Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?

Quelques rencontres ne constituent évidemment pas une enquête sociologique. Peut-être mon regard reconnaît-il désormais plus facilement son nom sur les couvertures. Mais cette observation soulève une question : que trouvent aujourd'hui les femmes dans l'œuvre de Virginia Woolf ?

On ne naît pas lectrice

Un premier constat éclaire ces rencontres. Selon le baromètre 2025 du Centre national du livre, 66 % des femmes se déclarent lectrices régulières, contre 43 % des hommes. Elles consacrent en moyenne 4 h 26 par semaine aux livres, contre 2 h 48 pour ces derniers.

Cette différence n'a rien de naturel. Les sociologues Christine Détrez et Fanny Renard ont montré combien les pratiques de lecture résultent d'une socialisation différenciée : dès l'enfance, filles et garçons n'entretiennent pas les mêmes relations avec les livres, sous l'influence de leur entourage, des attentes sociales et de leurs parcours scolaires. La prédominance féminine dans le lectorat relève ainsi d'une construction historique et culturelle. Aucune prédisposition biologique ne pousse les femmes à lire Nuit et jour, quoi qu'en pensent ceux qui confondent encore goûts littéraires et chromosomes.

Une chambre à soi, charges comprises ?

Mais le choix de Virginia Woolf appelle une autre explication. Il faut ici entreprendre La Traversée des apparences : derrière une couverture aperçue dans un train se cachent des pratiques sociales autrement plus complexes.

Dans S'émanciper par la lecture. Genre, classe et usages sociaux des livres, publié en 2017 aux Presses universitaires de Rennes, la sociologue Viviane Albenga analyse les relations entre lecture et construction de soi. À partir d'entretiens et d'observations, elle montre que certaines femmes investissent les livres comme un espace personnel, à distance des injonctions familiales et sociales. Lire représente alors davantage qu'un loisir : une manière de se réapproprier son temps, d'explorer d'autres trajectoires et de desserrer, parfois, les contraintes liées au genre.

Difficile de ne pas songer à Une chambre à soi. En 1929, Virginia Woolf établissait un lien fondamental entre indépendance économique, espace personnel et liberté intellectuelle des femmes. Près d'un siècle plus tard, cette réflexion conserve une étonnante actualité.

Selon les données de l'Insee publiées en octobre 2026, 59 % des femmes interrogées dans le cadre du baromètre d'opinion de la Drees en 2024 déclarent assumer elles-mêmes l'essentiel de la charge mentale domestique, contre 9 % des hommes. Et le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé demeure inférieur de 21,8 % à celui des hommes en 2024.

La question posée par Woolf dépasse ainsi la seule littérature : comment construire une existence autonome lorsque les ressources financières, les responsabilités quotidiennes et la disponibilité intellectuelle restent aussi inégalement distribuées ? Les Années passent, mais la question de savoir à qui appartient le temps n'a manifestement pas pris une ride.

Un classique qui ne tient pas en place

Une autre dimension entre en jeu : celle de la légitimité culturelle. Virginia Woolf appartient au patrimoine littéraire reconnu, mais son œuvre nourrit également une réflexion sur les identités, les rapports de domination et les possibilités d'émancipation. La lire, c'est rencontrer une grande figure du modernisme tout en découvrant une pensée dont les interrogations traversent encore le présent.

Viviane Albenga souligne d'ailleurs l'ambivalence de ces pratiques : la lecture favorise parfois l'émancipation, mais elle participe également aux mécanismes de distinction sociale, notamment dans les classes moyennes cultivées. Le goût des classiques ne traduit donc pas nécessairement une revendication politique. Il peut exprimer une recherche de reconnaissance culturelle, un héritage scolaire, une curiosité intellectuelle ou simplement un plaisir esthétique.

L'actualité contribue aussi à cette circulation. Après le centenaire de Mrs Dalloway en 2025, Un lieu à soi figure au programme officiel des classes préparatoires scientifiques pour 2026-2027. Un signe supplémentaire de sa transmission, sans constituer la preuve d'un engouement général.

Reste que Virginia Woolf n'a rien d'une autrice uniquement revendicative. Dans Mrs Dalloway, elle explore le poids des conventions et la complexité des vies intérieures. Dans Orlando, elle interroge les frontières du genre et les identités imposées. Ses personnages échappent aux définitions trop étroites. Ils hésitent, se contredisent, revendiquent parfois silencieusement le droit d'exister autrement.

Le train n'est pas un institut de sondage

Ce serait évidemment présomptueux de prêter ces motivations aux lectrices croisées au hasard des voyages. Mais les recherches sociologiques invitent à considérer leur lecture autrement que comme un simple phénomène de mode.

Et je me demande finalement si la réponse ne se trouve pas dans ces lieux mêmes où je les observe. Au milieu des annonces, des correspondances et des voyageurs pressés, ces femmes ouvrent un livre. Elles disposent, pour quelques instants, d'un espace qui leur appartient. Un peu de liberté grappillée Entre les actes du quotidien, sans réservation ni supplément bagage.

Une chambre à soi, en somme. Même lorsqu'elle se trouve dans un train.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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