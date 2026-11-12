Noël 2026 : les libraires américains redoutent des retards de livraison

Commander les livres de Noël avant même de connaître les succès de décembre : c'est la précaution que plusieurs fournisseurs américains recommandent désormais aux libraires. Les délais d'expédition inquiètent les commerces indépendants, déjà confrontés à des retards durant la rentrée.

Dans une enquête publiée le 10 novembre, Publishers Weekly rapporte notamment que Simon & Schuster a conseillé à ses clients de passer commande avant le 28 novembre, afin de laisser suffisamment de temps à la préparation et au transport des ouvrages.

Le distributeur Ingram a, de son côté, fixé au 15 décembre la date limite garantissant une livraison à temps pour Noël dans la partie continentale des États-Unis. Pour l'Alaska et Hawaï, cette échéance tombe le 8 décembre.

Ces calendriers ne correspondent pas aux mêmes prestations, mais ils témoignent d'une préoccupation commune : les réapprovisionnements de dernière minute deviennent plus difficiles à organiser.

« Nous n'avons pas de boule de cristal »

Praveen Madan, directeur général de Kepler's Books, en Californie, se souvient d'une époque où son magasin commandait encore des ouvrages le 23 décembre pour les recevoir dès le lendemain.

« Je ne me souviens pas avoir déjà vu un abaissement aussi radical des attentes », confie-t-il à Publishers Weekly. Cette souplesse était particulièrement précieuse durant les dernières semaines de l'année, lorsque les recommandations des libraires et le bouche-à-oreille modifient rapidement les ventes.

« Nous n'avons pas de boule de cristal pour prévoir exactement quels livres se vendront, ni à quel rythme, pendant les deux semaines cruciales qui précèdent Noël », ajoute-t-il.

À Raleigh, en Caroline du Nord, Amber Brown, responsable adjointe de Quail Ridge Books, explique avoir reçu des avertissements similaires de nombreux éditeurs. À Montpelier, dans le Vermont, Bear Pond Books constitue déjà des stocks de titres pressentis comme de futurs succès.

Une distribution fragilisée depuis la rentrée

Dans un courrier du 28 octobre, Allison Hill, directrice générale de l'American Booksellers Association, avait alerté ses adhérents sur plusieurs difficultés : manque de personnel dans les entrepôts, droits de douane, hausse des prix du carburant et première saison complète sans Baker & Taylor.

La disparition de ce fournisseur historique des bibliothèques reporte une partie de la demande vers Ingram, qui approvisionne également les librairies et les détaillants en ligne.

Plusieurs nouveautés de septembre ont subi des retards, notamment des ouvrages de John Green, R. F. Kuang et Lois Lowry. Des libraires interrogés par Publishers Weekly signalent des difficultés chez plusieurs grands groupes, particulièrement chez HarperCollins.

L'éditeur reconnaît que différents incidents ont perturbé sa chaîne logistique à l'automne, mais assure avoir retrouvé un rythme normal d'expédition. Chez Ingram, le responsable des contenus Phil Ollila affirme que les préparatifs ont commencé plus tôt cette année. L'entreprise a renforcé ses effectifs, anticipé ses commandes et investi dans une nouvelle installation d'impression à la demande en Oregon.

James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, constate lui aussi des tensions, tout en soulignant la bonne tenue des ventes de livres. Le distributeur Ingram se dit, pour sa part, correctement préparé à la période des fêtes.

Crédits photo : John Michael Thomson CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com