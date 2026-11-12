Criminal : les comics d'Ed Brubaker et Sean Phillips sur Amazon Prime

L'ambiance devrait s'assombrir sur Amazon Prime Video avec les diffusions, les 13 et 27 janvier 2027, des deux parties de la mini-série Criminal, qui compte à son casting Charlie Hunnam, Adria Arjona, Luke Evans ou encore Emilia Clarke.

Pour les amateurs de la série de comics, la mini-série a été supervisée par Ed Brubaker, ce qui peut laisser espérer une certaine fidélité à l'intention originale... Il a travaillé sur cette adaptation avec Jordan Harper, écrivain américain dont le roman La place du mort (trad. Clément Baude, Actes Sud) a été récemment porté à l'écran et diffusé par... Amazon Prime.

En France, la série de comics Criminal a été traduite par Alex Nikolavitch et publiée par Delcourt. Trois tomes d'une intégrale sont disponibles, ainsi que deux hors-séries, The Knives et Un été cruel.

Par Antoine Oury

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