney, Gennes et Dampierre, ainsi que deux rencontres scolaires à Lure et Valdoie. Des communes du Doubs, de Haute-Saône, du Territoire de Belfort et du Jura, pour la plupart inconnues de l'écrivain.

« À la fois le nom du festival, qui rejoint beaucoup mes obsessions, et la proposition de parcourir des lieux reculés, pour moi très inconnus, très loin des lieux que je parcours, m'ont séduit. Je suis très content, parce que je vais prendre ma voiture et voyager dans des lieux qui, pour le moment, ne sont que des noms sur une carte. Mais j'aime évidemment cette idée de voyager beaucoup, même si on reste en France. Pour moi, c'est quand même une découverte. »

« Mon grand bonheur, c'est de prendre la route et de bifurquer »

Mais les kilomètres ne constituent qu'une partie de l'aventure. Derrière les étapes inscrites à son programme, Victor Pouchet distingue ce qui fait, à ses yeux, l'intérêt des Petites Fugues : « Proposer des rencontres dans des lieux qui, habituellement, n'accueillent pas forcément des écrivains fréquemment. » Le tout, sans présumer des habitudes de lecture de ceux qui viendront l'écouter.

La perspective de ces échanges ajoute une autre dimension à son plaisir de découvrir des territoires inconnus. « Mon grand bonheur, c'est de prendre la route et de bifurquer. Et si j'ai l'occasion, dans cette bifurcation, de parler et de rencontrer des gens qui sont, a priori, intéressés par la littérature, prêts à discuter avec moi et à écouter ce que j'ai à raconter de mes livres, je trouve que c'est une chance que je saisis. »

Avec, cette fois, une particularité supplémentaire : les conversations promises ne se limiteront pas à son actualité littéraire.

Retrouver les livres d'hier, rencontrer les lecteurs d'aujourd'hui

Les organisateurs ont en effet choisi de puiser dans l'ensemble de sa bibliographie. Il y voit l'occasion de mesurer le chemin parcouru, à travers des livres qui « sont assez loin de moi dans l'écriture, mais qui sont aussi importants dans mon histoire ».

Depuis Pourquoi les oiseaux meurent, publié en 2017 et Autoportrait en chevreuil en 2020, tous deux parus dans la précieuse maison Finitude, l'écrivain a notamment publié La Grande aventure (Grasset, 2021) et L'Option légère (Gallimard, 2024). Son travail comprend également plusieurs ouvrages destinés à la jeunesse, parus à L'École des loisirs, dont Lancelot Dulac (2020) et Mille nuits plus une (2021).

À Lure et Valdoie, ce sont notamment ces derniers qui nourriront les échanges avec les collégiens. L'auteur ne prévoit pourtant aucune rupture dans sa manière de s'adresser aux différents publics. La littérature reste, pour lui, une invitation à la conversation, quel que soit l'âge des interlocuteurs. « Je viens toujours avec le même rapport à la littérature, et je m'adresse le plus possible aux adultes et aux collégiens de façon la plus simple, de façon à lancer des conversations le plus agréablement possible. Donc je m'adapte, je me laisse surprendre. »

À Champagney, un roman prend une autre forme

Le jeudi 19 novembre, à 20h, Victor Pouchet quittera le cadre habituel de la rencontre littéraire. À la mairie de Champagney, il présentera Théorie de la grande diversion (ou comment trouver de la légèreté là où on ne l'attend pas ?), une conférence-performance imaginée à partir de Voyage voyage (Gallimard, 2025).

Une proposition qu'il a lui-même conçue : « Je serai tout seul en scène, racontant un peu comment ce livre s'est écrit. Je vais aussi montrer des images. » Cette forme, précise-t-il, a vocation à poursuivre son existence au-delà du festival, notamment au théâtre.

Dans Voyage voyage, Orso et Marie prennent la route après une épreuve douloureuse. Leur périple à travers la France les entraîne dans des musées improbables, consacrés au poids, à l'amiante, à la gendarmerie ou encore aux pigeons. Le chagrin accompagne leurs déplacements, mais les curiosités rencontrées en chemin introduisent de l'humour, de l'absurde et parfois une légèreté inattendue.

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La conférence de Champagney reviendra sur les circonstances de cette écriture. Car, derrière l'inventaire de lieux insolites, le roman témoigne aussi d'une attention particulière à ce qui nous entoure, y compris lorsque rien ne semble mériter le détour.

Ce merveilleux qui surgit au détour d'une route

Victor Pouchet emploie une expression pour désigner ce qu'il recherche : le « merveilleux de proximité ». Non pas l'extraordinaire situé à l'autre bout du monde, mais celui qui surgit d'une halte imprévue, d'un paysage banal soudain regardé autrement.

« Voyage voyage serait un livre que je pourrais poursuivre, puisque finalement je reste dans cette même recherche du merveilleux de proximité, qui peut apparaître sur une route, dans un musée, dans justement ces moments où on est surpris par un paysage ou par une rencontre que, par définition, on n'attendait pas. »

Ce goût de l'inattendu n'est pas né avec Orso et Marie. Il appartient à une manière d'habiter le monde, faite d'attention et de disponibilité. L'écrivain reconnaît ainsi dans son récit quelque chose de son propre rapport au déplacement : « Tenter de prendre les routes secondaires, de prendre mon temps, de me laisser émerveiller par des choses dont je ne pensais pas pouvoir m'émerveiller. »

Entre les rencontres publiques, les interventions scolaires et sa performance, le programme des Petites Fugues s'annonce dense, mais Victor Pouchet connaît déjà le premier réflexe qu'il aura si quelques heures se libèrent : « Normalement, dès que je vais dans un endroit, je regarde à la fois ce qu'il y a comme monuments, mais aussi la carte des musées étranges ou particuliers. Donc, si j'ai un interstice entre les rencontres, je consulterai cette carte pour découvrir peut-être un lieu exceptionnel. »

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Pour l'heure, il ignore encore ce que les routes du Doubs, du Jura, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort lui réservent. Les rendez-vous sont fixés, les lecteurs l'attendent. Quant aux découvertes qui feront peut-être de ce voyage autre chose qu'une tournée littéraire, aucune feuille de route ne saurait les prévoir.

Crédits photo : Victor Pouchet (© Patrice Normand)

Par Hocine Bouhadjera

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