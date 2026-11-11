Piratage de livres : WeLib condamné à verser 19,5 millions de dollars

Dix livres par éditeur, treize plaignants et 150 000 dollars de dommages-intérêts par ouvrage : le calcul atteint 19,5 millions de dollars. C’est la somme que le juge fédéral Victor Marrero a ordonné aux exploitants de WeLib de verser aux maisons d’édition américaines, dans une décision rendue le 9 novembre.

Le jugement intervient après une plainte déposée le 16 juin devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Les responsables de WeLib n’ayant pas répondu à la procédure, la condamnation a été prononcée par défaut.

Les treize plaignants réunissent des éditeurs généralistes, scolaires, universitaires et scientifiques, parmi lesquels Hachette Book Group, HarperCollins, Penguin Random House, Simon & Schuster, Elsevier, Pearson et Taylor & Francis.

La justice a retenu, pour chacune des 130 œuvres concernées, le montant maximal de dommages-intérêts prévu par la législation américaine en cas de violation intentionnelle du droit d’auteur. Il ne s’agit donc pas d’une estimation des ventes perdues par les éditeurs.

Une bibliothèque pirate aux millions de documents

Selon les chiffres que WeLib affichait sur sa plateforme, son catalogue dépassait 43 millions de livres et 98 millions d’articles scientifiques, pour plus de 80 000 utilisateurs actifs chaque mois. Ces données, reprises dans la plainte, n’ont pas fait l’objet d’un inventaire indépendant.

Le fonctionnement du service était également contesté. Les téléchargements gratuits s’effectuaient lentement, tandis que des contributions financières ouvraient l’accès à des transferts accélérés. Les formules présentées allaient de 7 dollars par mois, pour 25 téléchargements rapides quotidiens, à 90 dollars pour 1 000.

Les maisons d’édition considéraient ces prétendus dons comme des abonnements commerciaux. Elles accusaient également les exploitants de proposer aux développeurs d’intelligence artificielle un accès rapide à leurs collections de documents piratés.

Dans leur plainte, les éditeurs affirmaient par ailleurs que WeLib avait repris le code source et une grande partie des contenus d’Anna’s Archive. Cette accusation éclaire les liens allégués entre les deux plateformes, sans constituer à elle seule une preuve indépendante de leur organisation commune.

Les noms de domaine également visés

En mai 2026, Anna’s Archive avait déjà fait l’objet d’une condamnation par défaut de 19,5 millions de dollars, également calculée sur 130 œuvres dont celles de Hachette et Penguin Random House, pour violation du droit d’auteur. Rendu par défaut, le jugement ordonne aussi le retrait des œuvres concernées et interdit leur rediffusion. L’identité des responsables du site pirate reste inconnue, compliquant l’exécution de cette décision.

Le nouveau jugement ne se limite pas à une indemnisation. Il interdit aux exploitants de WeLib de reproduire, distribuer ou mettre à disposition les publications des plaignants sans autorisation, et ordonne la destruction des copies illicites concernées.

Les sociétés chargées de l’enregistrement des domaines, dont welib.org, welib.st et welibpublic.org, doivent en désactiver l’accès et empêcher leur transfert à des tiers autres que les éditeurs. Les hébergeurs sont également tenus de cesser leurs prestations au service et de conserver les éléments susceptibles d’identifier ses responsables.

Dans une déclaration, Lui Simpson, responsable des politiques publiques internationales de l’Association of American Publishers, a salué une réponse judiciaire au piratage à grande échelle. Elle a également appelé les entreprises d’intelligence artificielle à ne pas s’approvisionner auprès de bibliothèques pirates.

La décision prévoit enfin un rapport sous serment des exploitants, dans les dix jours ouvrables suivant sa notification, détaillant les mesures prises pour s’y conformer. Le recouvrement effectif des 19,5 millions de dollars n’est pas non plus établi – tant s'en faut.

Pour l'heure, les animateurs du site Welib ne se sont pas manifestés, même pour réagir à cette sanction.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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