Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?

Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?
Le 14/11/2026 à 08:00 par Nicolas Gary
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14/11/2026 à 08:00
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Quelques rencontres ne constituent évidemment pas une enquête sociologique. Peut-être mon regard reconnaît-il désormais plus facilement son nom sur les couvertures. Mais cette observation soulève une question : que trouvent aujourd'hui les femmes dans l'œuvre de Virginia Woolf ?
Un premier constat éclaire ces rencontres. Selon le baromètre 2025 du Centre national du livre, 66 % des femmes se déclarent lectrices régulières, contre 43 % des hommes. Elles consacrent en moyenne 4 h 26 par semaine aux livres, contre 2 h 48 pour ces derniers.
Cette différence n'a rien de naturel. Les sociologues Christine Détrez et Fanny Renard ont montré combien les pratiques de lecture résultent d'une socialisation différenciée : dès l'enfance, filles et garçons n'entretiennent pas les mêmes relations avec les livres, sous l'influence de leur entourage, des attentes sociales et de leurs parcours scolaires. La prédominance féminine dans le lectorat relève ainsi d'une construction historique et culturelle. Aucune prédisposition biologique ne pousse les femmes à lire Nuit et jour, quoi qu'en pensent ceux qui confondent encore goûts littéraires et chromosomes.
Mais le choix de Virginia Woolf appelle une autre explication. Il faut ici entreprendre La Traversée des apparences : derrière une couverture aperçue dans un train se cachent des pratiques sociales autrement plus complexes.
Dans S'émanciper par la lecture. Genre, classe et usages sociaux des livres, publié en 2017 aux Presses universitaires de Rennes, la sociologue Viviane Albenga analyse les relations entre lecture et construction de soi. À partir d'entretiens et d'observations, elle montre que certaines femmes investissent les livres comme un espace personnel, à distance des injonctions familiales et sociales. Lire représente alors davantage qu'un loisir : une manière de se réapproprier son temps, d'explorer d'autres trajectoires et de desserrer, parfois, les contraintes liées au genre.
Difficile de ne pas songer à Une chambre à soi. En 1929, Virginia Woolf établissait un lien fondamental entre indépendance économique, espace personnel et liberté intellectuelle des femmes. Près d'un siècle plus tard, cette réflexion conserve une étonnante actualité.
Selon les données de l'Insee publiées en octobre 2026, 59 % des femmes interrogées dans le cadre du baromètre d'opinion de la Drees en 2024 déclarent assumer elles-mêmes l'essentiel de la charge mentale domestique, contre 9 % des hommes. Et le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé demeure inférieur de 21,8 % à celui des hommes en 2024.
La question posée par Woolf dépasse ainsi la seule littérature : comment construire une existence autonome lorsque les ressources financières, les responsabilités quotidiennes et la disponibilité intellectuelle restent aussi inégalement distribuées ? Les Années passent, mais la question de savoir à qui appartient le temps n'a manifestement pas pris une ride.
Une autre dimension entre en jeu : celle de la légitimité culturelle. Virginia Woolf appartient au patrimoine littéraire reconnu, mais son œuvre nourrit également une réflexion sur les identités, les rapports de domination et les possibilités d'émancipation. La lire, c'est rencontrer une grande figure du modernisme tout en découvrant une pensée dont les interrogations traversent encore le présent.
Viviane Albenga souligne d'ailleurs l'ambivalence de ces pratiques : la lecture favorise parfois l'émancipation, mais elle participe également aux mécanismes de distinction sociale, notamment dans les classes moyennes cultivées. Le goût des classiques ne traduit donc pas nécessairement une revendication politique. Il peut exprimer une recherche de reconnaissance culturelle, un héritage scolaire, une curiosité intellectuelle ou simplement un plaisir esthétique.
L'actualité contribue aussi à cette circulation. Après le centenaire de Mrs Dalloway en 2025, Un lieu à soi figure au programme officiel des classes préparatoires scientifiques pour 2026-2027. Un signe supplémentaire de sa transmission, sans constituer la preuve d'un engouement général.
Reste que Virginia Woolf n'a rien d'une autrice uniquement revendicative. Dans Mrs Dalloway, elle explore le poids des conventions et la complexité des vies intérieures. Dans Orlando, elle interroge les frontières du genre et les identités imposées. Ses personnages échappent aux définitions trop étroites. Ils hésitent, se contredisent, revendiquent parfois silencieusement le droit d'exister autrement.
Ce serait évidemment présomptueux de prêter ces motivations aux lectrices croisées au hasard des voyages. Mais les recherches sociologiques invitent à considérer leur lecture autrement que comme un simple phénomène de mode.
Et je me demande finalement si la réponse ne se trouve pas dans ces lieux mêmes où je les observe. Au milieu des annonces, des correspondances et des voyageurs pressés, ces femmes ouvrent un livre. Elles disposent, pour quelques instants, d'un espace qui leur appartient. Un peu de liberté grappillée Entre les actes du quotidien, sans réservation ni supplément bagage.
Une chambre à soi, en somme. Même lorsqu'elle se trouve dans un train.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.
03/11/2026, 17:00
Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.
02/11/2026, 17:33
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 15:17
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.
02/11/2026, 12:06
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 08:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.
01/11/2026, 14:52
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.
01/11/2026, 09:33
Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.
31/10/2026, 09:19
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.
30/10/2026, 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026, 15:52
Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.
29/10/2026, 10:38
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026, 16:52
Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.
28/10/2026, 14:54
À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.
27/10/2026, 11:50
Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.
27/10/2026, 08:57
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