DC : James Gunn et Peter Safran remplacés par un transfuge de Marvel

L'univers cinématographique de DC doit-il se préparer à un nouveau bouleversement ? Son organisation, en tout cas, a été radicalement revue, avec le départ de ses coprésidents, James Gunn et Peter Safran. Nommés en 2022, après le rachat de Warner Bros. par le groupe médiatique Discovery, ils quittent donc le navire à l'occasion d'une autre manœuvre financière, soit l'acquisition de Warner Bros. par Paramount Skydance.

Les deux hommes se pensaient hors d'atteinte, rapporte The Hollywood Reporter, alors que le dernier film estampillé DC, Clayface (réalisé par James Watkins), a réalisé des scores plus qu'honorables dans les cinémas.

James Gunn avait par ailleurs bouclé la production de la suite de son long-métrage Superman (2025), lequel avait officiellement ouvert une nouvelle phase de longs-métrages et de séries DC, après plusieurs échecs critiques et commerciaux. L'ère Gunn/Safran venait toutefois de connaitre, en 2026, son premier revers d'envergure, avec Supergirl (2026), très mal accueilli.

Le rendez-vous décisif a eu lieu le 6 novembre dernier, avec, d'un côté, James Gunn et Peter Safran, et de l'autre, David Ellison et Ynon Kreiz, les co-PDG de Skydance. Ces derniers auraient remercié les coprésidents de DC Studios, et les suites données aux projets que les deux hommes avaient en tête restent incertaines.

Le nœud du problème aurait été l'organisation interne de DC Studios : à l'époque Warner Bros. Discovery, alors dirigé par David Zaslav, ce dernier avait laissé une relative liberté d'action au duo Gunn/Safran. Or, Josh Greenstein et Dana Goldberg, qui coprésident Skydance Motion Picture Group, auraient souhaité un contrôle plus serré des décisions...

De Marvel à DC (bis)

Le successeur de James Gunn et Peter Safran est d'ores et déjà connu : il s'agit de Jeremy Latcham, connu comme le « bras droit » de Kevin Feige, président de Marvel Studios, quand il y travaillait, entre 2004 et 2017. Au même titre que le fameux architecte de la saga Avengers et des différentes « phases » du MCU, Jeremy Latcham était considéré comme un rouage important de cette grande machine.

Après son départ, le producteur a fondé sa société, Latcham Pictures, bientôt engagée dans quelques projets, dont Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs (2023). Comme le rappelle le communiqué de presse de Skydance, l'homme s'était aussi engagé aux côtés de Wonder Project, studio américain spécialisé dans la production de divertissements basés sur la foi et les écrits chrétiens, à l'instar de la série La Maison de David (deux saisons à ce jour).

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« Essayons de faire des films et des séries qui participent à réactiver la foi dans des valeurs qui importent », a par ailleurs déclaré Latcham à l'occasion d'un épisode du podcast américain The Bible Bros. Comme le relève The Hollywood Reporter, Latcham fut, quand il était chez Marvel, un des soutiens d'un jeune réalisateur plein d'avenir, désireux de mettre en avant une équipe peu connue... Un certain James Gunn, qui s'est fait respecter avec le succès des Gardiens de la Galaxie (2014).

Alors que les films à gros budgets consacrés aux super-héros et héroïnes connaissent des temps plus difficiles — Avengers: Doomsday, attendu le 16 décembre prochain, indiquera si cette tendance se confirme —, l'arrivée de Latcham à la tête de DC Studios pourrait annoncer un renouveau façon born again, mais aussi un retour aux sources qui ont nourri les succès de Marvel.

James Gunn et Peter Safran, pour leur part, ne disparaitront pas totalement de l'univers DC, puisqu'ils devraient, a priori, toujours apparaitre aux génériques de futures sorties, en tant que producteurs. Ou réalisateur, pour James Gunn, dont le prochain long-métrage Man of Tomorrow est attendu en salles le 7 juillet 2027.

Photographie : James Gunn, en août 2025 (Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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