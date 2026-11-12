Académie française : Cécile Guilbert en tête pour succéder à Vargas Llosa, mais pas élue

Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
Le 12/11/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera
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12/11/2026 à 18:33
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Il faudra encore patienter pour connaître le successeur de Mario Vargas Llosa : 22 des 36 membres actuels de l’Académie française ont participé à l'élection destinée à pourvoir le fauteuil numéro 18, laissé vacant par la mort de l'écrivain péruvien, le 13 avril 2025. Après quatre tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité nécessaire.
L'essayiste et romancière Cécile Guilbert, prix Médicis de l'essai en 2008, est arrivée en tête à chaque tour. Le juriste libanais Hyam Mallat, ancien président des Archives nationales du Liban, en a obtenu quatre au premier tour, puis une seule au deuxième.
L'essayiste néonazi et négationniste Olivier Mathieu, condamné en Belgique en 1991 pour incitation à la haine raciale, a recueilli une voix au premier tour, tandis qu'Anton Goubier, étudiant en lettres classiques dont ActuaLitté avait raconté la candidature contestataire, a conservé son unique suffrage jusqu'au dernier scrutin.
Mais les résultats les plus significatifs concernent les bulletins blancs marqués d'une croix : sept au premier tour, 11 aux deuxième et troisième, puis 12 au dernier. Le règlement de l'Académie française impose la majorité absolue, soit 12 voix sur les 22 votants. Ces bulletins, pris en compte dans le calcul de la majorité, expriment le rejet des candidatures.
Le 7 mai dernier, l'Académie avait déjà tenté d'élire un successeur à Mario Vargas Llosa. Neuf candidatures avaient alors été enregistrées, dont celle de la romancière et traductrice Agnès Desarthe. Cette dernière était arrivée en tête avec sept voix au premier tour, puis neuf aux deux suivants, sans atteindre la majorité. Là encore, les bulletins blancs marqués d'une croix avaient pesé lourd : huit au premier tour, dix au deuxième et douze au troisième. Aucun candidat n'avait été élu.
Le fauteuil numéro 18 a notamment été occupé par le philosophe Michel Serres, disparu en 2019. Mario Vargas Llosa lui avait succédé le 25 novembre 2021, à l'âge de 85 ans. Prix Nobel de littérature 2010, l'auteur de La Ville et les Chiens et de La Fête au Bouc était alors devenu le premier membre de l'Académie française à n'avoir jamais publié de livre directement écrit en français.
Depuis sa disparition, le siège demeure inoccupé. L'Académie, qui compte quarante fauteuils, rassemble actuellement 36 membres. Outre celui de Vargas Llosa, trois autres places restent vacantes : le fauteuil 10 de Florence Delay, le 20 d'Angelo Rinaldi et le 27 de Pierre Nora.
L'institution avait pourtant réussi plusieurs recrutements récents : le 6 novembre 2025, Florian Zeller et Éric Neuhoff avaient été élus dès le premier tour, respectivement aux fauteuils d'Hélène Carrère d'Encausse et de Gabriel de Broglie. Le premier avait recueilli 23 voix, le second douze.
Plus récemment, le 29 janvier 2026, Boualem Sansal avait obtenu 25 voix sur 26 votants, décrochant dès le premier tour le fauteuil numéro 3, laissé vacant par la mort de Jean-Denis Bredin en 2021. Son élection était intervenue quelques semaines après sa libération, en novembre 2025, à l'issue de près d'un an de détention en Algérie.
À ces trois élections s'ajoutent celles du prix Nobel de physique Alain Aspect, en juin 2025, du psychiatre Raphaël Gaillard et du philosophe Christian Jambet, tous deux élus en 2024. L'année précédente, la philosophe Sylviane Agacinski avait rejoint l'institution, après plusieurs scrutins infructueux pour le fauteuil de Jean-Loup Dabadie. En 2022, l'essayiste et spécialiste de Proust Antoine Compagnon avait également été élu.
Sur les sept académiciens élus depuis 2023, Sylviane Agacinski est la seule femme. L'Académie française compte aujourd'hui 31 hommes pour seulement cinq femmes. Il s'agit de Barbara Cassin, Dominique Bona, Danièle Sallenave, Sylviane Agacinski et Chantal Thomas. Depuis sa fondation en 1635, l'institution n'a accueilli que 11 femmes, la première étant Marguerite Yourcenar, élue en 1980.
Crédits photo : l’Institut de France, qui abrite l’Académie française (domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.
10/11/2026, 15:23
Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.
10/11/2026, 12:58
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
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