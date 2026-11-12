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Artistes-auteurs : des aides sociales bloquées depuis cinq mois, les ministères sommés d’agir

Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.

Le 12/11/2026 à 15:29 par Nicolas Gary

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Publié le :

12/11/2026 à 15:29

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Les dossiers sont instruits, mais l’argent ne suit pas. Depuis cinq mois, les demandes d’aides sociales des artistes-auteurs s’accumulent à l’Urssaf, sans versement effectif, selon deux alertes publiées le 9 novembre. La réforme devait pourtant simplifier leurs démarches. Elle bute aujourd’hui sur une formalité réglementaire : l’approbation ministérielle du règlement d’action sociale.

Dans un communiqué du 9 novembre 2026, le bureau du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA) interpelle les ministères de tutelle et réclame un arrêté sans délai.

« Nous demandons aux ministères d’agir maintenant pour permettre le versement des aides. Cette attente retarde un soutien nécessaire à des artistes-auteurs en situation de fragilité. Ils ne doivent pas supporter les délais de mise en œuvre de la réforme », déclare Matthieu Baudeau, président du conseil d’administration.

Une intervention qui rejoint, sur le fond, les inquiétudes exprimées le même jour par 21 organisations professionnelles. Celles-ci mettent directement en cause l’action des ministères, accusés d’avoir laissé s’installer une rupture de service.

Une réforme en vigueur, un règlement sans approbation

À l’origine de cette situation figure l’article 8 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, avec un texte qui redistribue plusieurs compétences jusque-là exercées par la SSAA. Depuis le 1er avril, l’Urssaf gère les demandes d’affiliation au régime des artistes-auteurs. Le 1er juin, l’organisme a également repris l’instruction des dossiers individuels d’action sociale.

Deux dispositifs sont particulièrement concernés. Le premier, l’aide à la surcotisation forfaitaire, soutient les créateurs dont les revenus artistiques restent insuffisants pour valider certains droits à la retraite. Sous conditions, elle prend en charge tout ou partie de cotisations sociales calculées sur une assiette forfaitaire.

Le second, l’aide exceptionnelle à la régularisation des cotisations vieillesse arriérées, contribue au financement du rachat de trimestres non cotisés. Une question particulièrement sensible pour les professionnels confrontés à des carrières irrégulières ou aux conséquences d’anciennes défaillances du régime.

L’Urssaf annonçait ces nouvelles compétences le 1er juin, en invitant les intéressés à lui adresser directement leurs demandes. Mais le calendrier législatif n’a pas été accompagné de l’ensemble des mesures nécessaires à leur traitement financier. Le décret n° 2026-897 du 24 septembre, publié au Journal officiel deux jours plus tard, précise la répartition des responsabilités.

La SSAA conserve la définition des orientations générales de l’action sanitaire et sociale : nature des soutiens, critères d’attribution, bénéficiaires et modalités de calcul. L’Urssaf assure leur mise en œuvre opérationnelle, selon des règles fixées dans un règlement soumis à l’approbation conjointe des ministres chargés de la Sécurité sociale et de la Culture.

Cette dernière validation fait toujours défaut, selon le communiqué du 9 novembre. La publication du décret, pourtant attendue pendant plusieurs mois, n’a donc pas suffi à débloquer les paiements.

Près d’un millier de demandes en souffrance

Dans un communiqué intersyndical également daté du 9 novembre, 21 organisations, parmi lesquelles le CAAP, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, le Syndicat des écrivains de langue française et plusieurs représentants des métiers de l’image, retracent les étapes de cette paralysie.

Selon elles, la commission d’action sociale de la SSAA avait pourtant anticipé les difficultés. Le 30 mars, ses membres avaient voté à l’unanimité la prolongation des dispositifs existants pendant la transition vers la nouvelle gouvernance.

L’objectif affiché était de garantir la continuité des services jusqu’à la recomposition du conseil d’administration. Un mois plus tard, le 13 avril, le ministère de la Culture adressait toutefois au président de la commission un courrier d’opposition à cette délibération, rapporte l’intersyndicale.

Les organisations rappellent également une réunion du 9 octobre, au cours de laquelle un représentant du ministère aurait affirmé qu’il n’existait « pas de trou juridique » et que la difficulté était « purement opérationnelle ». Cette version des échanges repose sur leur témoignage. Entre-temps, l’Urssaf du Limousin aurait préparé le règlement exigé par le décret. L’absence d’approbation ministérielle empêcherait désormais son application.

L’intersyndicale estime qu’environ un millier de demandes d’aides à la surcotisation et à la régularisation des cotisations vieillesse restent ainsi bloquées. Ce volume, avancé par les représentants professionnels, ne constitue pas un décompte officiellement confirmé des aides accordées et non versées.

Pour mesurer l’activité habituelle du dispositif, le rapport annuel 2025 de la SSAA fait état de 700 aides sociales attribuées, pour un montant total de 379.713 €. Les chiffres ne sont pas directement comparables, puisqu’ils distinguent des décisions d’attribution et des demandes en attente. Ils donnent néanmoins un ordre de grandeur de l’activité annuelle.

Une continuité de service promise par le gouvernement

Le blocage prend une dimension particulière au regard des engagements pris lors de la présentation de la réforme. Le 20 octobre 2025, les ministères de la Culture et du Travail saluaient conjointement un projet destiné, selon eux, à améliorer la protection sociale des artistes-auteurs.

Les pouvoirs publics assuraient alors vouloir « garantir la pérennité de l’action sociale versée aux artistes-auteurs » et renforcer le suivi de leur accès effectif aux prestations. Treize mois plus tard, cet engagement se heurte à la réalité administrative décrite par la SSAA et les syndicats.

Ces difficultés prolongent les tensions qui entourent la réorganisation du régime depuis son annonce. Dès janvier, ActuaLitté soulignait les contradictions entre les promesses de simplification de l’Urssaf et les réserves d’une trentaine d’organisations professionnelles.

La nouvelle gouvernance, censée rétablir une représentation élue des artistes-auteurs, suscitait déjà des désaccords sur la composition du conseil d’administration et la place réservée aux organismes de gestion collective.

En avril, la présentation d’un projet de décret avait accentué la contestation. Plusieurs organisations dénonçaient le maintien de la structure historique et l’absence d’avancées concrètes sur la préparation des élections professionnelles.

Le différend avait ensuite gagné l’Assemblée nationale. Le 6 mai, la députée Soumya Bourouaha accusait le ministère de la Culture de « piétiner le législateur ». Catherine Pégard, alors interrogée sur la conformité des textes à la volonté parlementaire, défendait la position du gouvernement et renvoyait à leur examen par le Conseil d’État.

L’enjeu actuel n’est cependant plus seulement celui de la représentation professionnelle. Il concerne l’application quotidienne des dispositifs sociaux.

L’ombre persistante du scandale Agessa

Ce nouvel épisode intervient dans un climat de défiance durablement marqué par le scandale Agessa, du nom de l’organisme historique chargé de la protection sociale des auteurs. Pendant plusieurs décennies, les cotisations vieillesse de nombreux artistes-auteurs n’ont pas été appelées, privant les intéressés de droits à la retraite. Du reste, le rapport Racine de 2020 avait déjà mis en lumière l’ampleur de ces dysfonctionnements.

En novembre 2025, ActuaLitté révélait des procès-verbaux internes, attestant que les anomalies étaient connues de l’organisme et de ses tutelles depuis plusieurs années. La question des réparations reste entière. En mai 2026, des députés réclamaient encore une commission d’enquête parlementaire sur les défaillances historiques du régime.

Le problème soulevé en novembre relève d’une autre situation juridique. Mais il touche, lui aussi, à la constitution des droits sociaux des créateurs, notamment à travers les aides au financement de cotisations vieillesse.

Surtout, l’alerte rapproche deux camps régulièrement opposés sur la gouvernance de la protection sociale. La direction de la SSAA et plusieurs organisations qui contestent son fonctionnement se retrouvent cette fois autour d’une même demande : mettre fin à l’interruption des versements.

Le bureau du conseil d’administration affirme qu’il restera mobilisé jusqu’au règlement de la situation. L’intersyndicale réclame, de son côté, une intervention immédiate du ministère de la Culture, auquel elle reproche son absence de réponse sur l’approbation du règlement.

À ce stade, les documents consultés ne précisent ni la date de signature de l’arrêté attendu ni le calendrier de traitement financier des demandes déjà instruites. Ils n’établissent pas davantage le nombre définitif de bénéficiaires concernés.

Une chose ressort néanmoins des deux prises de position du 9 novembre : cinq mois après le transfert des compétences, la réforme de l’action sociale des artistes-auteurs reste inachevée dans son application. La simplification annoncée se mesure désormais à une exigence bien plus élémentaire : que les soutiens prévus par le régime parviennent effectivement à leurs bénéficiaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 
 

 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.

22/10/2026, 06:30

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Webtoon : l’Asfored et Kenaz s’associent pour former de nouveaux auteurs

L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.

12/11/2026, 17:21

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Noël 2026 : les libraires américains redoutent des retards de livraison

Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.

12/11/2026, 14:20

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Louisa Lesage, autrice de Journal d'un alien en roue libre, est morte à 28 ans

Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.

12/11/2026, 13:28

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Attitude “prédatrice” : de nouveaux témoignages accablent David Walliams

L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.

12/11/2026, 13:09

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“La France, ce n’est pas uniquement Mistral” : les créateurs répondent à Gabriel Attal

Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.

11/11/2026, 19:43

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Katharine Kan, pionnière de la BD et des comics en bibliothèque s'en est allée

La bibliothécaire américaine Katharine « Kat » Kan est morte le 12 octobre, à 71 ans. Dès les années 1980, elle défendait l'entrée des comics et des romans graphiques dans les collections publiques, convaincue de leur intérêt pour les jeunes lecteurs. En 2005, elle était devenue la première bibliothécaire à siéger au jury des Eisner Awards, l'une des principales distinctions américaines consacrées à la bande dessinée.

11/11/2026, 14:36

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Piratage de livres : WeLib condamné à verser 19,5 millions de dollars

Treize éditeurs américains ont obtenu une condamnation de 19,5 millions de dollars contre WeLib, une plateforme accusée de diffuser illégalement des millions de livres et d'articles scientifiques. Rendu par défaut le 9 novembre à New York, le jugement impose également la désactivation de plusieurs noms de domaine. Une seconde victoire judiciaire pour les maisons d'édition, six mois après une décision similaire contre Anna's Archive.

11/11/2026, 14:30

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Cent ans après l'invention du braille coréen, une nouvelle étape est franchie

Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.

11/11/2026, 14:00

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Gary Fisketjon, éditeur de Donna Tartt et Cormac McCarthy, est décédé

Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.

11/11/2026, 13:45

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Au Japon, un distributeur accompagne l'ouverture de 80 librairies

Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.

11/11/2026, 13:22

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Grasset : “Bolloré se comporte comme un casseur”

Au lendemain de la nomination de Lise Boëll à la direction de Grasset, une soixantaine d'écrivains dénoncent une nouvelle étape dans la reprise en main de la maison par Vincent Bolloré. Sorj Chalandon s'indigne sur son Instagram, tandis que les salariés accueillent froidement leur nouvelle dirigeante. Celle-ci annonce une réduction de moitié des parutions dès 2027. Les auteurs réclament désormais, plus que jamais, une protection juridique de leurs œuvres.

10/11/2026, 18:13

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Houris : Kamel Daoud et son épouse condamnés à cinq ans de prison

Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.

10/11/2026, 17:49

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De Saxus : le sauvetage de Xavier Niel a un prix, voire un coût

Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.

10/11/2026, 16:34

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Frédéric Boilet, pionnier du manga d'auteur en France, est mort

Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures. 

10/11/2026, 15:55

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“Qu’ils s’en aillent” : Michel Houellebecq rattrapé par la justice

Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.

10/11/2026, 15:23

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Le CNL encadrera l'usage de l'IA dans l'attribution de ses aides, en 2027

Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.

10/11/2026, 15:19

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Les éditions Zulma recrutent une nouvelle chargée des relations libraires

Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.

10/11/2026, 12:58

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Bibliothèques, mangas, Amazon : comment lisent les ados à la campagne ?

Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.

10/11/2026, 12:47

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Derrière la reprise des éditions møtus, des méthodes qui font parler

Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».

10/11/2026, 12:29

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Grasset : les auteurs redoutaient Fayard, Hachette envoie sa PDG

Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.

09/11/2026, 18:30

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Russell Brand : 10 ans et demi de prison, ses livres retirés

Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...

09/11/2026, 16:05

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Le Livre de Poche recrute chez Robert Laffont pour ses polars et thrillers

Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.

09/11/2026, 15:41

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Thomas Cadène prend la direction éditoriale de Futuropolis

Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.

09/11/2026, 13:13

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IA : la présomption d'utilisation des contenus culturels à l'Assemblée nationale

Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.

09/11/2026, 10:40

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Avec seulement 45 m², cette librairie remporte un prix national

À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.

08/11/2026, 13:58

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Canada : 5 millions par an pour le livre, loin des 38,4 réclamés

Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.

08/11/2026, 08:19

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Haruki Murakami : l'histoire de Kaho paraîtra en anglais en 2027

Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.

07/11/2026, 11:15

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Librairies : du manga au café, cinq vies derrière les vitrines

Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.

07/11/2026, 09:45

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Pierre Rosenthal, pionnier du jeu de rôle et inventeur du mot “rôliste”, est mort

Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.

06/11/2026, 17:49

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La célèbre librairie Strand devra verser près de 1,5 million $

La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.

06/11/2026, 16:48

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À Grenoble, le niveau du loyer pourrait contraindre Momie à déménager

Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.

06/11/2026, 16:46

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Après 46 ans, cette librairie LGBTQ historique change de propriétaire

Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.

06/11/2026, 16:42

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Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête

Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...

06/11/2026, 14:32

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146 millions d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques, en 2025

Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.

06/11/2026, 13:45

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La Fédération des éditeurs européens renouvelle son bureau

La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.

06/11/2026, 13:42

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Alexandra Profizi quitte L’Iconoclaste pour Les Liens qui libèrent

Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.

06/11/2026, 13:39

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