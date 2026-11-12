Philippe Dupuy, lauréat du Prix du Récit Dessiné pour Sarcophage

Avec Sarcophage, Philippe Dupuy a convaincu un jury composé d'Olivier Deprez (auteur de bande dessinée, graveur, lauréat 2025 pour WREK, Éditions Frémok), Dominique Goblet (autrice de bande dessinée, illustratrice et plasticienne), Isabelle Jarry (écrivaine, présidente de la commission de l’écrit de LaScam), Ernestine Ngo Melha (écrivaine, membre de la commission de l’écrit de LaScam) et Séra (auteur de bande dessinée, illustrateur, vice-président de la commission des images fixes de LaScam).

« À la fois chambre funéraire et barque des morts qui voyage à travers une collection d’œuvres d’art, l’ouvrage Sarcophage de Philippe Dupuy a séduit le jury par la singularité de sa démarche, la profondeur des questionnements qui interrogent tout amateur d’art, mais aussi tout être vivant, et par sa proposition graphique d’une grande liberté. On voyage au gré de grands noms de l’art contemporain, guidés par un critique d’art qui se veut passeur, accompagnant une petite fille qui refuse la mort de sa mère et interroge sans cesse les notions de permanence, de survie, de transmission », détaille encore Isabelle Jarry.

Philippe Dupuy est né en 1960 à Sainte-Adresse. Il intègre l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 1979. En 1983, il rencontre Charles Berberian : leurs signatures deviennent indissociables. Ensemble, ils publient plus d’une cinquantaine d’ouvrages, dont Monsieur Jean, récompensé à Angoulême.

À partir de 2009, Philippe Dupuy explore de nouvelles voies graphiques et narratives, multipliant des expériences éclectiques, parfois en collaborations, parfois seul. Installations, performances, spectacles, ses créations au cœur desquelles le dessin reste central convoquent souvent la transversalité dans leurs approches et leurs restitutions. Il vit et enseigne à Bruxelles.

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Créé en 2017, le Prix du Récit Dessiné récompense un livre édité en français, appartenant à l’univers de la fiction ou de la non-fiction, écrit et illustré par une seule autrice ou un seul auteur.

L'année dernière, la récompense était donc revenue à Olivier Deprez pour WREK, publié par les Éditions Frémok.

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Photographie : Philippe Dupuy (crédits Loo Hui Phang)

DOSSIER - Le Prix du récit dessiné

Par Dépêche

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