Le magasin Cultura de Perpignan peut rester ouvert, juge la cour d'appel

Exclusif — Des commerçants du centre-ville de Perpignan avaient contesté, en début d'année, l'ouverture d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans une zone commerciale. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait entendu leurs arguments et ordonné une fermeture immédiate, ce que le groupe avait contesté par un recours en référé, avant de rouvrir, un mois après la première décision de justice. Un pari audacieux, désormais validé par la cour d'appel de Montpellier : un arrêt rendu le 3 novembre dernier a annulé la décision de justice initiale.
Le 13/11/2026 à 17:03 par Antoine Oury
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13/11/2026 à 17:03
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9 commerçants du centre-ville de Perpignan, dont la librairie-papeterie Cajelice, la papeterie de la Loge et la librairie Torcatis, s'étaient dressés contre l'installation d'un magasin Cultura en périphérie de la ville, dans la zone commerciale de la Porte d'Espagne.
Ces commerces assuraient, par la voix de leur avocat, Me Mathieu Pons-Serradeil, que les obligations légales préalables à l'installation du magasin de livres et de loisirs créatifs n'avaient pas été respectées par le promoteur RG Investissement. Celui-ci aurait, en 2024, sollicité la Commission Départementale d'Activité Commerciale (CDAC) pour le déménagement d'un magasin Intersport sur un emplacement voisin de la boutique Cultura, mais n'aurait pas effectué la démarche pour cette dernière.
Le 11 février dernier, le tribunal judiciaire de Perpignan avait considéré que le déroulé des démarches préalables à l'ouverture avait provoqué « un trouble manifestement illicite générant une concurrence déloyale » et ordonné la fermeture, dès le lendemain, du magasin Cultura. « Bien que notre magasin ait ouvert le 17 septembre 2025 avec l’ensemble des autorisations administratives nécessaires, le tribunal a statué en première instance en faveur des plaignants », avait alors commenté l'enseigne sur le réseau social Facebook.
Elle s'était néanmoins pliée à la décision, en indiquant interjeter appel. Cultura avait également ouvert une procédure en référé, pour en suspendre le caractère exécutoire et ainsi rouvrir son magasin dans les meilleurs délais. La veille de l'audience, en mars 2026, l'enseigne avait toutefois abandonné cette procédure en référé tout en choisissant de rouvrir son magasin, désormais étendu sur près de 4000 m2 et incluant la cellule initialement destinée à Intersport...
La société Socultur, propriétaire de Cultura, et le promoteur RG Investissement ont exposé de nouveaux arguments devant la cour d'appel de Montpellier, faisant notamment valoir que les constatations de la CDAC « concernaient le projet comportant deux enseignes et ne permettent pas de conclure à l'irrégularité de l'exploitation du seul magasin effectivement ouvert ».
Cultura a aussi mis en avant « le caractère disproportionné de la fermeture totale de l'établissement au regard notamment de ses conséquences pour les vingt-cinq salariés et des charges d'exploitation supportées ».
En face, les commerçants maintenaient « que le fractionnement du projet et l'ouverture du magasin [...] sans autorisation d'exploitation commerciale ont permis de contourner la réglementation applicable et constituent un trouble manifestement illicite ». Ils affirmaient par ailleurs que l'ouverture avait eu « des conséquences concurrentielles » et s'appuyaient sur des attestations comptables faisant apparaitre des baisses de chiffre d'affaires.
Dans sa décision, consultée par ActuaLitté, la cour d'appel a rappelé que le site « bénéficiait d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur une surface de vente de 4000 m2 » et que le magasin Cultura s'est installé, en septembre 2025, « sur une surface de vente d'environ 1815 m2 comprise dans la surface commerciale antérieurement autorisée ». Celle-ci n'était pas, en soi, « conditionnée à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale ».
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L'installation du magasin Cultura malgré le refus, par les services de l'État, de l'implantation d'une seconde enseigne concomitante ne constitue pas, en soi, « une violation manifeste de la réglementation applicable », affirme la cour d'appel. Par ailleurs, l'avenant du 9 mars, qui a étendu le bail de Cultura de 1815 m2 à 4000 m2 ne permet pas de « caractériser une extension de la surface de vente antérieurement autorisée ».
Ainsi, pour la cour d'appel de Montpellier, « le caractère manifestement illicite de l'ouverture et de l'exploitation du magasin par la SAS Socultur sans nouvelle autorisation d'exploitation commerciale n'est pas établi ».
Les 9 commerçants du centre-ville de Perpignan ont été condamnés in solidum à verser 3000 € à Soculture et 3000 € à RG Investissement, en plus des dépens de première instance et d'appel. Nous avons tenté de joindre Me Pons-Serradeil et Cultura afin d'obtenir des commentaires, sans succès.
Photographie : Dans un magasin Cultura, en 2014 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
11/11/2026, 14:00
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
11/11/2026, 13:45
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
Née d'une idée simple de proposer aux enfants une manière ludique de pratiquer l’écriture, en 2023 Juliette Lejeune lance Co-Aut, une plateforme collaborative qui permet aux enfants, aux adultes, aux familles et aux élèves d’imaginer et d’écrire des histoires en équipe. En trois ans, des co-auteurs du monde entier et de tout âge ont rejoint l’aventure, et une trentaine de livres ont vu le jour, donnant à leurs auteurs la fierté de tenir entre leurs mains le fruit de leur imagination. Aujourd’hui, Juliette Lejeune, fondatrice de Co-Aut, souhaite faire évoluer sa plateforme pour poursuivre cette aventure collective.
11/11/2026, 08:55
Au lendemain de la nomination de Lise Boëll à la direction de Grasset, une soixantaine d'écrivains dénoncent une nouvelle étape dans la reprise en main de la maison par Vincent Bolloré. Sorj Chalandon s'indigne sur son Instagram, tandis que les salariés accueillent froidement leur nouvelle dirigeante. Celle-ci annonce une réduction de moitié des parutions dès 2027. Les auteurs réclament désormais, plus que jamais, une protection juridique de leurs œuvres.
10/11/2026, 18:13
Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.
10/11/2026, 17:00
Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.
10/11/2026, 15:19
Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.
10/11/2026, 12:58
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
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