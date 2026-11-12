Académie française : Cécile Guilbert en tête pour succéder à Vargas Llosa, mais pas élue

Il faudra encore patienter pour connaître le successeur de Mario Vargas Llosa : 22 des 36 membres actuels de l’Académie française ont participé à l'élection destinée à pourvoir le fauteuil numéro 18, laissé vacant par la mort de l'écrivain péruvien, le 13 avril 2025. Après quatre tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité nécessaire.

L'essayiste et romancière Cécile Guilbert, prix Médicis de l'essai en 2008, est arrivée en tête à chaque tour. Le juriste libanais Hyam Mallat, ancien président des Archives nationales du Liban, en a obtenu quatre au premier tour, puis une seule au deuxième.

L'essayiste néonazi et négationniste Olivier Mathieu, condamné en Belgique en 1991 pour incitation à la haine raciale, a recueilli une voix au premier tour, tandis qu'Anton Goubier, étudiant en lettres classiques dont ActuaLitté avait raconté la candidature contestataire, a conservé son unique suffrage jusqu'au dernier scrutin.

Mais les résultats les plus significatifs concernent les bulletins blancs marqués d'une croix : sept au premier tour, 11 aux deuxième et troisième, puis 12 au dernier. Le règlement de l'Académie française impose la majorité absolue, soit 12 voix sur les 22 votants. Ces bulletins, pris en compte dans le calcul de la majorité, expriment le rejet des candidatures.

Deux élections, deux échecs

Le 7 mai dernier, l'Académie avait déjà tenté d'élire un successeur à Mario Vargas Llosa. Neuf candidatures avaient alors été enregistrées, dont celle de la romancière et traductrice Agnès Desarthe. Cette dernière était arrivée en tête avec sept voix au premier tour, puis neuf aux deux suivants, sans atteindre la majorité. Là encore, les bulletins blancs marqués d'une croix avaient pesé lourd : huit au premier tour, dix au deuxième et douze au troisième. Aucun candidat n'avait été élu.

Le fauteuil numéro 18 a notamment été occupé par le philosophe Michel Serres, disparu en 2019. Mario Vargas Llosa lui avait succédé le 25 novembre 2021, à l'âge de 85 ans. Prix Nobel de littérature 2010, l'auteur de La Ville et les Chiens et de La Fête au Bouc était alors devenu le premier membre de l'Académie française à n'avoir jamais publié de livre directement écrit en français.

Depuis sa disparition, le siège demeure inoccupé. L'Académie, qui compte quarante fauteuils, rassemble actuellement 36 membres. Outre celui de Vargas Llosa, trois autres places restent vacantes : le fauteuil 10 de Florence Delay, le 20 d'Angelo Rinaldi et le 27 de Pierre Nora.

Quand les fauteuils trouvent preneur

L'institution avait pourtant réussi plusieurs recrutements récents : le 6 novembre 2025, Florian Zeller et Éric Neuhoff avaient été élus dès le premier tour, respectivement aux fauteuils d'Hélène Carrère d'Encausse et de Gabriel de Broglie. Le premier avait recueilli 23 voix, le second douze.

Plus récemment, le 29 janvier 2026, Boualem Sansal avait obtenu 25 voix sur 26 votants, décrochant dès le premier tour le fauteuil numéro 3, laissé vacant par la mort de Jean-Denis Bredin en 2021. Son élection était intervenue quelques semaines après sa libération, en novembre 2025, à l'issue de près d'un an de détention en Algérie.

À ces trois élections s'ajoutent celles du prix Nobel de physique Alain Aspect, en juin 2025, du psychiatre Raphaël Gaillard et du philosophe Christian Jambet, tous deux élus en 2024. L'année précédente, la philosophe Sylviane Agacinski avait rejoint l'institution, après plusieurs scrutins infructueux pour le fauteuil de Jean-Loup Dabadie. En 2022, l'essayiste et spécialiste de Proust Antoine Compagnon avait également été élu.

Sur les sept académiciens élus depuis 2023, Sylviane Agacinski est la seule femme. L'Académie française compte aujourd'hui 31 hommes pour seulement cinq femmes. Il s'agit de Barbara Cassin, Dominique Bona, Danièle Sallenave, Sylviane Agacinski et Chantal Thomas. Depuis sa fondation en 1635, l'institution n'a accueilli que 11 femmes, la première étant Marguerite Yourcenar, élue en 1980.

Crédits photo : l’Institut de France, qui abrite l’Académie française (domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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