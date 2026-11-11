Vous avez 7 minutes pour écrire la suite de ce livre qui ne finira jamais

Un livre qui ne se termine jamais, puisque chaque fragment appelle une suite. C’est le principe d’El Libro Infinito, une plateforme de littérature collaborative où les lecteurs prennent la plume pour prolonger les textes d’inconnus. Aucun auteur unique revendiqué, pas de dernier chapitre : l’œuvre se construit au fil des contributions.

Le fonctionnement rappelle les livres dont vous êtes le héros, à une différence près : les embranchements ne sont pas tous écrits à l’avance. Le fragment initial propose seize directions narratives ; les suivants en offrent trois. Chacun choisit une continuation existante ou en invente une nouvelle. Le parcours avance sans retour en arrière, selon les règles annoncées.

L’idée repose sur un passage de relais entre inconnus. Un internaute découvre une scène, en imagine la suite et laisse quelques lignes que d’autres prolongeront à leur tour. Plusieurs histoires naissent ainsi d’un même point de départ, se divisent, puis poursuivent leur chemin. L’ensemble forme un récit mouvant, sans version définitive, auquel chacun apporte sa contribution sans nécessairement connaître les autres participants.

« Si vous lisez, vous avancez. Si vous écrivez, vous ouvrez un nouveau chemin. » La formule, affichée sur la page d’accueil, résume l’ambition du dispositif. Au-delà du choix entre différentes pistes narratives, chaque intervention ouvre de nouvelles possibilités à ceux qui suivront. C’est tout le sens du « Pacte du relais » : reprendre une histoire là où quelqu’un l’a laissée, puis la transmettre.

Cette liberté s’accompagne de contraintes. Les participants disposent de sept minutes pour rédiger entre 140 et 777 caractères, espaces compris, avec une prolongation possible de trois minutes. Après trois fragments consécutifs, ils sont automatiquement redirigés vers un autre passage publié, choisi au hasard.

L’écriture est réservée aux personnes majeures, sans création de compte ni communication de données d’identification exigées. La lecture reste gratuite, tandis qu’un système facultatif autorise l’évaluation des textes, sur une échelle de zéro à cinq.

Une œuvre collective, des droits exclusifs

L’initiative revendique « une histoire qui nous appartient à tous ». Cette déclaration de principe s’accompagne toutefois d’un encadrement juridique précis. Les conditions générales, dans leur version 2.2 du 23 octobre 2026, organisent notamment la propriété et l’exploitation des contributions.

Chaque participant accepte de céder gratuitement et exclusivement les droits patrimoniaux de son fragment publié au « titulaire légal d’El Libro Infinito ». L’accord couvre le monde entier et toute la durée légale de protection. Il englobe la reproduction, l’édition, la traduction, l’adaptation et la transformation des textes, sur des supports imprimés, numériques, sonores, audiovisuels ou interactifs. Le bénéficiaire se réserve également la faculté de transférer les droits acquis à des tiers, dans les conditions prévues au contrat.

L’auteur conserve ses droits moraux, notamment la reconnaissance de sa qualité de créateur et le respect de son œuvre. En revanche, il renonce à exploiter indépendamment le passage concerné dans les domaines couverts par la cession, sauf autorisation ou exception légale applicable. Aucune rémunération ni redevance contractuelle n’est prévue en contrepartie, sous réserve des droits auxquels la législation interdit de renoncer.

Le droit péruvien, auquel renvoient les conditions générales, n’interdit pas par principe une telle cession gratuite. L’article 89 du décret législatif n° 822 la prévoit lorsqu’un accord exprès écarte la présomption de rémunération. Le texte impose également de préciser les modes d’exploitation concernés. L’article 90 encadre l’exclusivité, tandis que l’article 95 exige un écrit, sous réserve des exceptions légales.

Reste une information essentielle : les documents consultés ne désignent pas nommément le bénéficiaire des droits. Aucune personne physique identifiée, raison sociale ou adresse juridique ne figure dans les conditions transmises. Seule une adresse électronique est fournie pour les questions relatives au projet. Les recherches publiques effectuées n’ont pas permis d’établir l’identité du cessionnaire.

Cette absence de précision laisse plusieurs interrogations sur la portée effective du dispositif. La plateforme mentionne également un accord de cession à accepter avant publication, dont le texte distinct n’a pas été consulté. Selon ses règles, chaque nouveau fragment nécessite une confirmation expresse du transfert des droits correspondants.

La question concerne aussi les contributeurs français. Le Code de la propriété intellectuelle encadre notamment la délimitation des droits cédés, tandis que les informations officielles sur les contrats de cession rappellent l’importance d’identifier les parties et les utilisations autorisées. Leur application éventuelle à El Libro Infinito dépendrait néanmoins du contrat complet et des circonstances de chaque participation.

Une direction éditoriale et des exploitations envisagées

L’écriture à plusieurs ne signifie pas une absence de contrôle. El Libro Infinito prévoit une direction éditoriale chargée d’intervenir sur les contributions contraires à ses règles, notamment en cas de plagiat, de menaces, de harcèlement ou d’atteinte aux droits de tiers.

Les responsables se réservent ainsi la possibilité de corriger des passages déjà publiés, y compris en reformulant certaines expressions, voire de restreindre ou retirer des contenus lorsque les circonstances l’exigent. Le règlement précise que ces interventions devront respecter les droits moraux des auteurs et préserver, autant que possible, les ramifications narratives déjà construites.

La gratuité du service n’exclut pas non plus de futures recettes. Les conditions envisagent des publications et d’autres initiatives destinées à financer l’hébergement, la maintenance, le développement et la préservation de l’œuvre, ainsi que le travail des personnes impliquées. Des dons volontaires sont également prévus, y compris en cryptomonnaies. Ces contributions financières ne confèrent aucun droit particulier sur les textes.

Comme un air de déjà vu

L’idée d’associer les lecteurs à la construction d’une fiction n’est pas nouvelle. En décembre 2019, ActuaLitté présentait Livre comme l’air : exercice vivant d’un roman participatif, une initiative de Cédric Tonoli. Les internautes décidaient de la direction prise par les aventures de Joseph Poisson, mais l’écrivain conservait la rédaction des chapitres, afin de préserver la cohérence et le style de son récit.

La même année, le journal évoquait également Les Arbres d’Inédits, une plateforme d’écriture collaborative accompagnée par Le Livre de Poche dans le cadre d’un programme d’incubation de Hachette Livre.

Le principe de récits à plusieurs branches existait donc déjà dans l’écosystème éditorial. El Libro Infinito en propose une autre déclinaison : une succession de fragments anonymes, rédigés sous contrainte de temps, dont chaque auteur accepte de céder les droits patrimoniaux selon les modalités fixées par la plateforme.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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