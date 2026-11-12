Attitude “prédatrice” : de nouveaux témoignages accablent David Walliams

L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
Le 12/11/2026 à 13:09 par Antoine Oury
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12/11/2026 à 13:09
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Depuis quelques mois, David Walliams n'a plus d'éditeur au Royaume-Uni, malgré son statut d'auteur à succès d'ouvrages jeunesse traduits en plusieurs langues, notamment en français. En septembre dernier, le groupe HarperCollins avait en effet confirmé qu'il ne publierait plus les livres de l'écrivain, acteur et scénariste.
Une enquête du Daily Telegraph avait révélé le signalement, en interne, d'une employée junior de la maison d'édition, qui avait dénoncé un comportement « inapproprié » de la part de Walliams. Plusieurs salariées ayant travaillé avec l'auteur auraient été interrogées, et les éléments recueillis avaient visiblement justifié une rupture de la relation de travail avec HarperCollins.
The Guardian et ITV News ont publié, ce 10 novembre, de nouveaux témoignages accusant David Walliams de « prédation sexuelle ». Plusieurs femmes font état d'un comportement abusant d'une position dominante afin d'obtenir des relations sexuelles, ou d'une conduite inappropriée dans un contexte professionnel.
Les avocats de l'auteur ont assuré aux deux médias qu'il réfutait les éléments reprochés et les interprétations des faits. Âgé de 55 ans, David Walliams avait saisi la Haute Cour de Justice afin d'empêcher la publication de nouveaux éléments associés à son nom, mais celle-ci l'a débouté, permettant au Gardian et à ITV News de relayer les témoignages recueillis au cours de leur enquête commune, menée auprès d'une trentaine de personnes.
Particulièrement étayée, l'enquête des deux médias remonte jusqu’au début des années 2000, quand le nom de David Walliams devenait de plus en plus connu, porté par le succès de la série satirique Little Britain.
En 2004, Alex croise l'acteur, qui n'écrit pas encore des livres destinés aux enfants, à l'occasion d'une séance de dédicaces. Âgée de 15 ans, la jeune fille souhaite elle-même écrire des sketchs humoristiques, et transmet quelques-uns de ses essais à Walliams, avec ses coordonnées. « David Walliams m'a appelé ! », se réjouit-elle par écrit quelque temps plus tard. Une correspondance numérique se serait alors instaurée, ponctuée d'appels téléphoniques.
Fin 2005, Walliams aurait incité la jeune femme à lui envoyer des photographies avant, au printemps 2006, de la convier chez lui. Tous deux auraient alors eu plusieurs relations sexuelles mutuellement consenties, le comédien appelant Alex, alors âgée de 17 ans, après lui avoir demandé d'attendre dans un café situé à proximité : « Je me sentais comme une prostituée, tout simplement », explique-t-elle aux deux médias.
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Les avocats de Walliams ont assuré que celui-ci avait toujours eu à cœur de dialoguer avec ses fans, sans considération pour leur âge ou leur genre, et assurent qu'Alex a initié les échanges ayant débouché sur des relations sexuelles. À ce moment-là, leur client aurait pensé que la jeune femme était majeure, précisent-ils.
Les circonstances décrites par Alex ressemblent à celles décrites par Lilly Creightmore, Jade ou Ella, qui font état de contacts qui auraient été établis avec Walliams par téléphone, email ou courrier. Dans chacun des cas, le comédien, devenu auteur avec la parution du livre Le Jour où je me suis déguisée en fille (traduit par Catherine Gibert, illustré par Quentin Blake, Gallimard), aurait utilisé sa popularité pour manipuler des jeunes femmes, voire des jeunes filles [Jade assure qu'elle aurait été contactée par Walliams à l'âge de 15 ans, NdR].
« Il me harcelait à un âge et à un moment où j'étais vulnérable, afin d'obtenir des faveurs sexuelles », affirme ainsi Lilly Creightmore. Les avocats de l'auteur ont, une nouvelle fois, démenti cette interprétation des faits, assurant que Walliams était « dévasté » par ce témoignage.
Le comportement inapproprié reproché à David Walliams se serait poursuivi sur des années, tout au long de sa carrière, jusqu'au sein du groupe HarperCollins, qui publiait ses livres au Royaume-Uni. Mais aussi dans les coulisses de l'émission de télévision Britain’s Got Talent, déclinée en France sous l'intitulé La France a un incroyable talent.
En siégeant au sein du jury, David Walliams a ainsi prolongé son exposition médiatique, mais aussi, d'après les éléments dévoilés par l'enquête du Gardian et d'ITV News [le réseau ITV diffuse d'ailleurs Britain’s Got Talent, NdR], les agissements qui lui sont reprochés. Des messages partagés entre les employées de l'émission évoquent son comportement vis-à-vis des femmes amenées à travailler avec lui.
L'une d'entre elles affirme qu'il l'aurait désigné en faisant référence à l'une de ses caractéristiques physiques et décrit une attitude « prédatrice » : « Je me suis sentie rabaissée, déshumanisée. Comme si je n'étais pas une personne, mais seulement un corps. » Interrogées, les sociétés de production Fremantle et Syco ont assuré qu'aucun signalement n'avait été fait contre Walliams, ce qu'a confirmé le réseau ITV.
Les journalistes ayant enquêté sur David Walliams ont été interpelés par ce dernier dans une lettre, envoyée plus tôt cette année. « Je ne suis pas un prédateur sexuel », affirme-t-il. « Je n'ai pas enfreint la loi, mais je suis dévasté par le fait que certaines des femmes que j'ai rencontrées il y a 10 ou 20 ans expriment aujourd'hui de la colère ou de la douleur. »
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Il regrette cependant, dans le même courrier, ne « pas avoir pris correctement en compte les sentiments d'autrui ». « Si un déséquilibre est inévitable quand une des parties jouit d'une certaine popularité, l'abus de ce pouvoir est un comportement à part entière, que je n'ai jamais adopté », affirme-t-il cependant.
Nous avons tenté de joindre les éditions Albin Michel, qui ont publié en France plusieurs livres de l'auteur, dont Dilly détective ! (illustré par Adam Stower, trad. Mickey Gaboriaud), le 1er octobre dernier. Les éditions Gallimard, qui ont publié Le Jour où je me suis déguisée en fille, indiquent que le titre n'est plus au catalogue « depuis 2026 ».
Photographie : David Walliams au Festival littéraire de Jaipur, en Inde, en 2025 (Sriya Sarkar, CC BY 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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10/11/2026, 12:58
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.
06/11/2026, 16:48
Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.
06/11/2026, 16:46
Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.
06/11/2026, 16:42
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
06/11/2026, 13:45
La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
06/11/2026, 13:42
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