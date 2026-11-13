Le magasin Cultura de Perpignan peut rester ouvert, juge la cour d'appel

9 commerçants du centre-ville de Perpignan, dont la librairie-papeterie Cajelice, la papeterie de la Loge et la librairie Torcatis, s'étaient dressés contre l'installation d'un magasin Cultura en périphérie de la ville, dans la zone commerciale de la Porte d'Espagne.

Ces commerces assuraient, par la voix de leur avocat, Me Mathieu Pons-Serradeil, que les obligations légales préalables à l'installation du magasin de livres et de loisirs créatifs n'avaient pas été respectées par le promoteur RG Investissement. Celui-ci aurait, en 2024, sollicité la Commission Départementale d'Activité Commerciale (CDAC) pour le déménagement d'un magasin Intersport sur un emplacement voisin de la boutique Cultura, mais n'aurait pas effectué la démarche pour cette dernière.

Le 11 février dernier, le tribunal judiciaire de Perpignan avait considéré que le déroulé des démarches préalables à l'ouverture avait provoqué « un trouble manifestement illicite générant une concurrence déloyale » et ordonné la fermeture, dès le lendemain, du magasin Cultura. « Bien que notre magasin ait ouvert le 17 septembre 2025 avec l’ensemble des autorisations administratives nécessaires, le tribunal a statué en première instance en faveur des plaignants », avait alors commenté l'enseigne sur le réseau social Facebook.

Elle s'était néanmoins pliée à la décision, en indiquant interjeter appel. Cultura avait également ouvert une procédure en référé, pour en suspendre le caractère exécutoire et ainsi rouvrir son magasin dans les meilleurs délais. La veille de l'audience, en mars 2026, l'enseigne avait toutefois abandonné cette procédure en référé tout en choisissant de rouvrir son magasin, désormais étendu sur près de 4000 m2 et incluant la cellule initialement destinée à Intersport...

Pas de caractère illicite

La société Socultur, propriétaire de Cultura, et le promoteur RG Investissement ont exposé de nouveaux arguments devant la cour d'appel de Montpellier, faisant notamment valoir que les constatations de la CDAC « concernaient le projet comportant deux enseignes et ne permettent pas de conclure à l'irrégularité de l'exploitation du seul magasin effectivement ouvert ».

Cultura a aussi mis en avant « le caractère disproportionné de la fermeture totale de l'établissement au regard notamment de ses conséquences pour les vingt-cinq salariés et des charges d'exploitation supportées ».

En face, les commerçants maintenaient « que le fractionnement du projet et l'ouverture du magasin [...] sans autorisation d'exploitation commerciale ont permis de contourner la réglementation applicable et constituent un trouble manifestement illicite ». Ils affirmaient par ailleurs que l'ouverture avait eu « des conséquences concurrentielles » et s'appuyaient sur des attestations comptables faisant apparaitre des baisses de chiffre d'affaires.

Dans sa décision, consultée par ActuaLitté, la cour d'appel a rappelé que le site « bénéficiait d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur une surface de vente de 4000 m2 » et que le magasin Cultura s'est installé, en septembre 2025, « sur une surface de vente d'environ 1815 m2 comprise dans la surface commerciale antérieurement autorisée ». Celle-ci n'était pas, en soi, « conditionnée à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale ».

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L'installation du magasin Cultura malgré le refus, par les services de l'État, de l'implantation d'une seconde enseigne concomitante ne constitue pas, en soi, « une violation manifeste de la réglementation applicable », affirme la cour d'appel. Par ailleurs, l'avenant du 9 mars, qui a étendu le bail de Cultura de 1815 m2 à 4000 m2 ne permet pas de « caractériser une extension de la surface de vente antérieurement autorisée ».

Ainsi, pour la cour d'appel de Montpellier, « le caractère manifestement illicite de l'ouverture et de l'exploitation du magasin par la SAS Socultur sans nouvelle autorisation d'exploitation commerciale n'est pas établi ».

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Les 9 commerçants du centre-ville de Perpignan ont été condamnés in solidum à verser 3000 € à Soculture et 3000 € à RG Investissement, en plus des dépens de première instance et d'appel. Nous avons tenté de joindre Me Pons-Serradeil et Cultura afin d'obtenir des commentaires, sans succès.

Photographie : Dans un magasin Cultura, en 2014 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com