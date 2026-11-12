Artistes-auteurs : des aides sociales bloquées depuis cinq mois, les ministères sommés d’agir

Les dossiers sont instruits, mais l’argent ne suit pas. Depuis cinq mois, les demandes d’aides sociales des artistes-auteurs s’accumulent à l’Urssaf, sans versement effectif, selon deux alertes publiées le 9 novembre. La réforme devait pourtant simplifier leurs démarches. Elle bute aujourd’hui sur une formalité réglementaire : l’approbation ministérielle du règlement d’action sociale.

Dans un communiqué du 9 novembre 2026, le bureau du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes auteurs (SSAA) interpelle les ministères de tutelle et réclame un arrêté sans délai.

« Nous demandons aux ministères d’agir maintenant pour permettre le versement des aides. Cette attente retarde un soutien nécessaire à des artistes-auteurs en situation de fragilité. Ils ne doivent pas supporter les délais de mise en œuvre de la réforme », déclare Matthieu Baudeau, président du conseil d’administration.

Une intervention qui rejoint, sur le fond, les inquiétudes exprimées le même jour par 21 organisations professionnelles. Celles-ci mettent directement en cause l’action des ministères, accusés d’avoir laissé s’installer une rupture de service.

Une réforme en vigueur, un règlement sans approbation

À l’origine de cette situation figure l’article 8 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, avec un texte qui redistribue plusieurs compétences jusque-là exercées par la SSAA. Depuis le 1er avril, l’Urssaf gère les demandes d’affiliation au régime des artistes-auteurs. Le 1er juin, l’organisme a également repris l’instruction des dossiers individuels d’action sociale.

Deux dispositifs sont particulièrement concernés. Le premier, l’aide à la surcotisation forfaitaire, soutient les créateurs dont les revenus artistiques restent insuffisants pour valider certains droits à la retraite. Sous conditions, elle prend en charge tout ou partie de cotisations sociales calculées sur une assiette forfaitaire.

Le second, l’aide exceptionnelle à la régularisation des cotisations vieillesse arriérées, contribue au financement du rachat de trimestres non cotisés. Une question particulièrement sensible pour les professionnels confrontés à des carrières irrégulières ou aux conséquences d’anciennes défaillances du régime.

L’Urssaf annonçait ces nouvelles compétences le 1er juin, en invitant les intéressés à lui adresser directement leurs demandes. Mais le calendrier législatif n’a pas été accompagné de l’ensemble des mesures nécessaires à leur traitement financier. Le décret n° 2026-897 du 24 septembre, publié au Journal officiel deux jours plus tard, précise la répartition des responsabilités.

La SSAA conserve la définition des orientations générales de l’action sanitaire et sociale : nature des soutiens, critères d’attribution, bénéficiaires et modalités de calcul. L’Urssaf assure leur mise en œuvre opérationnelle, selon des règles fixées dans un règlement soumis à l’approbation conjointe des ministres chargés de la Sécurité sociale et de la Culture.

Cette dernière validation fait toujours défaut, selon le communiqué du 9 novembre. La publication du décret, pourtant attendue pendant plusieurs mois, n’a donc pas suffi à débloquer les paiements.

Près d’un millier de demandes en souffrance

Dans un communiqué intersyndical également daté du 9 novembre, 21 organisations, parmi lesquelles le CAAP, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, le Syndicat des écrivains de langue française et plusieurs représentants des métiers de l’image, retracent les étapes de cette paralysie.

Selon elles, la commission d’action sociale de la SSAA avait pourtant anticipé les difficultés. Le 30 mars, ses membres avaient voté à l’unanimité la prolongation des dispositifs existants pendant la transition vers la nouvelle gouvernance.

L’objectif affiché était de garantir la continuité des services jusqu’à la recomposition du conseil d’administration. Un mois plus tard, le 13 avril, le ministère de la Culture adressait toutefois au président de la commission un courrier d’opposition à cette délibération, rapporte l’intersyndicale.

Les organisations rappellent également une réunion du 9 octobre, au cours de laquelle un représentant du ministère aurait affirmé qu’il n’existait « pas de trou juridique » et que la difficulté était « purement opérationnelle ». Cette version des échanges repose sur leur témoignage. Entre-temps, l’Urssaf du Limousin aurait préparé le règlement exigé par le décret. L’absence d’approbation ministérielle empêcherait désormais son application.

L’intersyndicale estime qu’environ un millier de demandes d’aides à la surcotisation et à la régularisation des cotisations vieillesse restent ainsi bloquées. Ce volume, avancé par les représentants professionnels, ne constitue pas un décompte officiellement confirmé des aides accordées et non versées.

Pour mesurer l’activité habituelle du dispositif, le rapport annuel 2025 de la SSAA fait état de 700 aides sociales attribuées, pour un montant total de 379.713 €. Les chiffres ne sont pas directement comparables, puisqu’ils distinguent des décisions d’attribution et des demandes en attente. Ils donnent néanmoins un ordre de grandeur de l’activité annuelle.

Une continuité de service promise par le gouvernement

Le blocage prend une dimension particulière au regard des engagements pris lors de la présentation de la réforme. Le 20 octobre 2025, les ministères de la Culture et du Travail saluaient conjointement un projet destiné, selon eux, à améliorer la protection sociale des artistes-auteurs.

Les pouvoirs publics assuraient alors vouloir « garantir la pérennité de l’action sociale versée aux artistes-auteurs » et renforcer le suivi de leur accès effectif aux prestations. Treize mois plus tard, cet engagement se heurte à la réalité administrative décrite par la SSAA et les syndicats.

Ces difficultés prolongent les tensions qui entourent la réorganisation du régime depuis son annonce. Dès janvier, ActuaLitté soulignait les contradictions entre les promesses de simplification de l’Urssaf et les réserves d’une trentaine d’organisations professionnelles.

La nouvelle gouvernance, censée rétablir une représentation élue des artistes-auteurs, suscitait déjà des désaccords sur la composition du conseil d’administration et la place réservée aux organismes de gestion collective.

En avril, la présentation d’un projet de décret avait accentué la contestation. Plusieurs organisations dénonçaient le maintien de la structure historique et l’absence d’avancées concrètes sur la préparation des élections professionnelles.

Le différend avait ensuite gagné l’Assemblée nationale. Le 6 mai, la députée Soumya Bourouaha accusait le ministère de la Culture de « piétiner le législateur ». Catherine Pégard, alors interrogée sur la conformité des textes à la volonté parlementaire, défendait la position du gouvernement et renvoyait à leur examen par le Conseil d’État.

L’enjeu actuel n’est cependant plus seulement celui de la représentation professionnelle. Il concerne l’application quotidienne des dispositifs sociaux.

L’ombre persistante du scandale Agessa

Ce nouvel épisode intervient dans un climat de défiance durablement marqué par le scandale Agessa, du nom de l’organisme historique chargé de la protection sociale des auteurs. Pendant plusieurs décennies, les cotisations vieillesse de nombreux artistes-auteurs n’ont pas été appelées, privant les intéressés de droits à la retraite. Du reste, le rapport Racine de 2020 avait déjà mis en lumière l’ampleur de ces dysfonctionnements.

En novembre 2025, ActuaLitté révélait des procès-verbaux internes, attestant que les anomalies étaient connues de l’organisme et de ses tutelles depuis plusieurs années. La question des réparations reste entière. En mai 2026, des députés réclamaient encore une commission d’enquête parlementaire sur les défaillances historiques du régime.

Le problème soulevé en novembre relève d’une autre situation juridique. Mais il touche, lui aussi, à la constitution des droits sociaux des créateurs, notamment à travers les aides au financement de cotisations vieillesse.

Surtout, l’alerte rapproche deux camps régulièrement opposés sur la gouvernance de la protection sociale. La direction de la SSAA et plusieurs organisations qui contestent son fonctionnement se retrouvent cette fois autour d’une même demande : mettre fin à l’interruption des versements.

Le bureau du conseil d’administration affirme qu’il restera mobilisé jusqu’au règlement de la situation. L’intersyndicale réclame, de son côté, une intervention immédiate du ministère de la Culture, auquel elle reproche son absence de réponse sur l’approbation du règlement.

À ce stade, les documents consultés ne précisent ni la date de signature de l’arrêté attendu ni le calendrier de traitement financier des demandes déjà instruites. Ils n’établissent pas davantage le nombre définitif de bénéficiaires concernés.

Une chose ressort néanmoins des deux prises de position du 9 novembre : cinq mois après le transfert des compétences, la réforme de l’action sociale des artistes-auteurs reste inachevée dans son application. La simplification annoncée se mesure désormais à une exigence bien plus élémentaire : que les soutiens prévus par le régime parviennent effectivement à leurs bénéficiaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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