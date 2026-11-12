Webtoon : l’Asfored et Kenaz s’associent pour former de nouveaux auteurs

L’Asfored-Edinovo et Kenaz, studio sud-coréen spécialisé dans la création et la production de webtoons, ont conclu un partenariat consacré à la formation d’auteurs français et européens. Leur première initiative commune, la Global Webtoon Academy, réunit quatorze étudiants de l’organisme français, encadrés par des professionnels coréens.

Pendant deux mois, les participants abordent les différentes étapes de création : construction du récit, découpage, rythme de lecture et réalisation graphique. Originaire de Corée du Sud, le webtoon est un format de bande dessinée numérique conçu pour être lu verticalement, notamment sur smartphone.

Des bourses de 3 000 euros pour les lauréats

La remise des prix se tiendra le 18 novembre 2026, de 15 h à 17 h, dans les locaux parisiens de l’Asfored, en présence notamment de Young Jun Park, vice-président de Kenaz Korea, et de Kim Si Ho, directeur général du studio, tous deux membres du jury.

Les auteurs récompensés recevront chacun une bourse d’environ 3 000 euros. Les organisateurs évoquent également des possibilités de publication sur des plateformes internationales spécialisées, comme Webtoon, Lezhin, Manta ou Toomics. Le programme bénéficie du soutien de la République de Corée et de Wacom, fabricant de matériel de dessin numérique, qui a fourni des équipements aux participants.

Un format connu de quatre Français sur dix

Selon une étude du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), publiée en octobre 2026, 39,1 % des Français déclarent connaître les webtoons. Parmi eux, 66,3 % indiquent en lire.

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Le partenariat associe les compétences françaises en matière de formation éditoriale à l’expérience coréenne dans la production de ces bandes dessinées numériques.

Notre ambition est de faire de l’Asfored, avec Kenaz, un pôle européen de référence pour la formation au webtoon. Ce partenariat prolonge notre mission : accompagner les évolutions de l’édition, révéler de nouveaux talents et leur donner les moyens de vivre de leur création. En associant notre expertise pédagogique et éditoriale au savoir-faire coréen, nous voulons construire un parcours durable, de la formation à la publication, ouvert sur les marchés internationaux. Aïda Diab, directrice de l’Asfored-Edinovo

Créée en 1972 à l’initiative du Syndicat national de l’édition (SNE), organisation professionnelle des éditeurs français, l’Asfored-Edinovo dispense des formations initiales et continues aux métiers du livre, notamment dans l’édition et la traduction littéraire. Elle accueille environ 250 apprentis chaque année et a accompagné, depuis sa création, plus de 80.000 professionnels issus de plus de 1 000 entreprises, associations et institutions, en France et à l’étranger.

Crédit image : Le webtooniste Lee Jong-beom / Kim Sunjoo, CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

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