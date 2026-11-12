Les cinq blessures... narcissiques

Première blessure narcissique : l’homme pensa d’abord, écrit Freud, que son habitation, la terre, se tenait au centre de l’univers, tandis que le soleil, la lune et les planètes se mouvaient dans des orbites circulaires autour de celle-ci. La position centrale de la terre lui était une garantie du rôle prédominant de celle-ci dans l’univers et semblait en harmonie avec sa tendance à se sentir le seigneur de ce monde. Nicolas Copernic vint ruiner cette illusion narcissique. L’amour-propre humain éprouva sa première humiliation, la blessure cosmologique.

Deuxième blessure, nous dit Freud : l’homme s’éleva, au cours de son évolution culturelle, au rôle de seigneur sur ses semblables de race animale. Mais, non content de cette prédominance, il se mit à creuser un abîme entre eux et lui-même. Il leur refusa la raison et s’octroya une âme immortelle, se targua d’une descendance divine qui lui permettait de déchirer tout lien de solidarité avec le monde animal. Les travaux de Charles Darwin, de ses collaborateurs et de ses prédécesseurs, ont mis fin à cette prétention de l’homme.

L’homme n’est rien d’autre, n’est rien de mieux que l’animal, il est lui-même issu de la série animale, il est apparenté de plus près à certaines espèces, à d’autres de plus loin. C’est la seconde humiliation du narcissisme humain : la blessure biologique.

La troisième humiliation, d’ordre psychologique, lui est cependant la plus sensible. Quelque rabaissé qu’il soit au-dehors, l’homme se sent souverain dans sa propre âme. Il s’est forgé quelque part, au cœur de son moi, un organe de contrôle qui surveille si ses propres émotions et ses propres actions sont conformes à ses exigences.

Or, la psychanalyse met en lumière que la vie instinctive de la sexualité ne saurait être complètement domptée en nous et que les processus psychiques sont en eux-mêmes inconscients, et ne deviennent accessibles et subordonnés au moi que par une perception incomplète et incertaine. Le Moi n’est donc pas maître en sa maison. C’est la troisième humiliation, la troisième blessure narcissique, la blessure psychologique.

Après Freud, l’homme n’est pas au bout de ses peines

Plus d’un siècle s’est écoulé et voici que la science, toujours impitoyable, continue d’infliger de nouvelles blessures à notre narcissisme.

La quatrième blessure date du tournant du millénaire. Des scientifiques nous apprennent que ce je que l’on espérait pur et unique est en réalité un nous, dont la moitié des constituants ne nous appartiennent pas. Entrelacées à nos cellules humaines vivent un nombre équivalent de cellules microbiennes sans lesquelles nous ne pourrions survivre. Des bactéries, des virus, des champignons, des levures… autant de micro-organismes imbriqués dans nos tissus et qui influencent non seulement notre métabolisme, notre immunité, mais aussi nos humeurs, nos comportements. La découverte du

microbiote bouleverse la compréhension du corps humain tout comme notre appréhension du soi comme d’une unité auto-construite, singulière, homogène. À l’échelle cellulaire, nous sommes aussi humains que microbiens.

Un ADN, combien de propriétaires ?

Enfin, comme si cela ne suffisait pas, la science inflige une nouvelle blessure à notre narcissisme. Même cette moitié d’humain que nous sommes n’est pas seulement constituée de ce je. Elle aussi est plurielle. Les mille milliards de cellules humaines qui nous composent en tant qu’adultes ne proviennent pas toutes de notre noyau originel. Certaines d’entre elles portent d’autres signatures chimiques que les nôtres, elles cachent un ADN différent.

Et pour cause : elles proviennent d’autres êtres humains. Et pas seulement des échanges cellulaires in utero entre la mère et l’enfant ! Ces échanges s’étendent sur plusieurs générations, ils se jouent parmi toute la fratrie, ils convoquent les jumeaux évanescents, ces embryons fécondés en même temps que nous, mais qui disparaissent si rapidement que souvent personne ne s’en rend compte. Parfois, cette étrange chorégraphie dépasse l’entre-soi

et introduit d’autres sois, via les greffes par exemple. Ainsi, dans ces alliances et ces échanges invisibles, les autres deviennent nôtres, le passé s’insinue dans le futur, le futur remonte dans le passé. La mort ne signe plus la disparition de nos cellules. C’est la cinquième blessure narcissique, celle du microchimérisme.

La filiation, cet arbre qui cache une forêt

Qu’en sera-t-il des suivantes ? Que restera-t-il de l’illusion du je, du soi, du moi, maintenant que se trouve brouillée la transmission génétique classique, que les tests ADN de filiation deviennent plus que douteux ?

(Dé) formés par nos parcours de vie, nos besoins, nos envies, nous développons nos propres interprétations sur ce que le microchimérisme signifie pour nous, sur ce qu’il dit de nos identités, de la maternité, de la filiation, de notre angoisse face à la mort.

Non seulement la psychanalyse se voit confirmée dans l’un de ses prolongements, la facette transgénérationnelle, mise en lumière et travaillée par des auteurs comme Nicolas Abraham, Maria Torok, Claude Nachin. Mais elle est appelée à se projeter au-delà même du transgénérationnel, et à tenir compte de cette part des autres que nous portons en nous et qui, forcément, influence nos parcours de vie. Une formidable aventure qui nous emmène encore plus loin, encore plus profond dans les arcanes de l’inconscient… pas seulement psychique.

Crédits photo : Marek Piwnicki CC 0

Par Jean-Charles Bettan

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