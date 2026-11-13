La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête

Le classement des meilleures ventes se renouvelle fortement du 2 au 8 novembre 2026. Jean-Luc Mélenchon entre directement en tête avec L’Avenir en commun : le programme de la Nouvelle France (La Dispute), écoulé à 39.040 exemplaires sur la semaine. Sarah Rivens suit avec l’édition collector de Lakestone, tome 1, tandis que le Prix Goncourt fait gagner 39 places à Philippe Jaenada, désormais troisième.
Le 13/11/2026 à 11:03 par Clotilde Martin
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13/11/2026 à 11:03
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À quelques mois de la présidentielle de 2027, les livres politiques s'accumulent et occupent les premières lignes du classement. Jean-Luc Mélenchon prend directement la tête avec L’Avenir en commun : le programme de la Nouvelle France (La Dispute).
L’ouvrage rassemble 1069 mesures, dont 238 nouvelles, autour de la planification écologique, du partage des richesses, de la retraite à 60 ans et surtout de l’instauration d’une VIe République.
Derrière lui, Sarah Rivens signe elle aussi une entrée immédiate. L’édition collector de Lakestone, tome 1 (HLab) se classe deuxième avec 30.140 exemplaires écoulés.
Le troisième rang concentre l’autre mouvement majeur de la semaine. Lauréat du Prix Goncourt le 3 novembre avec L’Inconnue du quai de Javel (Flammarion), Philippe Jaenada gagne 39 places, de la 42e à la 3e position. Le roman enregistre 29.075 ventes sur la période et porte son cumul à 85.137 exemplaires. Le Goncourt 2026 lui a été attribué au premier tour de scrutin, par six voix contre trois à Sylvain Prudhomme.
Le podium change donc entièrement de visage, tandis que Gaston Lagaffe résiste juste derrière. Gaston, tome 23 : Des Boum et des Paf, scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par Delaf (Dupuis), recule de trois rangs et se retrouve quatrième avec 22.458 ventes. Après trois semaines, l’album atteint 102.583 exemplaires cumulés.
Les nouvelles parutions ne s’arrêtent pas là. Les Aventures de Lucky Luke d’après Morris, tome 12 : Saint Lucky Luke, scénarisé par Jul et dessiné par Achdé (Lucky Comics), entre cinquième avec 21.979 exemplaires. Cinq des dix premières références du classement sont des entrées cette semaine.
Sarah Knafo recule de quatre rangs, mais Le Casse du siècle (Fayard) reste toujours dans le top 10, sixième avec 16.479 ventes hebdomadaires. L’essai atteint désormais 340.211 exemplaires cumulés après dix semaines. À la huitième place, Freida McFadden reste présente avec Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J’ai lu), crédité de 11.158 ventes cette semaine et de 83.137 au cumul.
Un troisième livre politique apparaît au neuvième rang avec Gouverner, de Jordan Bardella (Fayard). Le président du Rassemblement national entre directement dans le top 10 avec 10.485 exemplaires écoulés sur la semaine, 10.501 au cumul. Il rejoint ainsi Jean-Luc Mélenchon et Sarah Knafo parmi les dix meilleures ventes.
Le top 10 se ferme sur une autre nouveauté : Atelier créatif – Coloriages mystères : Très grands classiques, tome 2, ouvrage collectif publié chez Hachette Heroes, avec 9.719 ventes.
Top : Cuisinons plus, dépensons moins : 15 produits indispensables en 100 recettes, de Laurent Mariotte (Solar). Le livre gagne 89 places, passant du 166e au 77e rang, avec 2.549 exemplaires vendus cette semaine. Laurent Mariotte construit 100 recettes autour de 15 produits courants, parmi lesquels les œufs, les pâtes, les lentilles ou les pommes de terre. L’ouvrage organise ses propositions autour d’ingrédients disponibles toute l’année et d’un budget contenu.
Flop : The Sons of Death, tome 4, de Laura Ezrena (HLab). Le titre perd 166 places, passant du 32e au 198e rang, avec 1.370 ventes cette semaine. Taylor Blake découvre que Maxine, qu’il croyait morte depuis plus de deux ans, est toujours en vie après avoir été retenue prisonnière. Son retour ouvre une nouvelle confrontation entre les deux personnages, marqués par ce qu’elle a subi et par leur longue séparation.
Du 2 au 8 novembre, le marché totalise 4,754 millions d’exemplaires, soit un recul de 3 % par rapport à la semaine précédente. Le chiffre d’affaires atteint 64,473 millions €, en hausse de 1 %. Sur un an, ventes et chiffre d’affaires restent toutefois en baisse de 12 %.
Le détail des circuits éclaire cet écart : les librairies reculent de 10 % en volume et de 6 % en chiffre d’affaires, tandis que les grandes surfaces alimentaires restent stables en exemplaires et progressent de 6 % en valeur. Les grandes surfaces spécialisées affichent elles aussi des volumes stables et un chiffre d’affaires en hausse de 5 %.
Ces dernières demeurent le premier circuit, avec 2,562 millions d’exemplaires, soit 54 % des ventes, et 35,247 millions € de chiffre d’affaires, 55 % du total. Les librairies représentent 32 % des volumes et 34 % de la valeur, contre respectivement 14 % et 11 % pour les grandes surfaces alimentaires.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
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Les liens ci-dessous, vers les sites de Furet du nord et Decitre, permettent de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : Jean-Luc Mélenchon, en mai 2026 (jlm2017.fr, CC BY 4.0)
Par Clotilde Martin
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Editions de la Martinière
20,00 €
Paru le 24/09/2026
388 pages
Editions Auzou
18,95 €
Paru le 09/10/2026
64 pages
Dargaud
17,50 €
Paru le 24/04/2024
380 pages
Marabout
15,90 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 25/05/2026
224 pages
Cerf
4,90 €
Paru le 15/04/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 30/10/2026
48 pages
Dargaud
12,95 €
Paru le 28/04/2026
480 pages
9,60 €
Paru le 15/10/2026
208 pages
Delcourt
24,50 €
Paru le 04/11/2026
436 pages
Adonia
19,90 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 04/11/2026
560 pages
Hugo et Compagnie
24,95 €
Paru le 24/09/2026
16 pages
Editions Auzou
25,95 €
Paru le 10/06/2026
688 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 28/10/2026
756 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,80 €
Paru le 24/09/2026
320 pages
Editions Gallimard
23,00 €
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