La France, ce n’est pas uniquement Mistral” : les créateurs répondent à Gabriel Attal

Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
Le 11/11/2026 à 19:43 par Nicolas Gary
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11/11/2026 à 19:43
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Le 28 octobre, en visite chez Mistral AI, Gabriel Attal affichait son enthousiasme pour le champion français de l’intelligence artificielle. Aux côtés de son dirigeant Arthur Mensch, l’ancien Premier ministre proclamait : « Mistral, c’est la France. La France, c’est Mistral. » Deux semaines plus tard, les représentants des industries culturelles lui rappellent qu’une partie de la France manque à cette équation.
Dans une tribune publiée le 10 novembre dans Le Monde et reprise par la SGDL, 26 organisations interpellent le président du groupe Ensemble pour la République. Parmi elles, la Société des gens de lettres, le Conseil permanent des écrivains, le Syndicat national de l’édition et la Sofia, aux côtés de représentants de la musique, de l’audiovisuel et de la presse.
Leur cible n’est pas tant la réussite de Mistral que les choix parlementaires de la formation présidée par Gabriel Attal. En juin dernier, la proposition de loi défendue notamment par la sénatrice Laure Darcos, destinée à faciliter la protection des œuvres face aux fournisseurs d’IA, n’avait pas été examinée en séance publique. En cause, un calendrier déjà chargé, auquel s’ajoutaient 110 amendements, dont une centaine déposés par les députés macronistes.
Les signataires dénoncent une obstruction et demandent à l’ancien Premier ministre de clarifier sa position. « La France n’a pas à arbitrer entre puissance technologique et puissance culturelle. » Une manière de rappeler que le développement de l’IA repose aussi, selon eux, sur les contenus produits par les auteurs, les éditeurs et les autres titulaires de droits, parfois exploités sans autorisation ni rémunération.
Adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril, la proposition instaure un mécanisme de présomption d’utilisation des œuvres protégées. Lorsqu’un indice rend vraisemblable l’emploi d’un contenu dans le développement ou le fonctionnement d’une IA, le fournisseur concerné aurait à produire les éléments susceptibles de renverser cette présomption.
La nuance juridique importe : dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État précise que ce dispositif ne présume pas une contrefaçon. La qualification d’une éventuelle atteinte au droit d’auteur resterait soumise à l’appréciation du juge.
Les députés d’Ensemble pour la République ont, de leur côté, soulevé plusieurs objections. Dans un amendement déposé le 8 juin, Paul Midy défend notamment une réponse européenne, estimant qu’une législation strictement nationale risque de fragmenter la réglementation au détriment des entreprises françaises.
Depuis le rendez-vous manqué de juin, les représentants de la culture affirment avoir proposé un compromis, recentré sur les IA génératives de contenus culturels et informationnels. Ils défendent un cadre juridique favorable à la négociation d’accords de licence, plutôt qu’à la multiplication des procès. « La loi n’est pas l’ennemie de la négociation », insistent-ils.
L’enjeu prend déjà une dimension très concrète dans l’édition. Comme le révélait ActuaLitté le 3 novembre, dix maisons indépendantes se sont regroupées au sein de l’ADEPIA pour réclamer réparation aux entreprises soupçonnées d’avoir exploité leurs ouvrages sans autorisation. Les premières mises en demeure sont annoncées, avec la question de la preuve au cœur des démarches.
La tribune réfute également l’idée d’une protection qui pénaliserait les seuls acteurs français. Le Conseil d’État a confirmé que le mécanisme envisagé aurait vocation à s’appliquer devant les juridictions françaises, pour les dommages causés en France, indépendamment du lieu d’établissement du fournisseur.
Reste le calendrier. La proposition de loi figure à l’ordre du jour du 19 novembre, dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire du groupe socialiste. Mais, comme le rappelait ActuaLitté le 9 novembre, elle n’arrive qu’en sixième position, tandis que les 110 amendements de juin restent enregistrés. Son examen, et plus encore son adoption, demeurent incertains.
Liste des signataires :
ADAGP – Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques – Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale
ADAMI – Organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes – Elizabeth Le Hot, directrice générale
APIG – Alliance de la presse d’information générale – Pierre Petillault, directeur général
CFC – Centre français d’exploitation du droit de copie – Sabine Madeleine, directrice générale
CPE – Conseil permanent des écrivains – Séverine Weiss, présidente
CSDEM – Chambre syndicale de l’édition musicale – Agnès Defaux, déléguée générale
DVP – Droits voisins de la presse – Jean-Marie Cavada, président
EUROCINEMA – Association de producteurs de cinéma et de télévision – Juliette Prissard, déléguée générale
FFAP – Fédération française des agences de presse – Florence Braka, directrice générale
FNPS – Fédération nationale de la presse d’information spécialisée – Jean-Christophe Raveau, président
LaScam – Société civile des auteurs multimédia – Hervé Rony, directeur général
Les Voix – Association professionnelle des comédiens de voix – Patrick Kuban, fondateur
PROCIREP – Société des producteurs de cinéma et de télévision – Idzard van der Puyl, délégué général
SACD – Société des auteurs et compositeurs dramatiques – Pascal Rogard, directeur général
SACEM – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – Cécile Rap-Veber, directrice générale
SEPM – Syndicat des éditeurs de la presse magazine – Cécile Durand-Girard, directrice générale
SGDL – Société des gens de lettres – Patrice Locmant, directeur général
SNAC – Syndicat national des auteurs et compositeurs – Maïa Bensimon, déléguée générale
SNE – Syndicat national de l’édition – Renaud Lefebvre, directeur général
SNEP – Syndicat national de l’édition phonographique – Alexandre Lasch, directeur général
SOFIA – Société française des intérêts des auteurs de l’écrit – Geoffroy Pelletier, directeur
SPIIL – Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne – Cécile Dubois et Laurent Mauriac, coprésidents
U2C – Union des compositrices et compositeurs – Joshua Darche, président
UDS – Union des scénographes – Camille Dugas, présidente
UNAC – Union nationale des auteurs et compositeurs – Laurent Juillet, président
UPP – Union des photographes professionnels – Matthieu Baudeau, président
Crédits photo : Diana Polekhina CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.
09/11/2026, 07:00
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
06/11/2026, 17:49
La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.
06/11/2026, 16:48
Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.
06/11/2026, 16:46
Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.
06/11/2026, 16:42
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
06/11/2026, 13:45
La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
06/11/2026, 13:42
Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.
06/11/2026, 13:39
Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.
06/11/2026, 13:27
À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
06/11/2026, 11:40
Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).
06/11/2026, 11:10
Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !
06/11/2026, 09:22
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