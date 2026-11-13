Anaïs Sautier désignée lauréate du Prix Vendredi 2026

Deux romans, deux regards sur les difficultés rencontrées par les adolescents et les jeunes adultes, sélectionnés parmi 10 ouvrages en compétition depuis septembre. La remise des prix s'est tenue dans les locaux parisiens de Babelio, nouveau partenaire de la manifestation, lors d'une soirée organisée autour d'une « boum littéraire ».

La Fondation d'entreprise La Poste, partenaire historique de la distinction, finance les deux récompenses, pour une dotation totale de 3000 € : 2000 € pour le prix principal et 1000 € pour celui des lecteurs du passe Culture.

L'amour sous l'emprise du trafic

L'histoire de La Nuit bleue se déroule à Marseille, dans la cité de la Myrte, où le trafic de drogue organise une partie de la vie quotidienne. Au pied de la tour M, un réseau dirigé par un homme surnommé Vador impose ses règles. Sofia, une adolescente qui privilégie ses études, tente de se tenir à distance de cette économie clandestine. Sa rencontre avec Croco, 17 ans, impliqué dans le trafic, bouleverse ses projets.

Entre premier amour, menaces et loyautés contradictoires, le roman raconte les difficultés de deux jeunes gens qui cherchent leur place dans un environnement dominé par la violence et la peur. Anaïs Sautier aborde également les relations familiales, les mécanismes d'emprise et la possibilité de s'émanciper.

Installée à Marseille, l'autrice a étudié à Sciences Po Bordeaux avant de travailler dans le milieu associatif. Elle anime aujourd'hui des ateliers d'écriture, notamment auprès de jeunes des quartiers populaires. Elle a publié plusieurs romans pour la jeunesse, dont la série Bande de Boucans (L'École des loisirs), située dans le quartier marseillais de Belsunce. Avec La Nuit bleue, elle retrouve cet univers urbain en s'adressant à un lectorat plus âgé.

Célia Samba récompensée par les jeunes lecteurs

Dans Même les failles laissent passer la lumière, Célia Samba raconte Clem, une jeune femme qui vient d'échouer pour la deuxième fois à son CAP. Sommée de trouver du travail, elle dissimule une difficulté que personne dans son entourage ne soupçonne : elle ne sait ni lire ni écrire correctement. Son illettrisme complique ses démarches et l'isole progressivement.

Sa rencontre avec Ilunga, avec lequel elle noue une relation amoureuse, fait apparaître d'autres blessures et des secrets partagés. Le récit mêle ainsi romance et questions sociales, autour du handicap invisible, de la honte, de la précarité et du regard des autres. Le dessin, pour lequel Clem possède un talent particulier, occupe également une place importante dans son parcours.

Née en 1998, Célia Samba s'est fait connaître en remportant, en 2020, le concours d'écriture « Nos Futurs » organisé par Hachette Romans, avec La Rue qui nous sépare. Elle a ensuite publié Nos cœurs aidants (Hachette Romans). Installée à La Réunion, où elle exerce la médecine, elle consacre ses romans aux inégalités, aux discriminations et aux relations humaines.

Son livre a été choisi par 9 jeunes lecteurs et lectrices de 17 à 19 ans, issus de différentes régions françaises et bénéficiaires du passe Culture. Ce jury indépendant de celui des professionnels désigne chaque année son propre lauréat parmi les ouvrages sélectionnés.

10 ans de littérature adolescente

Créé à l'initiative du groupe Jeunesse du Syndicat national de l'édition (SNE), en hommage à Michel Tournier, le Prix Vendredi a été décerné pour la première fois en 2017. Souvent surnommé le « Goncourt des ados », il distingue chaque année un roman francophone destiné aux lecteurs de plus de 13 ans.

En 2025, le jury avait couronné Solène Ayangma pour Les Frontières écarlates (Talents Hauts), un roman de fantasy abordant la guerre, les préjugés et les identités. Le prix des lecteurs du passe Culture avait été attribué à Coline Pierré pour Le Silence est à nous (Flammarion Jeunesse), consacré à la mobilisation d'adolescentes contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette dernière a d'ailleurs rejoint le jury professionnel de l'édition 2026, composé de neuf membres : Mahaut de Butler, chroniqueuse sur France Inter ; Isabelle Harbonnier-Valdher, professeure-documentaliste ; Emmanuelle Kabala, responsable des romans au Centre national de la littérature pour la jeunesse ; Lucie Kosmala, journaliste spécialisée ; Pierre Krause, responsable éditorial chez Babelio ; Tom Lévêque, auteur et spécialiste de littérature adolescente ; Coline Pierré, autrice ; Anne Ricou, rédactrice en chef adjointe de Je Bouquine ; et Simon Roguet, libraire à M'Lire, à Laval.

Des boums littéraires pour prolonger le prix

Pour ses dix ans, le Prix Vendredi développe également un nouveau dispositif de médiation destiné aux bibliothèques, établissements scolaires et autres lieux accueillant des adolescents : les « boums littéraires ». L'idée consiste à associer lectures et animations collectives, avec des quiz, des blind tests, un bingo et une sélection musicale. Les ressources seront mises à disposition des organisateurs à partir du 30 novembre.

Les deux lauréates participeront également à des rencontres avec leurs lecteurs au cours des prochains mois. Une tournée de cinq étapes est annoncée entre janvier et mai 2027, avec un premier rendez-vous à Marseille, le 22 janvier, à la bibliothèque de l'Alcazar.

Le Prix Vendredi bénéficie du soutien de la Fondation d'entreprise La Poste, de la Sofia, du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et de la Fondation Jan Michalski, en partenariat avec Babelio, Je Bouquine et le passe Culture.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : Anaïs Sautier, et les deux romans récompensés par le Prix Vendredi 2026 (Prix Vendredi)

Par Hocine Bouhadjera

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