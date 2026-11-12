Fnac Darty : Daniel Křetínský prend le contrôle du “premier libraire de France

Cette fois, le seuil est largement franchi : selon les résultats publiés ce 10 novembre, EP Group, contrôlé par Daniel Křetínský, possède désormais 69,3 % du capital et des droits de vote théoriques de Fnac Darty. L'offre publique d'achat (OPA), annoncée en janvier et ouverte depuis le 12 mai, s'est achevée le 9 novembre sur un résultat supérieur au minimum de 50 % nécessaire à son succès.

Les actions acquises représentent environ 40,9 % du capital. Elles s'ajoutent aux 28,5 % déjà détenus par EP Group à travers sa société Vesa Equity Investment. Initialement fixée à 36 € par action, l'offre a été ramenée à 35 € après le versement d'un dividende de 1 € le 5 juin dernier. Elle valorise l'ensemble du distributeur à un peu plus d'un milliard d'euros.

Une nouvelle période d'acceptation s'est ouverte ce jeudi 12 novembre et se poursuivra jusqu'au 25 novembre inclus. Les actionnaires qui n'ont pas encore apporté leurs titres pourront le faire aux mêmes conditions, ainsi que les détenteurs d'OCEANE - titres financiers qui peuvent être transformés en actions de Fnac Darty -, au prix de 81,16 € par obligation. La participation de Daniel Křetínský pourrait donc encore augmenter.

Daniel Křetínský n'entend toutefois pas racheter de force les actions des investisseurs restants. Fnac Darty doit ainsi demeurer cotée à la Bourse de Paris, même si son actionnaire majoritaire dispose désormais du contrôle de l'entreprise.

JD.com, l'autre acteur de la bataille

En parallèle, le distributeur allemand Ceconomy, propriétaire des enseignes MediaMarkt et Saturn et détenteur d'environ 21,9 % de Fnac Darty, est désormais contrôlé par le géant chinois JD.com. Ce 12 novembre, celui-ci a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 59,8 % de son capital pour 1,335 milliard €. L'opération avait été autorisée sous conditions par Bruxelles le 3 novembre.

Pour obtenir l'accord de Bruxelles, JD.com s'est engagé, pendant 10 ans et sous la surveillance d'un organisme indépendant, à financer Ceconomy aux conditions du marché et à proposer ses services de stockage, de livraison et ses outils technologiques aux distributeurs concurrents aux mêmes conditions. L'objectif : éviter que les subventions publiques chinoises reçues par JD.com ne faussent la concurrence en Europe.

JD.com détient ainsi, par l'intermédiaire de Ceconomy, une participation indirecte importante dans Fnac Darty. Toutefois, les autorités françaises avaient déjà encadré cette perspective : JD.com s'était engagé à rester un actionnaire passif, sans intervenir dans la gouvernance ou la gestion du distributeur français.

Cette rivalité entre investisseurs européens et chinois constituait l'un des enjeux de l'OPA. Le comité de groupe Fnac Darty estimait d'ailleurs, dès février, que l'offre d'EP Group répondait probablement au risque d'une montée en puissance de JD.com.

Le propriétaire d'Editis contrôle désormais la Fnac

Pour le secteur du livre, la portée de cette opération dépasse largement les considérations boursières. Daniel Křetínský contrôle déjà Editis, acquis auprès de Vivendi en novembre 2023, par l'intermédiaire d'International Media Invest, qui rassemble notamment Robert Laffont, Plon, Julliard, Nathan et Bordas, ainsi que plusieurs structures de diffusion et de distribution comme Interforum.

La Fnac revendique de son côté près de 50 millions de livres vendus en 2025, ce qui en fait, selon ses propres données, « le premier libraire de France ». Les produits éditoriaux ont représenté 1,373 milliard € de chiffre d'affaires l'an dernier, soit 13,3 % de l'activité totale de Fnac Darty. Cette catégorie comprend toutefois plusieurs familles de biens culturels, et non les seuls livres.

Le marché n'est par ailleurs pas exempt de difficultés : au premier semestre 2026, les ventes de produits éditoriaux ont reculé de 8,5 %, à 508,4 millions €. Le livre lui-même était en retrait, sans que l'entreprise précise l'ampleur de cette baisse pour cette seule catégorie.

Ses magasins et son site internet jouent un rôle important dans la découverte des nouveautés, les mises en avant des prix littéraires et l'écoulement des fonds éditoriaux. Une place en vitrine, un référencement numérique, une commande supplémentaire ou un réassort rapide peuvent avoir des conséquences directes sur les ventes d'un ouvrage.

Dans le vocabulaire du droit de la concurrence, il s'agit d'une intégration verticale : un même propriétaire contrôle plusieurs niveaux d'une chaîne économique. Cette situation ne constitue pas, en elle-même, une infraction, mais pose la question des relations entre les éditeurs concurrents d'Editis et la Fnac : égalité de traitement dans les conditions commerciales, choix des titres mis en avant, accès aux données de ventes et indépendance des décisions d'achat.

Ces inquiétudes avaient déjà été formulées en 2023 par Vincent Montagne, alors président du Syndicat national de l'édition, qui évoquait les risques liés au « secret des affaires » des maisons concurrentes. À l'époque, Denis Olivennes, engagé dans le rachat d'Editis aux côtés de Daniel Křetínský, assurait que celui-ci n'avait pas de projet de prise de contrôle de la Fnac. Trois ans plus tard, cette prise de contrôle est devenue réalité.

Une indépendance commerciale à préserver

Les représentants du personnel de Fnac Darty avaient eux aussi soulevé ces questions. Dans un avis adopté à l'unanimité le 24 février dernier, le comité de groupe insistait sur la nécessité de garantir une séparation stricte entre la Fnac et Editis. Il estimait que l'indépendance des choix éditoriaux et commerciaux de l'enseigne constituait un élément historique de son identité. Les salariés s'inquiétaient également de ne pas connaître les modalités concrètes destinées à protéger cette autonomie.

Sur l'emploi, EP Group s'était engagé à maintenir pendant un an la politique existante de Fnac Darty, sans apporter de garantie au-delà. Le groupe avait également promis de conserver en France le siège social et le centre de décision de l'entreprise.

Le 20 octobre, la Commission européenne a donné son feu vert à l'acquisition au titre du contrôle des concentrations, estimant qu'elle ne soulevait pas de problème de concurrence susceptible de justifier son interdiction.

Dans le communiqué du 10 novembre, Daniel Křetínský estime que la prise de contrôle constitue une « étape importante dans notre investissement de long terme ». Le groupe Fnac Darty est présent dans quinze pays, compte environ 1500 magasins et près de 30.000 salariés. Son chiffre d'affaires a dépassé les 10 milliards € en 2025, notamment après l'intégration du distributeur italien Unieuro, acquis fin 2024.

Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, se dit prêt à ouvrir un nouveau chapitre avec l'actionnaire majoritaire. Aucun changement immédiat à la tête de la direction opérationnelle n'a été annoncé. Cette nouvelle structure capitalistique doit accompagner le plan stratégique Beyond everyday, qui court jusqu'en 2030. Fnac Darty entend notamment développer ses services, accélérer sa présence européenne et renforcer son modèle associant vente physique et numérique.

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

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