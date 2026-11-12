Noël 2026 : les libraires américains redoutent des retards de livraison

Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
Le 12/11/2026 à 14:20 par Clément Solym
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12/11/2026 à 14:20
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Commander les livres de Noël avant même de connaître les succès de décembre : c'est la précaution que plusieurs fournisseurs américains recommandent désormais aux libraires. Les délais d'expédition inquiètent les commerces indépendants, déjà confrontés à des retards durant la rentrée.
Dans une enquête publiée le 10 novembre, Publishers Weekly rapporte notamment que Simon & Schuster a conseillé à ses clients de passer commande avant le 28 novembre, afin de laisser suffisamment de temps à la préparation et au transport des ouvrages.
Le distributeur Ingram a, de son côté, fixé au 15 décembre la date limite garantissant une livraison à temps pour Noël dans la partie continentale des États-Unis. Pour l'Alaska et Hawaï, cette échéance tombe le 8 décembre.
Ces calendriers ne correspondent pas aux mêmes prestations, mais ils témoignent d'une préoccupation commune : les réapprovisionnements de dernière minute deviennent plus difficiles à organiser.
Praveen Madan, directeur général de Kepler's Books, en Californie, se souvient d'une époque où son magasin commandait encore des ouvrages le 23 décembre pour les recevoir dès le lendemain.
« Je ne me souviens pas avoir déjà vu un abaissement aussi radical des attentes », confie-t-il à Publishers Weekly. Cette souplesse était particulièrement précieuse durant les dernières semaines de l'année, lorsque les recommandations des libraires et le bouche-à-oreille modifient rapidement les ventes.
« Nous n'avons pas de boule de cristal pour prévoir exactement quels livres se vendront, ni à quel rythme, pendant les deux semaines cruciales qui précèdent Noël », ajoute-t-il.
À Raleigh, en Caroline du Nord, Amber Brown, responsable adjointe de Quail Ridge Books, explique avoir reçu des avertissements similaires de nombreux éditeurs. À Montpelier, dans le Vermont, Bear Pond Books constitue déjà des stocks de titres pressentis comme de futurs succès.
Dans un courrier du 28 octobre, Allison Hill, directrice générale de l'American Booksellers Association, avait alerté ses adhérents sur plusieurs difficultés : manque de personnel dans les entrepôts, droits de douane, hausse des prix du carburant et première saison complète sans Baker & Taylor.
La disparition de ce fournisseur historique des bibliothèques reporte une partie de la demande vers Ingram, qui approvisionne également les librairies et les détaillants en ligne.
Plusieurs nouveautés de septembre ont subi des retards, notamment des ouvrages de John Green, R. F. Kuang et Lois Lowry. Des libraires interrogés par Publishers Weekly signalent des difficultés chez plusieurs grands groupes, particulièrement chez HarperCollins.
L'éditeur reconnaît que différents incidents ont perturbé sa chaîne logistique à l'automne, mais assure avoir retrouvé un rythme normal d'expédition. Chez Ingram, le responsable des contenus Phil Ollila affirme que les préparatifs ont commencé plus tôt cette année. L'entreprise a renforcé ses effectifs, anticipé ses commandes et investi dans une nouvelle installation d'impression à la demande en Oregon.
James Daunt, directeur général de Barnes & Noble, constate lui aussi des tensions, tout en soulignant la bonne tenue des ventes de livres. Le distributeur Ingram se dit, pour sa part, correctement préparé à la période des fêtes.
Crédits photo : John Michael Thomson CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.
10/11/2026, 12:58
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
06/11/2026, 17:49
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
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