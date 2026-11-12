Christine Angot, désormais Christine Schwartz, invitée de Claire Chazal sur Public Sénat

Jusqu’à ses 13 ans, Christine Angot portait le nom de sa mère, Schwartz. Reconnue ensuite par son père, Pierre Angot, qui lui a imposé des violences incestueuses, elle avait alors pris son patronyme. Dans Je change de nom, l’écrivaine raconte les démarches qui l’ont conduite à redevenir Christine Schwartz à l’état civil. Elle reconstitue l’histoire des femmes de sa famille et examine ce que l’attribution du nom révèle de la domination patriarcale, des conventions bourgeoises et de la filiation. Elle revient aussi sur sa judéité et sur l’antisémitisme, tandis qu’elle conserve Angot pour signer ses livres.

Publié le 30 septembre 2026, ce texte poursuit une réflexion engagée de longue date sur les violences intrafamiliales et leurs conséquences. Christine Angot avait notamment abordé l'inceste paternel dans Le Voyage dans l'Est, récompensé par le prix Médicis en 2021.

Le changement d'état civil constitue toutefois un nouveau chapitre de cette histoire. Comme elle l'a expliqué dans un entretien accordé au Monde, la romancière distingue désormais son identité personnelle du nom sous lequel elle publie depuis Vu du ciel, paru en 1990. L'ouvrage examine également la transmission des patronymes et les rapports de pouvoir qui traversent les générations.

Cette invitation sur Public Sénat intervient quatre jours après la diffusion, sur France 4, du documentaire Une famille, réalisé par Christine Angot et sorti au cinéma en 2024. Dans ce film, déjà présenté par ActuaLitté, l'autrice part à la rencontre de plusieurs membres de sa famille et les confronte au silence entourant les violences sexuelles commises par son père.

Intitulée « Au bonheur de Christine Angot », cette édition de l'émission littéraire de Claire Chazal abordera notamment les rapports entre les classes sociales, l'identité et la judéité, selon le communiqué de la chaîne.

L'entretien sera ensuite accessible en replay sur le site de Public Sénat.

Par Dépêche

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