Arnaud Miranda remporte le Grand Prix de l’Essai Michel Reybier 2026

Paru le 22 janvier 2026, le livre inaugure la collection « Bibliothèque de géopolitique », lancée conjointement par Gallimard et Le Grand Continent. Le chercheur s’y intéresse aux théoriciens d’une droite radicale qui revendique une rupture avec les principes démocratiques.

Dans Les Lumières sombres, Arnaud Miranda retrace l’émergence, aux États-Unis, d’une néoréaction développée sur Internet autour de penseurs comme Curtis Yarvin et Nick Land. Ce courant, à la fois technophile et hostile à la démocratie, prône notamment un pouvoir monarchique, un État dirigé comme une entreprise et le rétablissement de hiérarchies sociales. Le politiste en examine les filiations intellectuelles, puis les relais parmi certains milliardaires de la Silicon Valley. Il situe cette influence grandissante dans le contexte du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en janvier 2025.

Dans le communiqué annonçant la distinction, Pierre Assouline, membre du jury, salue « une analyse fouillée, approfondie et surtout historienne » du phénomène néoréactionnaire. Il souligne également la clarté avec laquelle l’auteur reconstitue la généalogie de cette contre-culture et retrace son influence dans l’Amérique contemporaine.

Né en 1997 à Clermont-Ferrand, Arnaud Miranda est docteur en théorie politique, chercheur associé au CEVIPOF de Sciences Po et chercheur postdoctoral à l’Inalco depuis juin 2026. Sa thèse, consacrée aux pensées contemporaines de la décadence, lui avait valu le prix Jeune Chercheur de la Fondation des Treilles en 2024.

Cette récompense intervient quelques mois après le Prix de la Revue des Deux Mondes 2026, remis à l’universitaire le 2 juin. L’ouvrage poursuit également son parcours à l’étranger : selon Sciences Po, des contrats de traduction ont été conclus dans quinze langues.

Arnaud Miranda figurait parmi les cinq finalistes de l’édition 2026, aux côtés de Barbara Cassin (La Guerre des mots), Philippe Forest (Shakespeare), Ferghane Azihari (L’Islam contre la modernité), ainsi que Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet (Apocalypse Nerds).

Créé en 2025 à l’initiative de Karen Reybier, le Grand Prix de l’Essai Michel Reybier est passé d’une dotation de 15.000 à 20.000 € pour sa deuxième édition. Outre cette somme, le lauréat bénéficie de résidences d’écriture dans les établissements du groupe Michel Reybier Hospitality. Le jury réunit Pierre Assouline, Giuliano da Empoli, Jean-Noël Jeanneney et Michel Winock, autour de la fondatrice du prix. La remise officielle avait été annoncée pour le 2 novembre à La Réserve Paris.

En 2025, la première édition avait couronné Denis Lacorne pour De la race en Amérique, également publié chez Gallimard, dans la collection « L’Esprit de la cité ».

Dans De la race en Amérique, Denis Lacorne explore une contradiction fondatrice des États-Unis : une nation proclamant la liberté individuelle, mais longtemps marquée par l’esclavage et l’exclusion des Noirs. Des premiers colons aux débats actuels, il retrace la construction historique de la catégorie de « race » et les récits concurrents de l’identité américaine. Le politologue examine aussi les peurs suscitées par les migrations dans une société métissée, où les appartenances se multiplient sans nécessairement s’exclure. L’idéal civique se confronte ainsi aux visions racialisées de la nation.

Crédits photo © Francesca Mantovani / Éditions Gallimard

Par Dépêche

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