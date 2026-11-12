Louisa Lesage, autrice de Journal d'un alien en roue libre, est morte à 28 ans

Son corps a été retrouvé après un signalement de disparition inquiétante. Dans leur message, les responsables de la maison d'édition évoquent une collaboration interrompue alors que Louisa Lesage préparait son deuxième livre. « Nous gardons de Louisa le souvenir d’une personne sincère, talentueuse, sensible, drôle, d’une grande générosité et d’une profonde gentillesse. Son absence laissera un vide dans nos vies et dans le monde de la bande dessinée. »

Selon Le Parisien, une enquête a été ouverte pour rechercher les causes du décès, après la découverte de son corps à proximité du tunnel de la Gâtine, à Angoulême. Une autopsie a été sollicitée. Aucune conclusion définitive n'a été communiquée.

Un journal intime, drôle et sans détour

Née le 20 septembre 1998, Louisa Lesage avait publié son premier album, Journal d'un alien en roue libre, en mai dernier. L'ouvrage rassemblait des bandes dessinées initialement diffusées sur Instagram, complétées de récits inédits. En quelques cases, elle y racontait son quotidien, ses relations affectives, ses interrogations et le sentiment de décalage qui l'accompagnait parfois.

L'autrice se présentait volontiers comme une extraterrestre un peu perdue parmi les humains, observant leurs comportements avec autant de perplexité que d'amusement. Son dessin en noir et blanc, volontairement expressif, accompagnait une écriture directe, traversée de remarques absurdes, de confidences intimes et d'une autodérision constante.

Elle expliquait notamment chercher à transformer ses expériences personnelles en histoires dans lesquelles d'autres pourraient se reconnaître. L'autisme, les ruptures amoureuses, les traumatismes familiaux, le scoutisme ou les contradictions des relations humaines constituaient autant de matériaux pour ses planches. En racontant ses doutes, ses maladresses et ses contradictions, Louisa Lesage cherchait aussi à établir un lien avec ceux qui éprouvaient des difficultés semblables.

La campagne de financement participatif organisée sur le site des éditions Exemplaire avait réuni 780 contributeurs et 25.573 €, pour un objectif initial de 10.000 €. Le livre avait ensuite rejoint les librairies, tandis que l'autrice continuait de partager régulièrement ses dessins auprès d'une communauté de près de 75.000 abonnés sur Instagram.

Une artiste attentive aux blessures intimes

Ouvertement bisexuelle, elle évoquait ses relations avec des hommes et des femmes, mais aussi les préjugés liés à son orientation sexuelle. Ses dessins et ses prises de parole abordaient également les violences sexistes et sexuelles, le racisme anti-asiatique auquel elle disait être confrontée et son expérience de l'autisme.

Ces derniers mois, l'autrice avait notamment évoqué les difficultés rencontrées après une rupture amoureuse, alternant humour, mélancolie et autodérision. Ses dernières publications témoignaient aussi de son attention aux récits et aux expériences de ses abonnés, qu'elle invitait régulièrement à partager leurs propres histoires.

Formée à l'École Estienne, puis à l'animation, Louisa Lesage travaillait également dans le domaine de la 3D. Dès 2019, son court métrage en noir et blanc Moi vivant, d'une durée de quatre minutes, avait été présenté au Forum des images, à Paris, dans le cadre du Carrefour du cinéma d'animation. Le film mettait en scène un homme mort dialoguant avec lui-même dans l'espoir de revenir à la vie.

Elle s'était aussi essayée à la musique, publiant notamment le titre À toutes les filles en 2021, puis une reprise de Du pain et des roses en 2023.

Au moment de sa disparition, Louisa Lesage travaillait à la suite de son premier ouvrage, intitulée Journal d'un alien en chute libre. Sa publication était envisagée pour le printemps 2027, avec une nouvelle campagne de financement participatif.

Selon Franceinfo, cette campagne a été suspendue par les éditions Exemplaire après l'annonce du décès. L'éditeur n'a pas précisé, à ce stade, ce qu'il adviendrait du manuscrit et des dessins déjà réalisés.

La jeune créatrice poursuivait également ses rencontres avec les lecteurs. Une séance de dédicaces était encore annoncée le 28 novembre à la librairie L'Inopinée, à Lausanne, autour de Journal d'un alien en roue libre.

« La célébrité ne règle pas le problème et même l'aggrave »

L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion parmi les auteurs, les éditeurs et les lecteurs qui suivaient son travail.

Le dessinateur Boulet, qui l'avait rencontrée brièvement, a notamment réagi sur Bluesky : « Cette nouvelle brise le cœur. Je ne l'ai croisée que brièvement, mais je l'avais trouvée d'une grande gentillesse. » Il salue également la finesse de son travail, la sensibilité de son premier album et regrette de ne pas avoir eu l'occasion de lire davantage de livres signés Louisa Lesage.

« Comme beaucoup, j’ai ri, j’ai pleuré, et je me suis sentie moins seule en lisant ses strips. Je les ai envoyés à mes amies, je me suis retenue de les envoyer à mes ex », raconte de son côté l'illustratrice Marie Duvoisin. « Puis mon cerveau se rappelle, ré assimile l’info, non, elle ne nous postera plus de nouveau strip. » Et de conclure : « Merci infiniment Louisa pour ta plume, elle va me manquer. » La dessinatrice Alstor lui adresse un hommage dessiné sur Instagram, « pour Louisa et toutes celles et ceux qui l'aiment et l'aimeront ».

De leur côté, les éditions Evalou ont salué une artiste capable de raconter son intimité avec une sincérité particulière. Elles soulignent l'alternance entre tendresse, humour et douleur dans ses bandes dessinées, ainsi que l'empreinte laissée par ses récits auprès de ses lecteurs.

Un témoignage plus personnel a été partagé par Floralie Resa, autrice et militante, qui raconte avoir travaillé avec Louisa Lesage plusieurs années auparavant. Elle lui avait confié le rôle principal d'un court métrage autobiographique écrit pour le collectif de vidéastes Tempête Lab, consacré à un amour non réciproque. « À la fin, très pudiquement, elle est venue me dire que ce rôle c'était elle. Que c'était sa vie. Qu'elle avait eu énormément d'histoires comme ça, avec des filles aussi. »

« Le temps a passé. Et je l'ai vue devenir connue, grimper, réussir des trucs. Et vraiment j'étais contente pour elle », poursuit Floralie Resa, qui se souvient de leurs « rares échanges [...] sur nos solitudes respectives ». Et de constater : « La célébrité ne règle pas le problème et même l'aggrave. »

Les messages se multiplient également sous les publications consacrées à sa disparition. Certains internautes racontent avoir découvert ses dessins quelques jours seulement avant l'annonce de sa mort. D'autres évoquent le sentiment de proximité qu'ils éprouvaient à la lecture de ses histoires quotidiennes.

Sa sœur a rendu hommage, sur Facebook, à une personne lumineuse, tandis que sa mère a annoncé la perte de sa fille. Les éditions Exemplaire ont adressé leurs condoléances à leurs proches et aux nombreux amis de la jeune femme.

Crédits photo : Louisa Lesage présente sa bande dessinée Journal d’un alien en roue libre, publiée aux éditions Exemplaire en 2026 (© Titouan Tillier / Instagram)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com