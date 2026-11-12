Attitude “prédatrice” : de nouveaux témoignages accablent David Walliams

Depuis quelques mois, David Walliams n'a plus d'éditeur au Royaume-Uni, malgré son statut d'auteur à succès d'ouvrages jeunesse traduits en plusieurs langues, notamment en français. En septembre dernier, le groupe HarperCollins avait en effet confirmé qu'il ne publierait plus les livres de l'écrivain, acteur et scénariste.

Une enquête du Daily Telegraph avait révélé le signalement, en interne, d'une employée junior de la maison d'édition, qui avait dénoncé un comportement « inapproprié » de la part de Walliams. Plusieurs salariées ayant travaillé avec l'auteur auraient été interrogées, et les éléments recueillis avaient visiblement justifié une rupture de la relation de travail avec HarperCollins.

The Guardian et ITV News ont publié, ce 10 novembre, de nouveaux témoignages accusant David Walliams de « prédation sexuelle ». Plusieurs femmes font état d'un comportement abusant d'une position dominante afin d'obtenir des relations sexuelles, ou d'une conduite inappropriée dans un contexte professionnel.

Les avocats de l'auteur ont assuré aux deux médias qu'il réfutait les éléments reprochés et les interprétations des faits. Âgé de 55 ans, David Walliams avait saisi la Haute Cour de Justice afin d'empêcher la publication de nouveaux éléments associés à son nom, mais celle-ci l'a débouté, permettant au Gardian et à ITV News de relayer les témoignages recueillis au cours de leur enquête commune, menée auprès d'une trentaine de personnes.

« Il a abusé de son pouvoir »

Particulièrement étayée, l'enquête des deux médias remonte jusqu’au début des années 2000, quand le nom de David Walliams devenait de plus en plus connu, porté par le succès de la série satirique Little Britain.

En 2004, Alex croise l'acteur, qui n'écrit pas encore des livres destinés aux enfants, à l'occasion d'une séance de dédicaces. Âgée de 15 ans, la jeune fille souhaite elle-même écrire des sketchs humoristiques, et transmet quelques-uns de ses essais à Walliams, avec ses coordonnées. « David Walliams m'a appelé ! », se réjouit-elle par écrit quelque temps plus tard. Une correspondance numérique se serait alors instaurée, ponctuée d'appels téléphoniques.

Fin 2005, Walliams aurait incité la jeune femme à lui envoyer des photographies avant, au printemps 2006, de la convier chez lui. Tous deux auraient alors eu plusieurs relations sexuelles mutuellement consenties, le comédien appelant Alex, alors âgée de 17 ans, après lui avoir demandé d'attendre dans un café situé à proximité : « Je me sentais comme une prostituée, tout simplement », explique-t-elle aux deux médias.

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Les avocats de Walliams ont assuré que celui-ci avait toujours eu à cœur de dialoguer avec ses fans, sans considération pour leur âge ou leur genre, et assurent qu'Alex a initié les échanges ayant débouché sur des relations sexuelles. À ce moment-là, leur client aurait pensé que la jeune femme était majeure, précisent-ils.

Les circonstances décrites par Alex ressemblent à celles décrites par Lilly Creightmore, Jade ou Ella, qui font état de contacts qui auraient été établis avec Walliams par téléphone, email ou courrier. Dans chacun des cas, le comédien, devenu auteur avec la parution du livre Le Jour où je me suis déguisée en fille (traduit par Catherine Gibert, illustré par Quentin Blake, Gallimard), aurait utilisé sa popularité pour manipuler des jeunes femmes, voire des jeunes filles [Jade assure qu'elle aurait été contactée par Walliams à l'âge de 15 ans, NdR].

« Il me harcelait à un âge et à un moment où j'étais vulnérable, afin d'obtenir des faveurs sexuelles », affirme ainsi Lilly Creightmore. Les avocats de l'auteur ont, une nouvelle fois, démenti cette interprétation des faits, assurant que Walliams était « dévasté » par ce témoignage.

« Je ne suis pas un prédateur sexuel »

Le comportement inapproprié reproché à David Walliams se serait poursuivi sur des années, tout au long de sa carrière, jusqu'au sein du groupe HarperCollins, qui publiait ses livres au Royaume-Uni. Mais aussi dans les coulisses de l'émission de télévision Britain’s Got Talent, déclinée en France sous l'intitulé La France a un incroyable talent.

En siégeant au sein du jury, David Walliams a ainsi prolongé son exposition médiatique, mais aussi, d'après les éléments dévoilés par l'enquête du Gardian et d'ITV News [le réseau ITV diffuse d'ailleurs Britain’s Got Talent, NdR], les agissements qui lui sont reprochés. Des messages partagés entre les employées de l'émission évoquent son comportement vis-à-vis des femmes amenées à travailler avec lui.

L'une d'entre elles affirme qu'il l'aurait désigné en faisant référence à l'une de ses caractéristiques physiques et décrit une attitude « prédatrice » : « Je me suis sentie rabaissée, déshumanisée. Comme si je n'étais pas une personne, mais seulement un corps. » Interrogées, les sociétés de production Fremantle et Syco ont assuré qu'aucun signalement n'avait été fait contre Walliams, ce qu'a confirmé le réseau ITV.

Les journalistes ayant enquêté sur David Walliams ont été interpelés par ce dernier dans une lettre, envoyée plus tôt cette année. « Je ne suis pas un prédateur sexuel », affirme-t-il. « Je n'ai pas enfreint la loi, mais je suis dévasté par le fait que certaines des femmes que j'ai rencontrées il y a 10 ou 20 ans expriment aujourd'hui de la colère ou de la douleur. »

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Il regrette cependant, dans le même courrier, ne « pas avoir pris correctement en compte les sentiments d'autrui ». « Si un déséquilibre est inévitable quand une des parties jouit d'une certaine popularité, l'abus de ce pouvoir est un comportement à part entière, que je n'ai jamais adopté », affirme-t-il cependant.

Nous avons tenté de joindre les éditions Albin Michel, qui ont publié en France plusieurs livres de l'auteur, dont Dilly détective ! (illustré par Adam Stower, trad. Mickey Gaboriaud), le 1er octobre dernier. Les éditions Gallimard, qui ont publié Le Jour où je me suis déguisée en fille, indiquent que le titre n'est plus au catalogue « depuis 2026 ».

Photographie : David Walliams au Festival littéraire de Jaipur, en Inde, en 2025 (Sriya Sarkar, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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