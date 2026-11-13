La vie d'Alice Guy en mini-série, d'après le roman d'Emmanuelle Gaume

Bérénice Bejo, Thibaut Evrard ou encore Oscar Lesage sont à l'affiche d'Alice, la nouvelle mini-série de la plateforme HBO Max. En 6 épisodes, elle retrace le parcours et l'œuvre de la cinéaste Alice Guy, réalisatrice de La Fée aux choux (1896) ou A Fool and His Money (1912).

Dans les années 1940, aux États-Unis, alors que sa carrière de cinéaste patine en raison de la forte résistance du milieu à la présence de réalisatrices, elle s'essaie à l'écriture de livres jeunesse sous divers pseudonymes, dont « Guy Alix ».

Quant à la série HBO Max, son scénario, basé sur le roman d'Emmanuelle Gaume, a été coécrit par Tim Loane, Claire LeMaréchal et André Gulluni. La réalisation a été confiée à Virginie Verrier et Guillaume Lonergan.

Par Antoine Oury

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