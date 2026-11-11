Katharine Kan, pionnière de la BD et des comics en bibliothèque s'en est allée

Au milieu des années 1980, le réseau des bibliothèques publiques d’Hawaï refusait d’acheter des comics en fascicules. Katharine Kan, alors chargée des services aux adolescents, cherchait pourtant à attirer les jeunes garçons dans les établissements. Pourquoi ne pas leur proposer les bandes dessinées qu’ils aimaient lire ?

Les éditions reliées de Teenage Mutant Ninja Turtles et d’Elfquest lui offrirent une première solution. Ces ouvrages entraient dans les critères d’acquisition du réseau, contrairement aux fascicules. Les adolescents découvrirent ainsi des comics sur les rayonnages.

« J’ai vu combien les garçons étaient heureux de trouver des comics à la bibliothèque », racontait-elle en 2011 à Publishers Weekly. La surprise était d’autant plus grande qu’ils rencontraient une bibliothécaire adulte qui partageait leurs goûts.

Katharine Kan, dont la carrière s’est largement construite autour de cette conviction, est morte le 12 octobre 2026. Elle avait 71 ans, selon la nécrologie de ICV2.

Des comics sur les rayonnages

Née à Tokyo le 1er avril 1955, elle avait étudié à l’université d’Hawaï, où elle obtint un diplôme d’histoire en 1977, avant de poursuivre une formation en bibliothéconomie.

Sa carrière débuta dans le réseau public hawaïen. Elle y prit progressivement la responsabilité des services destinés aux adolescents, à une époque où la bande dessinée occupait encore une place limitée dans les politiques documentaires.

L’expérience des premiers comics acquis pour les jeunes lecteurs orienta durablement son travail. Elle défendait non seulement leur intérêt pour la lecture, mais aussi leur valeur littéraire, face aux réticences que rencontrait encore ce support dans les établissements.

Elle exerça ensuite à l’Allen County Public Library, dans l’Indiana, puis en Floride, dans des bibliothèques scolaires et publiques. Son expertise fut également sollicitée par des fournisseurs de documents, notamment Brodart et H. W. Wilson.

Katharine Kan partageait ses connaissances dans la presse professionnelle. Elle signait notamment la chronique Graphically Speaking dans Voice of Youth Advocates, revue consacrée aux services de bibliothèque pour adolescents.

Une bibliothécaire au jury des Eisner Awards

Son engagement dépassa progressivement le monde des bibliothèques. En 2005, elle devint la première bibliothécaire à participer au jury des Eisner Awards, distinction américaine majeure pour les auteurs et éditeurs de bandes dessinées.

L’année suivante, elle prit part à la première conférence sur le roman graphique organisée par ICv2, à l’occasion de la première édition du New York Comic Con. Ces responsabilités témoignaient de la reconnaissance de son expertise par les professionnels de la bande dessinée eux-mêmes.

Katharine Kan avait poursuivi son activité jusqu’aux dernières semaines de sa vie. D’après l’avis de décès rédigé par son époux, la dégradation de son état de santé l’avait finalement contrainte à prendre sa retraite peu avant sa disparition.

Crédits photo : iCv2

Par Clément Solym

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