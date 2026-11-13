Transition écologique et lien intergénérationnel, les actions sacrifiées du CNL

Confronté à un contexte économique et géopolitique particulièrement contraint, mais aussi borné dans son refus de reconsidérer la répartition des richesses, le gouvernement soumet depuis quelques années la culture à une véritable cure d'austérité. Outre les économies réclamées aux collectivités — premières financeuses de la culture —, il s'applique à réduire la dotation du Centre national du livre (CNL).

Son montant est ainsi passé de 28,9 millions € en 2024 à 26,7 millions € en 2025, puis 22,39 millions € pour 2026, soit un recul de 22 % environ en deux ans. Le projet de loi de finances 2027, après ces coupes franches, prévoit un léger mieux, à 23,875 millions €, soit une hausse de 1,5 million €, rallonge dédiée au soutien des librairies indépendantes dans les régions.

L'équilibre économique du Centre national du livre se retrouve désormais menacé : il a affiché un déficit de 5,3 millions € en 2026, compensé par un prélèvement sur son fonds de roulement, une situation qui devrait, a priori, se reproduire en 2027.

L'opérateur a en effet choisi de maintenir son niveau d'intervention, tout en réduisant ses dépenses de fonctionnement, de près de 1,6 million €, mais aussi d'investissement. Le fonds de roulement du CNL, lequel devrait représenter environ 15 millions € fin 2026, s'amenuise à vue d’œil, et « 2027 devrait être la dernière année de recours à celui-ci, pour des raisons de bonne gestion de la trésorerie », reconnaissait-on en interne. D'ici là, Macron et le gouvernement Lecornu auront quitté la scène...

Deux actions disparaissent

Fin 2024, alors que la première coupe au sein du budget du CNL se profilait dans le projet de loi de finances 2025, sa direction se voulait rassurante. « [L]a baisse de la subvention a été répartie de telle sorte à être relativement indolore pour les professionnels de la chaîne du livre », nous indiquait Pascal Perrault, alors directeur du Centre national du livre [il a depuis été remplacé par Olivier Lombardie, en janvier 2026]. « Aucune action du CNL n’est remise en cause », assurait-on.

Deux ans plus tard, impossible de tenir le même discours. En effet, le Centre national du livre confirme à ActuaLitté l'interruption de deux de ses actions, signalée par le député Philippe Ballard (Rassemblement national, Oise) dans son rapport sur la mission « Médias, livre et industries culturelles » au sein du PLF 2027. La première s'intègre au plan de soutien pour la transition écologique du secteur du livre, déployé sur quatre ans et orienté vers les librairies, les festivals littéraires et les éditeurs.

« Ce plan était doté d’une première enveloppe en subvention de 800.000 € pour 2024 dont 600.000 € fléchés sur la librairie », nous précise le CNL, afin d'aider le financement de mesures d'amélioration des performances énergétiques des locaux des librairies et des conditions d’accueil et de travail. « Dans le cadre de son aide à l’investissement aux librairies françaises, le CNL pouvait ainsi soutenir de manière plus significative et incitative des établissements qui engagent des investissements de cette nature, soit exclusivement, soit pour partie dans le cadre d’un projet plus large de déménagement, extension, rénovation, reprise », ajoute-t-on, sous réserve notamment de la réalisation d’un (pré)diagnostic énergétique.

En 2024, le budget avait déjà été réduit de moitié, à 338.000 €, avant d'être ramené à 182.000 € en 2025. D'après les données communiquées par le Centre, 16 dossiers ont été traités en 2024, 13 en 2025. Cette année, ce poste de dépense a été totalement supprimé des actions du CNL.

Un même sort a été réservé à une autre action, au budget plus modeste : Lecture en héritage, projet lancé en septembre 2024 dont l'ambition était d'associer lien intergénérationnel et lecture à voix haute. Mené en partenariat avec le Groupe SOS Culture, il impliquait des résidents en EHPAD et en résidences autonomies et des élèves de lycées professionnels, au sein des académies de Créteil, Grenoble et Lille.

« Il ciblait des lycéens professionnels de la filière bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) qui bénéficiaient d’ateliers d’entraînement à la lecture à voix haute afin de réaliser, en fin de projet, une lecture d’extraits d’une œuvre de la littérature classique ou contemporaine de façon collective, avec un groupe de résidents en EHPAD », détaille le CNL.

Cinq classes et cinq EHPAD ont bénéficié du programme en 2024/2025, pour un budget de 28.000 €. L'action a été renouvelée à la même échelle pour l’année scolaire 2025-2026, avec une enveloppe moindre (19.000 €). Il ne sera pas reconduit en 2026/2027. « En effet, dans le cadre d’une baisse des budgets de fonctionnement et faute de financements complémentaires, il a été décidé d’arrêter cette expérimentation afin de ne pas réduire les enveloppes consacrées à d’autres projets plus anciens et mieux installés (Goncourt des détenus et Mots parleurs) », avance le Centre national du livre.

Disette et coup de fourchette

Après avoir fait de la lecture une Grande cause nationale en 2022, Emmanuel Macron et le gouvernement de Sébastien Lecornu ne se démènent pas pour défendre les moyens alloués au secteur du livre. La ministre de la Culture Catherine Pégard a renvoyé cette responsabilité au « débat budgétaire », et n'a, selon nos informations, toujours pas reçu les organisations à l'origine du Plaidoyer pour le livre et la lecture.

Dans ce contexte, l'organisation de la cinquième édition du dîner des primo-romanciers par le Centre national du livre a décontenancé des artistes-auteurs, qui s'en sont ouverts à ActuaLitté. Ce rendez-vous mondain convie chaque année six autrices et six auteurs, choisis sur la base du « palmarès des libraires » établi chaque année par le magazine professionnel Livres Hebdo, par ailleurs partenaire de l'événement.

Ces primo-romanciers sont « accompagnés par un parrain ou une marraine de leur choix » et « amenés à rencontrer les éditeurs, les attachés de presse et les acteurs institutionnels ». Parmi les invités, Emmanuelle Bayamack-Tam, Brigitte Giraud, Nancy Huston, Lucie Rico, Laure Adler, Anne Berest, Charlotte Casiraghi ou encore Sarah Chiche.

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« L’objectif de cet événement est d’encourager la “solidarité littéraire” », nous assure le CNL, « d’offrir à ces talents émergents une visibilité auprès de personnalités du monde de l’édition. Ce dîner s’inscrit pleinement dans la mission de soutien du CNL aux autrices et auteurs. » Malgré le faible nombre de bénéficiaires directs, le CNL affirme que sa portée se mesure à « l’aune des retombées que ce moment de rencontres et d’échanges génère pour les auteurs dans la suite de leur parcours : contacts professionnels, appuis et accompagnement par des pairs, articles de presse, invitations, collaborations diverses, etc. ».

L'organisation du dîner ne pèserait pas dans le budget du Centre, puisque l'évènement « a lieu depuis sa création grâce à la librairie 7L (maison Chanel), mécène du projet, qui prend en charge la quasi-totalité des frais. Un tel dispositif n’aurait pas pu être porté par le CNL sans la contribution du 7L. » Concrètement, le CNL ne financerait qu'environ 10 % de la manifestation, en prenant à sa charge « l’impression des supports relatifs au dîner (cartons d’invitation, menus), pour un montant de près de 3500 € ».

S'y ajoute « un investissement complémentaire en communication » dans le cadre d'un partenariat avec Madame Figaro, « afin d’offrir une large visibilité médiatique aux primo-romanciers ». Le montant de cet investissement ne nous a pas été précisé, puisqu'il s'applique à d'autres opérations de communication, et pas seulement au dîner des primo-romanciers, et serait donc difficilement chiffrable pour ce seul moment.

Photographie : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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