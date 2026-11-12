Canada : Dalie Giroux et Trina Moyles récompensées par les prix du Gouverneur général

Dalie Giroux a été distinguée pour Penser croche. Figures de la sainte famille, publié chez Mémoire d'encrier. Enseignante en théories politiques et féministes à l'Université d'Ottawa, elle poursuit dans cet ouvrage son exploration de l'imaginaire politique québécois, après L'œil du maître (2020) et Une civilisation de feu (2023).

Dans Penser croche. Figures de la sainte famille, Dalie Giroux examine la place de la famille, de la sexualité et de la reproduction dans la construction de l'identité politique québécoise. Partant de l'héritage catholique, colonial et patriarcal, elle relie les représentations du Canada français traditionnel aux débats contemporains sur l'immigration, la démographie, l'antiféminisme et la transidentité. Entre réflexion politique, références culturelles et souvenirs personnels, l'essai interroge les promesses et les contradictions de la Révolution tranquille, dans une veine pamphlétaire.

Le jury francophone, composé d'Aline Apostolska, Jérôme Cotte et Catherine Mavrikakis, souligne notamment « l'urgence de la résistance de l'inconformité de penser et d'être », saluant la dimension contestataire de l'ouvrage.

En langue anglaise, le prix du meilleur essai revient à Trina Moyles pour Black Bear: A Story of Siblinghood and Survival, publié chez Knopf Canada. L'autrice, installée à Whitehorse, au Yukon, signe un récit autobiographique consacré aux rapports entre humains, animaux et territoires dans l'Ouest canadien.

Dans Black Bear, Trina Moyles mêle récit familial et observation de la faune dans la forêt boréale canadienne. Enfant, elle découvre un ourson noir recueilli par son père, biologiste. Des années plus tard, devenue guetteuse d'incendies dans le nord de l'Alberta, elle apprend à cohabiter avec les ours. Son récit suit parallèlement sa relation avec Brendan, son frère aîné, employé dans les sables bitumineux et confronté à une addiction. Entre peur, deuil et contemplation, elle explore les effets de l'industrie pétrolière, les liens fraternels et la fragilité du vivant et la crise climatique.

Au total, quatorze livres ont été récompensés cette année. Dans les catégories francophones, Alex Thibodeau obtient notamment le prix des romans et nouvelles pour Comme les éclipses (Tête première), tandis que Vincent Lambert remporte celui de poésie pour Le royaume des chuchotements (Boréal). Catherine Ego est distinguée pour sa traduction française de Bleed, de Tracey Lindeman, publiée sous le titre La saignée aux éditions du remue-ménage.

Fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général récompensent chaque année des œuvres publiées au Canada dans les deux langues officielles. Les lauréats de chaque catégorie reçoivent 25.000 dollars canadiens. Leurs maisons d'édition bénéficient également d'une dotation de 3000 dollars canadiens destinée à la promotion des ouvrages primés.

Par Dépêche

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