Sylvain Tesson, David Foenkinos et le Prix Nobel de retour à la rentrée 2027

Le 28 janvier prochain, Sylvain Tesson publiera Conduite à tenir en cas d'incendie dans la collection Blanche : 15 nouvelles dans lesquelles l'écrivain mêle récits d'aventure, anticipation et satire de la société contemporaine.

Une exploratrice ment pour protéger la planète Mars

Les intrigues conduisent le lecteur des fonds marins bretons à la jungle guyanaise, en passant par un château hongrois et les confins de l'espace. Une exploratrice ment pour protéger la planète Mars, un ingénieur tombe amoureux d'une astronome mariée, tandis qu'un lieutenant normalien transmet sa passion de la littérature aux légionnaires d'une caserne isolée.

Ces personnages évoluent dans un monde marqué par les crises environnementales, les transformations technologiques et les affrontements idéologiques. L'auteur utilise leurs aventures pour interroger les comportements humains, le rapport au progrès et la place de la lecture.

Lauréat du prix Goncourt de la nouvelle en 2009 pour Une vie à coucher dehors (Gallimard), Sylvain Tesson avait déjà retrouvé ce genre littéraire avec S'abandonner à vivre, publié en 2014. Son nouveau livre intervient après plusieurs récits de voyage, parmi lesquels Les Piliers de la mer (Albin Michel, 2025), consacré aux formations rocheuses qui se dressent au large des côtes. Il s'est écoulé à près de 100.000 exemplaires, d'après Edistat. L'édition Folio est prévue pour le 4 février prochain.

En avril 2026, il avait également publié chez Gallimard Le Grimpeur et le Grognard, une correspondance avec Régis Debray vendu à plus de 13.500 exemplaires.

Cet été, Sylvain Tesson avait également retrouvé France Inter avec Un été avec Nietzsche, une série de 40 chroniques consacrées au philosophe allemand. Si certains auditeurs ont salué son approche accessible et son humour, d'autres ont critiqué ses rapprochements avec l'actualité, jugés parfois simplistes ou partisans.

David Foenkinos explore les contradictions de l'amour

Le 4 février également, David Foenkinos publiera Mon meilleur ami. Le roman s'annonce comme le récit d'une expérience sentimentale intime, dans laquelle les relations amoureuses se mêlent aux liens d'amitié. « Cette histoire, je pensais ne jamais la raconter. Elle me paraissait à la fois bien trop intime, et peut être un peu honteuse aussi. En amour, il arrive que l'on convoque le pire de soi-même. »

Ces quelques lignes, présentées par Gallimard pour annoncer le livre, donnent la parole à un narrateur qui revient sur un épisode de son passé. L'éditeur n'en dévoile pas davantage sur les personnages ou les circonstances de cette histoire, mais évoque un roman où l'amour et l'amitié se heurtent aux contradictions individuelles, entre attachement, culpabilité et mélancolie.

David Foenkinos a notamment signé La Délicatesse, Les Souvenirs et Le Mystère Henri Pick, tous trois adaptés au cinéma. En 2014, son roman Charlotte, consacré à l'artiste Charlotte Salomon, avait obtenu les prix Renaudot et Goncourt des lycéens. Ses livres sont traduits dans plus de quarante langues.

Il avait publié en avril 2026 Je suis drôle, l'histoire de Gustave, un homme pour lequel le rire devient une manière d'obtenir l'affection des autres, écoulé à près de 80.000 exemplaires selon Edistat.

László Krasznahorkai part à la chasse aux papillons

En janvier, paraîtra par ailleurs La Sécurité de la nation hongroise. Une chasse au papillon, de László Krasznahorkai, traduit du hongrois par Guillaume Métayer. Pas un pavé, comme il sait le faire, ni un texte d'une centaine de pages, mais 250 pages, et le premier roman de l'écrivain à paraître en français depuis l'attribution du prix Nobel de littérature en octobre 2025.

Son personnage principal, András Papp, est un chercheur passionné par les papillons, qui travaille également comme fonctionnaire à Budapest. Un jour, il reçoit la visite d'un écrivain désireux de recueillir des informations pour son prochain livre. L'homme, qui ne connaît rien à l'entomologie, affirme s'appeler László Krasznahorkai.

De cette rencontre entre deux personnalités apparemment étrangères l'une à l'autre naît une relation singulière. Le scientifique et le romancier partagent progressivement leurs interrogations, leurs convictions et leur quête de vérité. Une chasse au papillon devient le projet commun autour duquel se construit leur amitié.

Le livre introduit ainsi une dimension autobiographique dans la fiction, puisque Krasznahorkai donne son propre nom à l'un de ses personnages. Il s'intéresse aux rencontres inattendues, à la contemplation et à la place accordée à la connaissance dans une société dominée par la recherche d'efficacité.

Après le Nobel, retour chez Gallimard

Né en 1954 à Gyula, László Krasznahorkai s'est imposé dès 1985 avec Tango de Satan, récit d'une communauté rurale hongroise en décomposition. Quatre ans plus tard, La Mélancolie de la résistance poursuivait son exploration des désordres collectifs et de la manipulation. Ces deux romans, publiés en France chez Gallimard en 2000 et 2006, dans des traductions de Joëlle Dufeuilly, ont été adaptés au cinéma par Béla Tarr, respectivement en 1994 et en 2000, sous les titres Sátántangó et Les Harmonies Werckmeister.

À partir de 2010, les éditions Cambourakis ont largement contribué à faire connaître son œuvre en France, publiant notamment Guerre & Guerre (2013), Seiobo est descendue sur terre (2018), Le Baron Wenckheim est de retour (2023) et Petits travaux pour un palais (2024), toujours traduits par Joëlle Dufeuilly. Cette fidélité éditoriale a accompagné la reconnaissance internationale de l'écrivain, récompensé par le Man Booker International Prize en 2015, puis par le prix Formentor en 2024. Les éditions Vagabonde ont également publié plusieurs de ses textes.

Son prix Nobel de littérature a consacré cette trajectoire. L'Académie suédoise saluait alors « son œuvre puissante et visionnaire qui, au cœur de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art ». Deuxième écrivain hongrois distingué après Imre Kertész en 2002, Krasznahorkai prononçait quelques semaines plus tard une leçon Nobel particulièrement sombre, ouverte par ces mots : « Mes réserves d'espoir sont définitivement épuisées, je parlerai donc des anges. »

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Avec La Sécurité de la nation hongroise, Gallimard retrouve donc un écrivain dont Cambourakis a accompagné la carrière française pendant 15 ans. Ce retour dans la collection « Du monde entier » intervient avec un changement de traducteur : Guillaume Métayer succède à Joëlle Dufeuilly pour ce nouveau roman.

Crédits photo : Sylvain Tesson

Par Hocine Bouhadjera

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