Arte descend dans “l'Enfer” pour le procès de Justine, du marquis de Sade

Écrit par Aurélien Guégan et Margaux Leridon, le documentaire Le marquis de Sade ou les malheurs de Justine sera diffusé par Arte le 2 décembre prochain, mais sera également disponible sur la plateforme arte.tv à partir du 25 novembre (jusqu'au 29 juin 2027).

Dans la France du XVIIIe siècle, deux orphelines pauvres cherchent à survivre dans un monde dominé par les hommes et l’argent. La première choisit le crime et parvient au sommet de l’échelle sociale. L’autre choisit la vertu et se fait perpétuellement violer par les hommes qu’elle rencontre. Pamphlet pornographique misogyne ou fable extralucide sur la condition des femmes ? De la Révolution française au mouvement #MeToo, histoire de la réception houleuse de Justine ou les malheurs de la vertu, du marquis de Sade. – Le synopsis pour le documentaire Le marquis de Sade ou les malheurs de Justine

« En relisant Justine après #MeToo, ce qui nous a frappés, c’est l’idée que ce livre aurait pu être écrit par une féministe misandre. On ne peut pas, en refermant Sade, temporiser en se disant : “Not All Men”. Dans Justine, tous les hommes agressent, violent et abusent de leur pouvoir. Cela fait-il de Sade un précurseur du féminisme ? » se sont interrogés les auteurs du documentaire.

Avant d'esquisser un début de réponse, qui se développe bien sûr dans leur travail : « Évidemment pas. Lui-même a été condamné pour différents crimes sexuels — et pour qu’un noble de son époque soit condamné pour cela, il fallait que ces crimes soient graves. Mais quelque chose dans sa lucidité le rend fascinant. Il n’y a pas de zone grise chez Sade. Les prédateurs s’assument comme tels, et revendiquent leur prédation. »

Le marquis de Sade ou les malheurs de Justine observe ainsi les comportements prédateurs décrits dans le récit à la lumière — ou plutôt l'obscurité — des affaires contemporaines, de #MeToo à l'affaire Epstein, en passant par l'affaire des viols de Mazan. « Tout semblait nous dire que Justine ne racontait pas un cauchemar, mais la réalité », constatent Aurélien Guégan et Margaux Leridon.

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Bénéficiant du conseil scientifique d'Antonio Monegal, professeur de théorie littéraire et de littérature comparée au département de sciences humaines à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone, le documentaire fait intervenir, entre autres, Alyce Mahon (professeure d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’université de Cambridge), Stéphanie Genand (professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université Paris Est-Créteil), Clara Serra (professeur de philosophie à l’université de Barcelone) ou encore Éric Marty (professeur de littérature comparée à l'Université Paris VII Diderot).

Développé par Les Films de l’Instant, Pierre Garnier et Anne Percie du Sert, le documentaire est une coproduction Solent Production et Arte France. La lecture des textes de Sade a été assurée par l'actrice Maud Wyler.

Par Dépêche

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