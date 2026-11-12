Lolita Chammah adapte son livre, avec Jérémie Renier et Valeria Bruni-Tedeschi

L'actrice, autrice et réalisatrice Lolita Chammah dirigera son premier long-métrage en adaptant son propre livre, J'ai regardé la nuit tomber, paru en mai 2024 aux éditions Stock. Aimé abordera une expérience intime particulièrement douloureuse, la perte d'un très jeune garçon né grand prématuré.
Le 12/11/2026 à 09:40 par Antoine Oury
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12/11/2026 à 09:40
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J'ai regardé la nuit tomber, paru dans la collection « La Bleue » des éditions Stock en 2024, se dirige vers le grand écran. Lolita Chammah adaptera en effet son propre texte à l'occasion de son premier long-métrage, 20 ans après le court-métrage À cause d'elles.
Produit par Rectangle Productions et Frakas Productions, Aimé sera en tournage à Paris et dans le Nord, entre la mi-mars et le mois de mai 2027.
Cri de douleur et d’amour de Lolita Chammah après la perte de son bébé, l’écriture vient soutenir l’injustice, l’absurde, et la sidération de chacun. Inconsolable mais vivante, l’auteure raconte aussi pour tous ceux qui traversent la même inhumanité, pour ceux qui n’ont pas les mots. Pour ses enfants, celui qui est là, celui qui n’est plus là, et celui qui viendra. Le récit ne sauve de rien mais devient un espace viable dans l’existence. Dire pour continuer.
– Le résumé de l'éditeur pour J'ai regardé la nuit tomber
Lolita Chammah s'est elle-même chargée d'adapter son récit pour le grand écran, avec le concours de Maud Ameline, coscénariste, notamment, de Garçon chiffon (Nicolas Maury, 2020), L'Envol (Pietro Marcello, 2022) ou encore Nino (Pauline Loquès, 2025).
La réalisatrice et autrice jouera par ailleurs dans son film, aux côtés de Jérémie Renier, Valeria Bruni-Tedeschi, Élodie Bouchez ou encore Jasmine Trinca. « Les héros du film sont les bébés. J’aimerais qu’Aimé soit un film ouvert sur la maternité, traversé de larmes et de lumière, une histoire d’amour et de perte mais surtout un film sur la force du désir de vivre », a souligné Lolita Chammah.
À LIRE - Pierre Niney reprend en main l'adaptation de Ces jours qui disparaissent
Le projet a bénéficié du soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région Île-de-France, de Canal+, Orange, Arte France Cinéma et Be tv Proximus, Taxshelter.be et ING. Il sera distribué par Ad Vitam.
Pour l'instant, le long-métrage n'a pas de date de sortie.
Photographie : Lolita Chammah dans Barrage de Laura Schroeder (2017, Alfama Films)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 02/05/2024
188 pages
Stock
19,00 €
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À Saint-Malo, Quai des Bulles ne cantonne pas le neuvième art aux planches accrochées aux cimaises. Pour sa 45e édition, organisée du 9 au 11 octobre 2026, la manifestation fait dialoguer illustration, musique, conte et arts de la scène. Des Contes à bulles à Lou ! Sonata 3, cinq propositions déplacent ainsi la bande dessinée vers le spectacle vivant, avec le dessin comme fil rouge.
05/10/2026, 12:20
Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud, qui se tiendra du 9 au 11 octobre prochain, place la guerre au cœur de sa programmation. Mais le roman noir sait aussi manier l’ironie, l’absurde et la dérision. Avec Frédéric Andréi, Yan Lespoux, Marto Pariente et Carlos Salem, deux tables rondes invitent à détourner les codes, malmener les clichés et, surtout, laisser une place à l’humour.
02/10/2026, 18:07
Les 11e Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre (CNL), se tiendront du 20 au 24 janvier 2027. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements autour du thème de « L’enfance ».
01/10/2026, 14:15
Il y a les grandes expositions, celles où l’on finit par ne plus savoir où donner de la tête, et puis les autres. Plus petites, plus resserrées, mais où l’on s’arrête finalement beaucoup plus longtemps devant chaque chose. C’est le cas de Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France, présentée jusqu’au 15 janvier prochain au Collège de France.
30/09/2026, 17:58
Arrêté à Asmara le 23 septembre 2001, le journaliste, écrivain et dramaturge suédo-érythréen Dawit Isaak n’a jamais été inculpé ni jugé. 25 ans plus tard, son lieu de détention et son état de santé restent inconnus. Le 2 octobre, le P.E.N. Club français, avec plusieurs organisations internationales, consacre à Paris une rencontre à son cas et à celui de ses confrères emprisonnés.
30/09/2026, 17:41
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