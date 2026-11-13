Gleeph, réseau social consacré au livre est placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une période d’observation de six mois, désigné la SCP Delphine Raymond comme mandataire judiciaire et fixé provisoirement la cessation des paiements au 3 juillet 2026, indique le Registre national des entreprises.

Selon les informations recueillies par ActuaLitté, le cofondateur Guillaume Debaig a quitté ses fonctions de président le 30 septembre et Frédéric Dumeny a été nommé en remplacement, dans la foulée.

« Le placement en redressement judiciaire est une étape que nous assumons pleinement. C’est un cadre protecteur que nous avons sollicité afin de trouver le temps nécessaire pour nous recentrer sur les fondamentaux de F-451, la société qui édite Gleeph », nous indique Frédéric Dumeny qui ne précise pas ce qui a précipité la cessation des paiements.

Deux exercices à plus de 900 000 € de pertes

Les comptes de F-451 font état d’une perte nette de 910.538 € en 2023, puis de 930.945 € en 2024. Ce dernier exercice totalise 1,31 million d’euros de produits et 2,24 millions de charges.

La recapitalisation de 2024 a relevé les capitaux propres, passés de 664.227 € à 2,47 millions d’euros. La trésorerie, elle, a reculé de 133.306 € à 121.834 €. Dans le même temps, le montant à moins d’un an figurant au passif, qui inclut les dettes et les produits constatés d’avance, est passé de 1,08 à 2,25 millions d’euros.

Interrogé sur les résultats de 2025, Frédéric Dumeny répond par écrit. « Nous ne communiquons pas de chiffres à ce stade de la procédure. »

Des levées de fonds aux conversions de dettes

Constituée fin 2014 avec 20.000 € d’apports, F-451 procède à plusieurs émissions d’actions entre 2015 et 2019. Cette année-là, l’application s’ouvre au grand public et ADI Nouvelle-Aquitaine recense une levée de 700.000 € auprès d’investisseurs privés. En juillet 2020, une émission représente 995.001,88 € de souscriptions, prime comprise, soit 11,54 € par action. Une autre émission en octobre, puis l’exercice de bons de souscription en janvier 2021 portent le capital social à 50.277,10 €, selon les statuts de F-451.

En novembre 2020, la Banque des Territoires et ses partenaires annoncent un financement de 2 millions d’euros, qui combine apports en capital, concours bancaires et aides publiques. La Banque des Territoires annonce y investir un million d’euros au titre du Programme d’investissements d’avenir.

La Cour des comptes recense, pour ce même programme, 1,85 million d’euros engagés en faveur de F-451 et presque intégralement décaissés au 31 mai 2023. Les deux chiffres ne s’additionnent pas.

En janvier et mars 2022, F-451 émet des obligations remboursables en actions. Le 11 mars 2024, le remboursement de 1 789 de ces obligations donne lieu à la création de 1 969 401 actions. Le même jour, des créanciers souscrivent 579 608 titres en utilisant les sommes que l’entreprise leur doit. Le capital passe ainsi de 50 277,10 € à 305 178 € sans apport de trésorerie lors de ces deux opérations, d’après les actes sociaux de mars 2024.

En mai, en revanche, F-451 reçoit 300.000 € en numéraire. Les décisions des 29 avril et 13 mai 2024 documentent l’émission de 300.000 actions à 1 € l’unité, dont 0,90 € de prime par titre. Le capital atteint 335.178 €. Le prix d’émission était de 11,54 € en juillet 2020, mais la comparaison ne suffit pas à mesurer l’évolution de la valeur de l’entreprise. Et ajoutons qu’un autre tour de table d’un million d’euros a par ailleurs été recensé en avril 2024.

Bookmétrie au cœur du recentrage

L’ambitieux plan de 2020 visait 5,4 millions d’utilisateurs trois ans plus tard, mais en octobre 2025, Gleeph revendiquait 970.000 lecteurs. Frédéric Dumeny en évoquait plus d’un million fin octobre 2026. Ces chiffres ne fournissent d’ailleurs pas le nombre d’utilisateurs actifs chaque mois, que la direction n’a pas communiqué.

« Comme beaucoup de jeunes entreprises technologiques, nous avons ouvert plusieurs chantiers en parallèle et porté une ambition de croissance qui a mis du temps à se convertir en revenus. » Les prestations aux éditeurs étaient présentées dès 2020 comme la principale source de revenus.

Des partenaires, et des attentes

En 2022, Gleeph disait travailler avec une soixantaine d’éditeurs et commercialiser son moteur de recommandation Fahrenheit. En 2025, un partenariat avec NielsenIQ BookData prévoyait de croiser les ventes et les usages de lecture pour construire un modèle prédictif. Malgré nos demandes, la direction n'a pas développé l'avancée du projet.

« Ce que nous construisons aujourd’hui est plus resserré et plus solide. Nos offres professionnelles, Bookmétrie en tête, sont utilisées par plusieurs acteurs de l’écosystème de l’édition, qui les apprécient et y trouvent une lecture inédite des comportements de lecteurs. Elles sont au cœur de notre stratégie », relève Frédéric Dumeny. Sans donner ni le nombre de clients payants ni le chiffre d’affaires de ces prestations.

Le recentrage sur Bookmétrie ne s’accompagne pas d’un abandon de l’application dont proviennent les données d’usage. « Gleeph, notre service grand public, rassemble une communauté de lecteurs engagés, qui nourrit cette connaissance du livre. Nous souhaitons apporter de nouvelles fonctionnalités pour renforcer encore l’engagement de nos utilisateurs. »

Et de conclure : « L’application et nos services professionnels restent pleinement accessibles et continueront d’évoluer. La période qui s’ouvre doit nous permettre de consolider durablement la trajectoire engagée. » Reste à savoir si Gleeph est à la recherche de nouveaux investisseurs ou d'un repreneur – et si la marque est encore en mesure de séduire.

De son côté, le réseau Babelio nous assure avoir mis en place une solution pour importer son compte Gleeph depuis quelque temps. Les utilisateurs ne seront pas perdus.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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