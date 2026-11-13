Départ d’Amélie Nothomb pour Gallimard : Albin Michel s’explique

Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
Le 13/11/2026 à 11:30 par Nicolas Gary
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
13/11/2026 à 11:30
0
Commentaires
4
Partages
« Les Éditions Albin Michel confirment qu’elles ne publieront pas le prochain roman d’Amelie Nothomb, qui a décidé pour des raisons très personnelles de suivre son attachée de presse, Mme Florence Godfernaux, dont la maison a dû se séparer il y a quelques mois. »
Le communiqué revient sur les circonstances de cette séparation, sans fournir trop de détails. « Ce départ est intervenu après une enquête confiée à un cabinet indépendant, à la suite d’une alerte du Comité Social et Économique et de la médecine du travail. Cette enquête a révélé des faits particulièrement graves et des comportements inacceptables, tant humainement que professionnellement, mettant en danger la santé des salariés, la cohésion de l’entreprise, et incompatibles avec le respect dû à nos collaborateurs et à nos auteurs. »
Et de conclure : « Francis Esménard et Gilles Haéri assument donc pleinement les décisions qui s’imposaient et qui ont été prises. »
LETTRE OUVERTE - Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation
La direction met toutefois en cause la position de la romancière. « Nous déplorons la solidarité affichée par Amélie Nothomb avec ces agissements, et regrettons profondément le départ de cette auteure de grand talent, que Francis Esménard avait fait découvrir en 1992 avec Hygiène de l’assassin, et dont toutes les équipes d’Albin Michel ont été fières d’assurer le succès depuis plus de 30 ans. »
Le 9 novembre, Amélie Nothomb avait en effet confirmé à l’AFP qu’elle rejoignait Gallimard, après 34 ans chez son éditeur historique. « Après avoir confié trente-cinq romans à Albin Michel, j'ai annoncé à Antoine Gallimard que je publierai les trente-cinq prochains dans sa prestigieuse maison », se réjouissait la romancière.
Elle expliquait ne plus se reconnaître dans les valeurs ni dans les méthodes de la nouvelle direction, citant le licenciement de celle qu’elle présente comme son amie depuis 33 ans. Elle ne se prononçait pas sur les faits évoqués dans le rapport.
Pour elle, ce départ « advient au moment où Francis Esménard, mon éditeur, a choisi de prendre du recul », non sans remercier le dirigeant « pour sa confiance, ses conseils avisés, et sa fidélité ». Toutefois, elle déplore « le virage emprunté par la nouvelle direction des éditions Albin Michel ». Et d’ajouter : « Je ne me reconnais plus dans ses valeurs, ni ses méthodes. »
Selon elle, le « licenciement de Florence Godfernaux, ma talentueuse attachée de presse et amie depuis trente-trois ans », marquait la fin de cette collaboration avec le groupe éditorial. « Le compagnonnage avec Albin Michel est désormais impossible, mais je n’oublierai pas les équipes qui ont œuvré à mon succès. »
Ancienne directrice de la communication et du service de presse d’Albin Michel, Florence Godfernaux a été licenciée durant l’été. Dans un article du 6 novembre, ActuaLitté revenait sur le rapport du cabinet ACCA Consultants, qui évoque des comportements susceptibles de relever du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel d’ambiance. Mais la principale intéressée en conteste formellement les conclusions.
Les critiques d’Amélie Nothomb ont aussi fait réagir plusieurs autrices d’Albin Michel. Dans des prises de position relayées par RTL, elles défendent la décision de leur éditeur et contestent la manière dont la romancière a justifié son départ.
Sur Instagram, Andréa Bescond salue ainsi le choix de la direction d’écouter les témoignages recueillis et de se séparer de l'attachée de presse. S’adressant à la maison qui a publié son premier roman, elle souligne le risque pris : « Tu as agi sachant que tu perdrais probablement ta plus grande autrice. »
Agnès Ledig dit pour sa part garder de la tendresse pour Amélie Nothomb, mais refuse de laisser sans réponse ses critiques sur les valeurs et les méthodes d’Albin Michel. Elle voit au contraire dans les décisions de la direction « une prise en compte réelle » du bien-être des équipes.
Katherine Pancol, elle aussi sur Instagram, ne conteste pas la liberté d’Amélie Nothomb de changer d’éditeur. Elle lui reproche en revanche de mettre en cause la réputation de la maison pour justifier son choix. « La calomnie est une vilaine défense », écrit-elle.
Paru le 19 août, L’Adolescence du perroquet est le 35e roman d’Amélie Nothomb et, selon l’autrice, le dernier qu’elle publiera chez Albin Michel. Il s’est écoulé à 88.851 exemplaires, selon Edistat.
Interrogée par ActuaLitté sur la poursuite de la promotion, la maison assure qu’elle continuera à fournir les services liés à la publication du livre et promet « un accompagnement et engagement complet de l’ensemble de la maison et de ses équipes ». Rencontres et dédicaces en librairie se poursuivront donc, logiquement.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
11/11/2026, 13:45
Au lendemain de la nomination de Lise Boëll à la direction de Grasset, une soixantaine d'écrivains dénoncent une nouvelle étape dans la reprise en main de la maison par Vincent Bolloré. Sorj Chalandon s'indigne sur son Instagram, tandis que les salariés accueillent froidement leur nouvelle dirigeante. Celle-ci annonce une réduction de moitié des parutions dès 2027. Les auteurs réclament désormais, plus que jamais, une protection juridique de leurs œuvres.
10/11/2026, 18:13
Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.
10/11/2026, 12:58
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
06/11/2026, 13:42
Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.
06/11/2026, 13:39
Exclusif - 40 ans après avoir repris la maison de son père, Éric Losfeld, et plus de 20 ans après son arrivée chez Gallimard, Joëlle Losfeld renoue avec ses racines. La nouvelle structure, Le Terrain vague – Losfeld, est accueillie par les éditions indépendantes Les Petits Matins. Elle détaille auprès d'ActuaLitté les conditions de cette association.
05/11/2026, 16:30
De la presse féminine aux biographies, en passant par la production de podcasts, Yseult Williams poursuit son parcours dans l'édition. L'ancienne directrice de Grazia, également autrice de plusieurs ouvrages historiques, annonce son arrivée aux éditions Stock, au sein du groupe Hachette Livre, comme éditrice de non-fiction.
05/11/2026, 12:38
Après sept années consacrées aux littératures de l'imaginaire, les éditions Rivka annoncent leur cessation d'activité. La maison indépendante, récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, dénonce la fragilisation des librairies, l'évolution des habitudes d'achat et la durée de vie toujours plus courte des livres. Son catalogue restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks.
04/11/2026, 17:33
Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.
04/11/2026, 13:22
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.
29/10/2026, 17:01
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
21/10/2026, 18:33
Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ».
21/10/2026, 17:17
Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.
20/10/2026, 11:15
Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.
19/10/2026, 18:33
Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.
19/10/2026, 16:06
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier, est décédé ce dimanche 18 octobre, à l'âge de 90 ans, a appris ActuaLitté auprès de sa famille. Figure singulière de l'édition française, il avait consacré près d'un demi-siècle à explorer les transformations de la société, à travers des collections mêlant sciences humaines, littérature et témoignages. Avec notamment Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor (trad. Michèle Lévy-Bram), il rencontra un immense succès en librairie.
18/10/2026, 15:20
Dans The Blue Book, Siddhesh Gautam commence par renverser la carte du sous-continent indien. Paru en juillet 2026 chez Penguin Random House India, ce premier roman graphique dessine en bleu et blanc le système des castes et les luttes menées contre lui. L'artiste y rencontre, au gré de ses rêves éveillés, des figures historiques dont il interroge l'héritage.
16/10/2026, 16:19
Lefebvre Dalloz a annoncé, le 12 octobre 2026, plusieurs mesures destinées à renforcer la place de ses auteurs dans le développement de ses services numériques. Parmi elles, la création d’un club utilisateurs, de nouveaux espaces de valorisation et l’élaboration d’une charte encadrant l’intelligence artificielle. Ces engagements interviennent alors que le groupe accélère le déploiement de ses solutions d’IA juridique, fondées sur ses contenus éditoriaux.
16/10/2026, 09:55
Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
15/10/2026, 12:05
Autres articles de la rubrique Métiers
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
12/11/2026, 13:09
Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux lance un mensuel en gros caractères destiné aux personnes âgées pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre. Nouvelles courtes, poésie, jeux, questions de mémoire et recommandations culturelles composent ces rendez-vous de lecture-plaisir, à savourer à son rythme. Déjà testé en Gironde, le projet fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir son lancement.
12/11/2026, 09:40
Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
Avec Basajaun, le grand farceur de la forêt, Fani Darees propose aux enfants dès 3 ans une rencontre pleine de malice avec la mythologie basque. Écrit et illustré par cette graphiste du Pays basque, l’album raconte les tours d’un personnage qui doit apprendre à tenir compte des autres. Une campagne Ulule accompagne la publication de ce premier livre en autoédition sous le nom Darees Studio. Deux éditions distinctes sont proposées, en français et en euskara. Les précommandes contribueront à financer l’impression de cet album illustré, prolongé par des jeux à partager en famille.
11/11/2026, 17:15
La bibliothécaire américaine Katharine « Kat » Kan est morte le 12 octobre, à 71 ans. Dès les années 1980, elle défendait l'entrée des comics et des romans graphiques dans les collections publiques, convaincue de leur intérêt pour les jeunes lecteurs. En 2005, elle était devenue la première bibliothécaire à siéger au jury des Eisner Awards, l'une des principales distinctions américaines consacrées à la bande dessinée.
11/11/2026, 14:36
Treize éditeurs américains ont obtenu une condamnation de 19,5 millions de dollars contre WeLib, une plateforme accusée de diffuser illégalement des millions de livres et d'articles scientifiques. Rendu par défaut le 9 novembre à New York, le jugement impose également la désactivation de plusieurs noms de domaine. Une seconde victoire judiciaire pour les maisons d'édition, six mois après une décision similaire contre Anna's Archive.
11/11/2026, 14:30
Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
11/11/2026, 14:00
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
Née d'une idée simple de proposer aux enfants une manière ludique de pratiquer l’écriture, en 2023 Juliette Lejeune lance Co-Aut, une plateforme collaborative qui permet aux enfants, aux adultes, aux familles et aux élèves d’imaginer et d’écrire des histoires en équipe. En trois ans, des co-auteurs du monde entier et de tout âge ont rejoint l’aventure, et une trentaine de livres ont vu le jour, donnant à leurs auteurs la fierté de tenir entre leurs mains le fruit de leur imagination. Aujourd’hui, Juliette Lejeune, fondatrice de Co-Aut, souhaite faire évoluer sa plateforme pour poursuivre cette aventure collective.
11/11/2026, 08:55
Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.
10/11/2026, 17:49
Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.
10/11/2026, 17:00
Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.
10/11/2026, 16:34
Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.
10/11/2026, 15:23
Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.
10/11/2026, 15:19
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
06/11/2026, 17:49
La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.
06/11/2026, 16:48
Commenter cet article