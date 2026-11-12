Prix du Meilleur Livre étranger : les lauréats 2026

L'histoire de John, fils de John se déroule sur l'île de Harris, dans les Hébrides écossaises, où Cal revient vivre auprès de son père après avoir quitté le foyer familial pour étudier. Le jeune homme retrouve une communauté profondément marquée par la religion, le travail et les traditions locales. Son père, John, éleveur de moutons et tisserand, entend lui imposer une existence conforme à ses convictions. Mais les désirs de Cal, notamment son homosexualité, se heurtent à cet environnement, tandis que des secrets longtemps enfouis refont surface.

Né à Glasgow, Douglas Stuart s'est fait connaître avec Shuggie Bain, son premier roman, qui lui a valu le Booker Prize en 2020. Il a ensuite publié Young Mungo, autre récit consacré à la jeunesse, aux classes populaires et à l'homosexualité dans une société traversée de violences et de préjugés.

Avec John, fils de John, également finaliste du Booker Prize 2026, l'écrivain délaisse Glasgow pour les paysages ruraux des Hébrides. Le roman examine les relations entre père et fils, l'emprise de la religion et les conséquences du silence sur plusieurs générations. ActuaLitté avait consacré une critique à cet ouvrage, soulignant notamment la place des non-dits et la difficulté des personnages masculins à exprimer leurs sentiments.

Le journaliste américain Patrick Radden Keefe, de son côté, revient sur la mort de Zac Brettler, un jeune Londonien de 19 ans, tombé en novembre 2019 du balcon d'un immeuble de luxe surplombant la Tamise. En cherchant à comprendre les circonstances de sa disparition, ses parents découvrent que leur fils menait une double vie : sous le nom de Zac Ismailov, il se faisait passer pour l'héritier d'un riche oligarque russe.

Cette identité fictive lui avait ouvert les portes de milieux fortunés et l'avait mis en relation avec plusieurs personnages aux activités troubles. Patrick Radden Keefe reconstitue ses fréquentations et les événements qui ont précédé sa mort, tout en suivant les démarches entreprises par ses parents pour obtenir des réponses. L'enquête dépasse progressivement le drame familial pour examiner l'influence de l'argent, les impostures sociales et les zones d'ombre de la capitale britannique.

Collaborateur du New Yorker, Patrick Radden Keefe est notamment l'auteur de Ne dis rien, consacré au conflit nord-irlandais, et de L'Empire de la douleur, enquête sur la famille Sackler et son rôle dans la crise américaine des opioïdes. Ce dernier ouvrage lui avait valu le Baillie Gifford Prize en 2021. Avec Le Fils de l'oligarque, publié en anglais sous le titre London Falling, il poursuit son travail à la frontière du récit documentaire et de l'investigation journalistique.

Une distinction consacrée à la littérature traduite depuis 1948

Créé en 1948 à l'initiative de Robert Carlier et André Bay, le Prix du Meilleur Livre étranger compte parmi les plus anciennes distinctions françaises consacrées aux ouvrages traduits. Il récompense chaque année un livre de fiction et un ouvrage de non-fiction, afin de distinguer des œuvres étrangères accessibles au lectorat francophone.

Manuel Carcassonne et Anne Freyer en assurent le secrétariat général. Le jury comprend également Daniel Arsand, Nathalie Crom, Gérard de Cortanze, Catherine Enjolet, Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Alexis Liebaert, Joëlle Losfeld, Anne-Marie Métailié et Joël Schmidt.

En 2025, la catégorie fiction avait couronné Carys Davies pour Éclaircie (La Table Ronde), traduit de l'anglais par David Fauquemberg. Le prix de non-fiction avait été remis à Leila Guerriero pour L'Appel (Rivages), traduit de l'espagnol par Maïra Muchnik, une enquête autour de Silvia Labayru, survivante de la dictature militaire argentine.

Un prix spécial avait également été décerné à Judith Koelemeijer pour Etty Hillesum. L'histoire de sa vie (Seuil), traduit du néerlandais par Philippe Noble et Isabelle Rosselin.

Soutenu depuis 2011 par Sofitel, le Prix du Meilleur Livre étranger remettra ses récompenses aux deux lauréats 2026 le jeudi 26 novembre à 19 heures, au Sofitel Paris Le Faubourg, 15, rue Boissy-d'Anglas, dans le VIIIe arrondissement de Paris.

Par Hocine Bouhadjera

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