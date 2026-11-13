Transition écologique et lien intergénérationnel, les actions sacrifiées du CNL

Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
Le 13/11/2026 à 12:36 par Antoine Oury
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13/11/2026 à 12:36
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Confronté à un contexte économique et géopolitique particulièrement contraint, mais aussi borné dans son refus de reconsidérer la répartition des richesses, le gouvernement soumet depuis quelques années la culture à une véritable cure d'austérité. Outre les économies réclamées aux collectivités — premières financeuses de la culture —, il s'applique à réduire la dotation du Centre national du livre (CNL).
Son montant est ainsi passé de 28,9 millions € en 2024 à 26,7 millions € en 2025, puis 22,39 millions € pour 2026, soit un recul de 22 % environ en deux ans. Le projet de loi de finances 2027, après ces coupes franches, prévoit un léger mieux, à 23,875 millions €, soit une hausse de 1,5 million €, rallonge dédiée au soutien des librairies indépendantes dans les régions.
L'équilibre économique du Centre national du livre se retrouve désormais menacé : il a affiché un déficit de 5,3 millions € en 2026, compensé par un prélèvement sur son fonds de roulement, une situation qui devrait, a priori, se reproduire en 2027.
L'opérateur a en effet choisi de maintenir son niveau d'intervention, tout en réduisant ses dépenses de fonctionnement, de près de 1,6 million €, mais aussi d'investissement. Le fonds de roulement du CNL, lequel devrait représenter environ 15 millions € fin 2026, s'amenuise à vue d’œil, et « 2027 devrait être la dernière année de recours à celui-ci, pour des raisons de bonne gestion de la trésorerie », reconnaissait-on en interne. D'ici là, Macron et le gouvernement Lecornu auront quitté la scène...
Fin 2024, alors que la première coupe au sein du budget du CNL se profilait dans le projet de loi de finances 2025, sa direction se voulait rassurante. « [L]a baisse de la subvention a été répartie de telle sorte à être relativement indolore pour les professionnels de la chaîne du livre », nous indiquait Pascal Perrault, alors directeur du Centre national du livre [il a depuis été remplacé par Olivier Lombardie, en janvier 2026]. « Aucune action du CNL n’est remise en cause », assurait-on.
Deux ans plus tard, impossible de tenir le même discours. En effet, le Centre national du livre confirme à ActuaLitté l'interruption de deux de ses actions, signalée par le député Philippe Ballard (Rassemblement national, Oise) dans son rapport sur la mission « Médias, livre et industries culturelles » au sein du PLF 2027. La première s'intègre au plan de soutien pour la transition écologique du secteur du livre, déployé sur quatre ans et orienté vers les librairies, les festivals littéraires et les éditeurs.
« Ce plan était doté d’une première enveloppe en subvention de 800.000 € pour 2024 dont 600.000 € fléchés sur la librairie », nous précise le CNL, afin d'aider le financement de mesures d'amélioration des performances énergétiques des locaux des librairies et des conditions d’accueil et de travail. « Dans le cadre de son aide à l’investissement aux librairies françaises, le CNL pouvait ainsi soutenir de manière plus significative et incitative des établissements qui engagent des investissements de cette nature, soit exclusivement, soit pour partie dans le cadre d’un projet plus large de déménagement, extension, rénovation, reprise », ajoute-t-on, sous réserve notamment de la réalisation d’un (pré)diagnostic énergétique.
En 2024, le budget avait déjà été réduit de moitié, à 338.000 €, avant d'être ramené à 182.000 € en 2025. D'après les données communiquées par le Centre, 16 dossiers ont été traités en 2024, 13 en 2025. Cette année, ce poste de dépense a été totalement supprimé des actions du CNL.
Un même sort a été réservé à une autre action, au budget plus modeste : Lecture en héritage, projet lancé en septembre 2024 dont l'ambition était d'associer lien intergénérationnel et lecture à voix haute. Mené en partenariat avec le Groupe SOS Culture, il impliquait des résidents en EHPAD et en résidences autonomies et des élèves de lycées professionnels, au sein des académies de Créteil, Grenoble et Lille.
« Il ciblait des lycéens professionnels de la filière bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) qui bénéficiaient d’ateliers d’entraînement à la lecture à voix haute afin de réaliser, en fin de projet, une lecture d’extraits d’une œuvre de la littérature classique ou contemporaine de façon collective, avec un groupe de résidents en EHPAD », détaille le CNL.
Cinq classes et cinq EHPAD ont bénéficié du programme en 2024/2025, pour un budget de 28.000 €. L'action a été renouvelée à la même échelle pour l’année scolaire 2025-2026, avec une enveloppe moindre (19.000 €). Il ne sera pas reconduit en 2026/2027. « En effet, dans le cadre d’une baisse des budgets de fonctionnement et faute de financements complémentaires, il a été décidé d’arrêter cette expérimentation afin de ne pas réduire les enveloppes consacrées à d’autres projets plus anciens et mieux installés (Goncourt des détenus et Mots parleurs) », avance le Centre national du livre.
Après avoir fait de la lecture une Grande cause nationale en 2022, Emmanuel Macron et le gouvernement de Sébastien Lecornu ne se démènent pas pour défendre les moyens alloués au secteur du livre. La ministre de la Culture Catherine Pégard a renvoyé cette responsabilité au « débat budgétaire », et n'a, selon nos informations, toujours pas reçu les organisations à l'origine du Plaidoyer pour le livre et la lecture.
Dans ce contexte, l'organisation de la cinquième édition du dîner des primo-romanciers par le Centre national du livre a décontenancé des artistes-auteurs, qui s'en sont ouverts à ActuaLitté. Ce rendez-vous mondain convie chaque année six autrices et six auteurs, choisis sur la base du « palmarès des libraires » établi chaque année par le magazine professionnel Livres Hebdo, par ailleurs partenaire de l'événement.
Ces primo-romanciers sont « accompagnés par un parrain ou une marraine de leur choix » et « amenés à rencontrer les éditeurs, les attachés de presse et les acteurs institutionnels ». Parmi les invités, Emmanuelle Bayamack-Tam, Brigitte Giraud, Nancy Huston, Lucie Rico, Laure Adler, Anne Berest, Charlotte Casiraghi ou encore Sarah Chiche.
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« L’objectif de cet événement est d’encourager la “solidarité littéraire” », nous assure le CNL, « d’offrir à ces talents émergents une visibilité auprès de personnalités du monde de l’édition. Ce dîner s’inscrit pleinement dans la mission de soutien du CNL aux autrices et auteurs. » Malgré le faible nombre de bénéficiaires directs, le CNL affirme que sa portée se mesure à « l’aune des retombées que ce moment de rencontres et d’échanges génère pour les auteurs dans la suite de leur parcours : contacts professionnels, appuis et accompagnement par des pairs, articles de presse, invitations, collaborations diverses, etc. ».
L'organisation du dîner ne pèserait pas dans le budget du Centre, puisque l'évènement « a lieu depuis sa création grâce à la librairie 7L (maison Chanel), mécène du projet, qui prend en charge la quasi-totalité des frais. Un tel dispositif n’aurait pas pu être porté par le CNL sans la contribution du 7L. » Concrètement, le CNL ne financerait qu'environ 10 % de la manifestation, en prenant à sa charge « l’impression des supports relatifs au dîner (cartons d’invitation, menus), pour un montant de près de 3500 € ».
S'y ajoute « un investissement complémentaire en communication » dans le cadre d'un partenariat avec Madame Figaro, « afin d’offrir une large visibilité médiatique aux primo-romanciers ». Le montant de cet investissement ne nous a pas été précisé, puisqu'il s'applique à d'autres opérations de communication, et pas seulement au dîner des primo-romanciers, et serait donc difficilement chiffrable pour ce seul moment.
Photographie : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La bibliothécaire américaine Katharine « Kat » Kan est morte le 12 octobre, à 71 ans. Dès les années 1980, elle défendait l'entrée des comics et des romans graphiques dans les collections publiques, convaincue de leur intérêt pour les jeunes lecteurs. En 2005, elle était devenue la première bibliothécaire à siéger au jury des Eisner Awards, l'une des principales distinctions américaines consacrées à la bande dessinée.
11/11/2026, 14:36
Treize éditeurs américains ont obtenu une condamnation de 19,5 millions de dollars contre WeLib, une plateforme accusée de diffuser illégalement des millions de livres et d'articles scientifiques. Rendu par défaut le 9 novembre à New York, le jugement impose également la désactivation de plusieurs noms de domaine. Une seconde victoire judiciaire pour les maisons d'édition, six mois après une décision similaire contre Anna's Archive.
11/11/2026, 14:30
Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
11/11/2026, 14:00
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
11/11/2026, 13:45
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
Née d'une idée simple de proposer aux enfants une manière ludique de pratiquer l’écriture, en 2023 Juliette Lejeune lance Co-Aut, une plateforme collaborative qui permet aux enfants, aux adultes, aux familles et aux élèves d’imaginer et d’écrire des histoires en équipe. En trois ans, des co-auteurs du monde entier et de tout âge ont rejoint l’aventure, et une trentaine de livres ont vu le jour, donnant à leurs auteurs la fierté de tenir entre leurs mains le fruit de leur imagination. Aujourd’hui, Juliette Lejeune, fondatrice de Co-Aut, souhaite faire évoluer sa plateforme pour poursuivre cette aventure collective.
11/11/2026, 08:55
Au lendemain de la nomination de Lise Boëll à la direction de Grasset, une soixantaine d'écrivains dénoncent une nouvelle étape dans la reprise en main de la maison par Vincent Bolloré. Sorj Chalandon s'indigne sur son Instagram, tandis que les salariés accueillent froidement leur nouvelle dirigeante. Celle-ci annonce une réduction de moitié des parutions dès 2027. Les auteurs réclament désormais, plus que jamais, une protection juridique de leurs œuvres.
10/11/2026, 18:13
Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.
10/11/2026, 17:49
Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.
10/11/2026, 17:00
Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.
10/11/2026, 16:34
Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.
10/11/2026, 15:23
Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.
10/11/2026, 12:58
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
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