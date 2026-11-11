La France, ce n’est pas uniquement Mistral” : les créateurs répondent à Gabriel Attal

Le 28 octobre, en visite chez Mistral AI, Gabriel Attal affichait son enthousiasme pour le champion français de l’intelligence artificielle. Aux côtés de son dirigeant Arthur Mensch, l’ancien Premier ministre proclamait : « Mistral, c’est la France. La France, c’est Mistral. » Deux semaines plus tard, les représentants des industries culturelles lui rappellent qu’une partie de la France manque à cette équation.

Dans une tribune publiée le 10 novembre dans Le Monde et reprise par la SGDL, 26 organisations interpellent le président du groupe Ensemble pour la République. Parmi elles, la Société des gens de lettres, le Conseil permanent des écrivains, le Syndicat national de l’édition et la Sofia, aux côtés de représentants de la musique, de l’audiovisuel et de la presse.

Leur cible n’est pas tant la réussite de Mistral que les choix parlementaires de la formation présidée par Gabriel Attal. En juin dernier, la proposition de loi défendue notamment par la sénatrice Laure Darcos, destinée à faciliter la protection des œuvres face aux fournisseurs d’IA, n’avait pas été examinée en séance publique. En cause, un calendrier déjà chargé, auquel s’ajoutaient 110 amendements, dont une centaine déposés par les députés macronistes.

Les signataires dénoncent une obstruction et demandent à l’ancien Premier ministre de clarifier sa position. « La France n’a pas à arbitrer entre puissance technologique et puissance culturelle. » Une manière de rappeler que le développement de l’IA repose aussi, selon eux, sur les contenus produits par les auteurs, les éditeurs et les autres titulaires de droits, parfois exploités sans autorisation ni rémunération.

Une loi pour faciliter la preuve

Adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril, la proposition instaure un mécanisme de présomption d’utilisation des œuvres protégées. Lorsqu’un indice rend vraisemblable l’emploi d’un contenu dans le développement ou le fonctionnement d’une IA, le fournisseur concerné aurait à produire les éléments susceptibles de renverser cette présomption.

La nuance juridique importe : dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État précise que ce dispositif ne présume pas une contrefaçon. La qualification d’une éventuelle atteinte au droit d’auteur resterait soumise à l’appréciation du juge.

Les députés d’Ensemble pour la République ont, de leur côté, soulevé plusieurs objections. Dans un amendement déposé le 8 juin, Paul Midy défend notamment une réponse européenne, estimant qu’une législation strictement nationale risque de fragmenter la réglementation au détriment des entreprises françaises.

Depuis le rendez-vous manqué de juin, les représentants de la culture affirment avoir proposé un compromis, recentré sur les IA génératives de contenus culturels et informationnels. Ils défendent un cadre juridique favorable à la négociation d’accords de licence, plutôt qu’à la multiplication des procès. « La loi n’est pas l’ennemie de la négociation », insistent-ils.

L’enjeu prend déjà une dimension très concrète dans l’édition. Comme le révélait ActuaLitté le 3 novembre, dix maisons indépendantes se sont regroupées au sein de l’ADEPIA pour réclamer réparation aux entreprises soupçonnées d’avoir exploité leurs ouvrages sans autorisation. Les premières mises en demeure sont annoncées, avec la question de la preuve au cœur des démarches.

La tribune réfute également l’idée d’une protection qui pénaliserait les seuls acteurs français. Le Conseil d’État a confirmé que le mécanisme envisagé aurait vocation à s’appliquer devant les juridictions françaises, pour les dommages causés en France, indépendamment du lieu d’établissement du fournisseur.

Reste le calendrier. La proposition de loi figure à l’ordre du jour du 19 novembre, dans le cadre de la journée d’initiative parlementaire du groupe socialiste. Mais, comme le rappelait ActuaLitté le 9 novembre, elle n’arrive qu’en sixième position, tandis que les 110 amendements de juin restent enregistrés. Son examen, et plus encore son adoption, demeurent incertains.

Liste des signataires :

ADAGP – Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques – Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale

ADAMI – Organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes – Elizabeth Le Hot, directrice générale

APIG – Alliance de la presse d’information générale – Pierre Petillault, directeur général

CFC – Centre français d’exploitation du droit de copie – Sabine Madeleine, directrice générale

CPE – Conseil permanent des écrivains – Séverine Weiss, présidente

CSDEM – Chambre syndicale de l’édition musicale – Agnès Defaux, déléguée générale

DVP – Droits voisins de la presse – Jean-Marie Cavada, président

EUROCINEMA – Association de producteurs de cinéma et de télévision – Juliette Prissard, déléguée générale

FFAP – Fédération française des agences de presse – Florence Braka, directrice générale

FNPS – Fédération nationale de la presse d’information spécialisée – Jean-Christophe Raveau, président

LaScam – Société civile des auteurs multimédia – Hervé Rony, directeur général

Les Voix – Association professionnelle des comédiens de voix – Patrick Kuban, fondateur

PROCIREP – Société des producteurs de cinéma et de télévision – Idzard van der Puyl, délégué général

SACD – Société des auteurs et compositeurs dramatiques – Pascal Rogard, directeur général

SACEM – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – Cécile Rap-Veber, directrice générale

SEPM – Syndicat des éditeurs de la presse magazine – Cécile Durand-Girard, directrice générale

SGDL – Société des gens de lettres – Patrice Locmant, directeur général

SNAC – Syndicat national des auteurs et compositeurs – Maïa Bensimon, déléguée générale

SNE – Syndicat national de l’édition – Renaud Lefebvre, directeur général

SNEP – Syndicat national de l’édition phonographique – Alexandre Lasch, directeur général

SOFIA – Société française des intérêts des auteurs de l’écrit – Geoffroy Pelletier, directeur

SPIIL – Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne – Cécile Dubois et Laurent Mauriac, coprésidents

U2C – Union des compositrices et compositeurs – Joshua Darche, président

UDS – Union des scénographes – Camille Dugas, présidente

UNAC – Union nationale des auteurs et compositeurs – Laurent Juillet, président

UPP – Union des photographes professionnels – Matthieu Baudeau, président

Crédits photo : Diana Polekhina CC 0

Par Nicolas Gary

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