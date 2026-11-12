Lolita Chammah adapte son livre, avec Jérémie Renier et Valeria Bruni-Tedeschi

J'ai regardé la nuit tomber, paru dans la collection « La Bleue » des éditions Stock en 2024, se dirige vers le grand écran. Lolita Chammah adaptera en effet son propre texte à l'occasion de son premier long-métrage, 20 ans après le court-métrage À cause d'elles.

Produit par Rectangle Productions et Frakas Productions, Aimé sera en tournage à Paris et dans le Nord, entre la mi-mars et le mois de mai 2027.

Cri de douleur et d’amour de Lolita Chammah après la perte de son bébé, l’écriture vient soutenir l’injustice, l’absurde, et la sidération de chacun. Inconsolable mais vivante, l’auteure raconte aussi pour tous ceux qui traversent la même inhumanité, pour ceux qui n’ont pas les mots. Pour ses enfants, celui qui est là, celui qui n’est plus là, et celui qui viendra. Le récit ne sauve de rien mais devient un espace viable dans l’existence. Dire pour continuer. – Le résumé de l'éditeur pour J'ai regardé la nuit tomber

Lolita Chammah s'est elle-même chargée d'adapter son récit pour le grand écran, avec le concours de Maud Ameline, coscénariste, notamment, de Garçon chiffon (Nicolas Maury, 2020), L'Envol (Pietro Marcello, 2022) ou encore Nino (Pauline Loquès, 2025).

La réalisatrice et autrice jouera par ailleurs dans son film, aux côtés de Jérémie Renier, Valeria Bruni-Tedeschi, Élodie Bouchez ou encore Jasmine Trinca. « Les héros du film sont les bébés. J’aimerais qu’Aimé soit un film ouvert sur la maternité, traversé de larmes et de lumière, une histoire d’amour et de perte mais surtout un film sur la force du désir de vivre », a souligné Lolita Chammah.

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Le projet a bénéficié du soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région Île-de-France, de Canal+, Orange, Arte France Cinéma et Be tv Proximus, Taxshelter.be et ING. Il sera distribué par Ad Vitam.

Pour l'instant, le long-métrage n'a pas de date de sortie.

Photographie : Lolita Chammah dans Barrage de Laura Schroeder (2017, Alfama Films)

Par Antoine Oury

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