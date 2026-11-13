Patrick Modiano paiera-t-il 350 € pour une interview diffusée sur NRJ ?

Vendredi 13 novembre, 5h36 et 5h38, deux courriels arrivent sur une des boîtes mail professionnelles de ActuaLitté : c’est tôt. Mais pas que. Le premier s’adresse à Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014, et le second interpelle Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin, et Patrick Glâtre, spécialiste de l’acteur. Aucun des trois n’est pourtant destinataire de l’adresse électronique utilisée.

Les messages sont signés Manu Levy, animateur de la matinale Manu dans le 6/10, sur NRJ. L’expéditeur, qui utilise l’adresse manudanslenrj@gmail.com, propose aux écrivains une interview en direct, réalisée sur Zoom et diffusée à l’antenne. Prix de cette exposition médiatique : 295 £ (soit 350 € environ). Tiens donc !

L’offre comprendrait également la remise de l’enregistrement audio, librement réutilisable par les intéressés sur leurs sites et réseaux sociaux, sans supplément — que de largesses ! Et pour dissiper tout malentendu, le prétendu animateur précise d’emblée qu’il s’agit d’une prestation payante, non d’une invitation gratuite.

Une proposition commerciale qui soulève plusieurs questions, à commencer par la plus élémentaire : pourquoi Manu Levy démarcherait-il des auteurs français, en anglais, depuis une adresse Gmail, pour leur vendre une intervention sur une radio française dont il est salarié ? Plutôt risqué...

Des livres bien réels, mais des titres qui déraillent

Les deux sollicitations reposent sur une personnalisation soigneusement élaborée. Celle adressée à Patrick Modiano évoque The Elephant, traduction anglaise de L’Éléphant, paru chez Gallimard le 1er octobre 2026. L’expéditeur s’attarde sur Paris, les souvenirs incertains, les identités perdues et les rencontres mystérieuses. Une présentation suffisamment familière pour évoquer l’univers de l’écrivain, mais qui ne démontre aucune connaissance particulière de ce nouveau récit.

Le livre, dont le personnage principal, Ludo Van Walle, observe ses voisins à travers des jumelles, était d’ailleurs déjà disponible depuis plus d’un mois. Le courriel le présente pourtant comme une publication à venir. Raté, donc.

La seconde proposition vise Mathias Moncorgé et Patrick Glâtre pour un ouvrage intitulé, dans le message, We're Surrounded by Idiots : Jean Gabin, Far from the Myth. Ce titre anglais ne correspond pas à celui du livre publié par les deux auteurs, Gabin de A à Z, paru chez Guy Trédaniel le 1er octobre 2026. Leur seul point commun ? Ils ont tous deux fait l’objet d’une avant critique dans nos colonnes (lire ici pour Gabin et pour Modiano, là). Plus désagréable encore, le courriel reprend des éléments présents dès le chapeau de notre texte : la distinction entre Jean Gabin et Jean Moncorgé, les chevaux, les récoltes et la vie familiale de l’acteur.

Une opération de séduction méthodique

Passé le paragraphe consacré aux livres, les deux courriels deviennent presque parfaitement interchangeables. Même présentation, même montant, mêmes garanties et même proposition d’un entretien préalable de quinze minutes, sans frais.

L’expéditeur ne cherche d’ailleurs pas à obtenir immédiatement un paiement : il invite d’abord les auteurs à manifester leur intérêt, avant d’organiser un échange destiné à déterminer si leur ouvrage correspond à l’émission. Et en gage de bonne foi, il fournit même le lien vers la véritable page de Manu dans le 6/10 sur NRJ. Le courriel évoque également une affaire prud’homale de novembre 2024, au cours de laquelle la station avait été condamnée à indemniser d’anciens collaborateurs de l’animateur.

Une transparence présentée comme preuve de bonne foi : l’auteur assure préférer signaler lui-même les informations que les destinataires pourraient découvrir en effectuant des recherches. Quant au choix de la livre sterling pour facturer une intervention sur une radio française à des auteurs français… no comment. Ah oui, parce qu'évidemment, le mail est rédigé en anglais.

Penguin Random House avait précisément décrit le piège

Cette mécanique n’est pas nouvelle. Le 31 juillet 2026, Penguin Random House publiait une alerte consacrée aux fausses opportunités promotionnelles proposées aux écrivains.

Le groupe américain y distinguait plusieurs méthodes : les messages génériques envoyés massivement, les sollicitations flatteuses construites à partir de données bibliographiques publiques, l’usurpation d’identité de journalistes ou de professionnels de l’édition, ainsi que les propositions d’interviews et de podcasts dont la gratuité initiale dissimule des frais ultérieurs.

Le directeur du développement des auteurs de Penguin Random House, Phil Stamper-Halpin, insistait notamment sur la facilité avec laquelle des individus malveillants peuvent récupérer des informations commerciales sur un livre pour fabriquer un discours personnalisé.

Les deux messages reçus par ActuaLitté présentent plusieurs de ces caractéristiques : noms d’auteurs authentiques, références à des publications récentes, argumentaires adaptés, identité médiatique connue et rémunération exigée en contrepartie d’une visibilité promise.

Le groupe recommandait également de vérifier systématiquement le domaine électronique de l’expéditeur. Une sollicitation prétendument envoyée par un grand média depuis une messagerie personnelle constitue, selon lui, un signal d’alerte majeur.

Dès mai 2026, Penguin Random House avait également mis en garde contre des campagnes d’hameçonnage utilisant l’identité de véritables responsables éditoriaux pour obtenir des manuscrits, des informations personnelles ou de l’argent.

Les écrivains, des cibles de longue date

ActuaLitté avait déjà documenté ce phénomène dans un article de février 2026 consacré aux faux professionnels du marketing qui piègent les auteurs avec des offres fictives.

Le mécanisme repose sur une promesse de visibilité : faire connaître un livre, multiplier les rencontres avec les lecteurs, obtenir des critiques ou décrocher des interventions médiatiques. Les prestations proposées peuvent paraître suffisamment accessibles pour convaincre des écrivains qui cherchent à promouvoir leurs publications.

D’autres procédés avaient précédemment retenu notre attention. En juin 2021, une enquête sur le chantage aux critiques négatives décrivait les pressions financières exercées sur des écrivains par des individus menaçant de dégrader leur réputation en ligne.

Dès février 2022, nous recensions d'ailleurs les principales arnaques visant les auteurs, notamment les usurpations d’identité et les tentatives de récupération de manuscrits. L’évolution la plus remarquable tient aujourd’hui à la précision apparente des approches. Un nom, un ouvrage, quelques éléments biographiques et une référence médiatique suffisent à composer une proposition qui ressemble à une démarche professionnelle ordinaire.

Eh, Manu, prêt à payer 295 £ pour passer sur NRJ ?

L’affaire réserve enfin une ironie littéraire. L’animateur de NRJ a lui-même publié un livre : C’est quoi la question ?, paru chez Michel Lafon le 28 novembre 2013. L’ouvrage rassemble des centaines de questions décalées, conçues pour alimenter les conversations et mettre les participants face à des choix absurdes.

Une question supplémentaire pourrait désormais s’y glisser : si Manu Levy est lui-même écrivain, recevra-t-il un jour un message lui proposant, contre 295 £, une interview avec Levy Manu ? Une chose est certaine : si la rédaction d’ActuaLitté n’a aucune intention de payer pour passer à l’antenne, nous avons tout de même sollicité NRJ… pour une réaction.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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