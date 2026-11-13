Départ d’Amélie Nothomb pour Gallimard : Albin Michel s’explique

« Les Éditions Albin Michel confirment qu’elles ne publieront pas le prochain roman d’Amelie Nothomb, qui a décidé pour des raisons très personnelles de suivre son attachée de presse, Mme Florence Godfernaux, dont la maison a dû se séparer il y a quelques mois. »

Le communiqué revient sur les circonstances de cette séparation, sans fournir trop de détails. « Ce départ est intervenu après une enquête confiée à un cabinet indépendant, à la suite d’une alerte du Comité Social et Économique et de la médecine du travail. Cette enquête a révélé des faits particulièrement graves et des comportements inacceptables, tant humainement que professionnellement, mettant en danger la santé des salariés, la cohésion de l’entreprise, et incompatibles avec le respect dû à nos collaborateurs et à nos auteurs. »

Et de conclure : « Francis Esménard et Gilles Haéri assument donc pleinement les décisions qui s’imposaient et qui ont été prises. »

LETTRE OUVERTE - Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation

La direction met toutefois en cause la position de la romancière. « Nous déplorons la solidarité affichée par Amélie Nothomb avec ces agissements, et regrettons profondément le départ de cette auteure de grand talent, que Francis Esménard avait fait découvrir en 1992 avec Hygiène de l’assassin, et dont toutes les équipes d’Albin Michel ont été fières d’assurer le succès depuis plus de 30 ans. »

Le départ confirmé le 9 novembre

Le 9 novembre, Amélie Nothomb avait en effet confirmé à l’AFP qu’elle rejoignait Gallimard, après 34 ans chez son éditeur historique. « Après avoir confié trente-cinq romans à Albin Michel, j'ai annoncé à Antoine Gallimard que je publierai les trente-cinq prochains dans sa prestigieuse maison », se réjouissait la romancière.

Elle expliquait ne plus se reconnaître dans les valeurs ni dans les méthodes de la nouvelle direction, citant le licenciement de celle qu’elle présente comme son amie depuis 33 ans. Elle ne se prononçait pas sur les faits évoqués dans le rapport.

Pour elle, ce départ « advient au moment où Francis Esménard, mon éditeur, a choisi de prendre du recul », non sans remercier le dirigeant « pour sa confiance, ses conseils avisés, et sa fidélité ». Toutefois, elle déplore « le virage emprunté par la nouvelle direction des éditions Albin Michel ». Et d’ajouter : « Je ne me reconnais plus dans ses valeurs, ni ses méthodes. »

Selon elle, le « licenciement de Florence Godfernaux, ma talentueuse attachée de presse et amie depuis trente-trois ans », marquait la fin de cette collaboration avec le groupe éditorial. « Le compagnonnage avec Albin Michel est désormais impossible, mais je n’oublierai pas les équipes qui ont œuvré à mon succès. »

Ancienne directrice de la communication et du service de presse d’Albin Michel, Florence Godfernaux a été licenciée durant l’été. Dans un article du 6 novembre, ActuaLitté revenait sur le rapport du cabinet ACCA Consultants, qui évoque des comportements susceptibles de relever du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel d’ambiance. Mais la principale intéressée en conteste formellement les conclusions.

Un désaveu des autrices Albin

Les critiques d’Amélie Nothomb ont aussi fait réagir plusieurs autrices d’Albin Michel. Dans des prises de position relayées par RTL, elles défendent la décision de leur éditeur et contestent la manière dont la romancière a justifié son départ.

Sur Instagram, Andréa Bescond salue ainsi le choix de la direction d’écouter les témoignages recueillis et de se séparer de l'attachée de presse. S’adressant à la maison qui a publié son premier roman, elle souligne le risque pris : « Tu as agi sachant que tu perdrais probablement ta plus grande autrice. »

Agnès Ledig dit pour sa part garder de la tendresse pour Amélie Nothomb, mais refuse de laisser sans réponse ses critiques sur les valeurs et les méthodes d’Albin Michel. Elle voit au contraire dans les décisions de la direction « une prise en compte réelle » du bien-être des équipes.

Katherine Pancol, elle aussi sur Instagram, ne conteste pas la liberté d’Amélie Nothomb de changer d’éditeur. Elle lui reproche en revanche de mettre en cause la réputation de la maison pour justifier son choix. « La calomnie est une vilaine défense », écrit-elle.

Promotion maintenue

Paru le 19 août, L’Adolescence du perroquet est le 35e roman d’Amélie Nothomb et, selon l’autrice, le dernier qu’elle publiera chez Albin Michel. Il s’est écoulé à 88.851 exemplaires, selon Edistat.

Interrogée par ActuaLitté sur la poursuite de la promotion, la maison assure qu’elle continuera à fournir les services liés à la publication du livre et promet « un accompagnement et engagement complet de l’ensemble de la maison et de ses équipes ». Rencontres et dédicaces en librairie se poursuivront donc, logiquement.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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