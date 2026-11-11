Mémoire, concentration, longévité : les bienfaits insoupçonnés de la lecture

Lire sollicite la mémoire, le langage, l’imagination et surtout l’attention, que les usages numériques mettent à l’épreuve. Aux États généraux des festivals et salons du livre 2026, organisés par la Sofia à Paris, la neuropsychologue Sylvie Chokron défend les bienfaits cognitifs et sociaux de la lecture. Des livres partagés avec les nourrissons aux rencontres littéraires, elle explique ce qui nourrit le désir de lire et pourquoi sa préservation représente un enjeu de santé publique.
Le 11/11/2026 à 14:13 par Nicolas Gary
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11/11/2026 à 14:13
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Peu de loisirs exigent autant d’attention tout en procurant du plaisir. Lire, c’est suivre une pensée, la retenir, imaginer ce qui n’est pas sous nos yeux. Autant de facultés que Sylvie Chokron voit fragilisées par les sollicitations numériques. « On pourrait dire qu’aujourd’hui, la lecture est sans doute l’activité qui est la plus protectrice pour le fonctionnement de notre cerveau. »
Neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, elle intervenait le 3 novembre à Paris, aux États généraux des festivals et salons du livre, organisés par la Sofia. À l’appui de sa conférence, « Ce que la lecture fait au cerveau », elle cite la mémoire, le raisonnement, l’imagination, la souplesse mentale et la compréhension des émotions.
« Pour répondre à cette question, il faut se souvenir que la lecture, c’est le meilleur moyen d’entraîner notre attention », explique-t-elle au micro de ActuaLitté. Une émission en podcast à écouter ci-dessous.
Car le premier point à retenir est que cet exercice procure du plaisir. Chacun choisit son ouvrage, avance à son rythme, s’arrête sur une idée : une activité bien différente de la réception passive de contenus.
Le temps passé devant les écrans est autant de temps soustrait aux livres. Mais Sylvie Chokron souligne un second effet : les séquences courtes et les sollicitations non choisies habitueraient à une attention morcelée.
« Le fait de s’habituer à être passif, c’est-à-dire à répondre à des stimulations qu’on n’a pas choisies, et à traiter des contenus très courts et très brefs nous fait perdre notre capacité à nous plonger dans un livre pendant un temps long et à pratiquer ce qu’on appelle la lecture approfondie », reprend la neuropsychologue.
Une lecture qui suppose de réfléchir, de mémoriser et de prendre du recul sur ce qu’on vient de découvrir. Son diagnostic n’aboutit pourtant pas à un appel au bannissement : « On ne pourra pas éradiquer les écrans, c’est certain. » Elle préconise plutôt de maîtriser ses usages : « Ce qui est très important, c’est d’être conscient de ce qu’on va faire sur un écran, du temps qu’on y passe, et être le moins captif possible. »
Publier sur un réseau social, c’est aussi guetter les réactions, précise-t-elle : « L’attente même de la notification active le circuit de la récompense. » Elle décrit un enchaînement où l’anticipation, puis le message reçu, entretiennent le désir d’une nouvelle gratification, avec la dopamine parmi les mécanismes en jeu.
Sylvie Chokron connaît aussi le plaisir d’attendre toute la journée le moment de reprendre un livre avant de dormir. Mais le rythme change : « La lecture, c’est une libération de dopamine beaucoup plus régulière, plus lente. » Le plaisir ne suit plus les à-coups d’une alerte.
Bien avant le déchiffrage, un bébé de deux ou trois mois découvre un livre d’images avec un adulte. « La lecture, l’exposition à des livres, le fait qu’on lise des livres, même s’il n’y a que des images dessus, à des bébés de 2-3 mois va stimuler à la fois l’attention, à la fois le langage, à la fois les interactions sociales. »
L’attention se construit aussi dans le regard commun porté sur la page. « Le fait de regarder ensemble dans la même direction, c’est développer cette capacité qu’on appelle l’attention conjointe, qui est le partage de l’attention sur la même information. »
Cette expérience nourrit les interactions et prépare, selon elle, l’apprentissage de la lecture. La chercheuse relie également les compétences ultérieures de l’enfant à son environnement familial, sans assigner la transmission à la mère – non pas au sens sexué du terme, mais en tant que personne qui prend soin de l’enfant.
L’album devient aussi un espace relationnel : « C’est un moment de partage d’émotions, de partage de langage, de partage vraiment d’interactions sociales. »
La neuropsychologue défend le quart d’heure de lecture encouragé par le Centre national du livre. Elle en attend des bénéfices cognitifs et évoque une meilleure longévité. « 15 minutes de lecture par jour, ce qui pourrait correspondre à un chapitre ou plus en fonction des livres, suffirait à protéger notre cerveau et à nous permettre de vivre plus longtemps et en bonne santé », insiste la scientifique.
Une étude publiée en 2016 dans Social Science & Medicine observe effectivement une mortalité inférieure chez les lecteurs de livres, sans démontrer de causalité ni de seuil protecteur fixé à quinze minutes quotidiennes. Aux États généraux, la Sofia interrogeait justement le rôle des salons dans la transmission du goût de lire. Pour Sylvie Chokron, ces rendez-vous favorisent les découvertes et les échanges entre auteurs, éditeurs et lecteurs.
« Toutes les manifestations littéraires vont vous mettre dans une situation qui va stimuler votre curiosité, votre envie d’être surpris par un nouvel auteur, un nouvel ouvrage. »
À LIRE - Pourquoi librairies et salons du livre font un bien fou à notre cerveau
L’attente elle-même compte. « C’est la promesse d’une nouveauté, la promesse de quelque chose qui va vous surprendre, vous enrichir, vous intéresser, peut-être vous marquer, peut-être changer votre vie, puisqu’il y a des livres qui véritablement changent une vie. »
Elle y reconnaît encore le circuit de la récompense, mais associé cette fois à une découverte choisie. Pour la chercheuse, les manifestations littéraires stimulent ainsi la curiosité, l’envie d’apprendre et celle de partager.
Cette attention portée aux lecteurs, Sylvie Chokron la tourne également vers ceux qui écrivent et traduisent. Dans Dans le cerveau de… (Presses de la Cité, 2024), elle interroge notamment l’écrivaine Susie Morgenstern et la traductrice Françoise Wuilmart. « Comprendre ce qui se passe dans le cerveau de quelqu’un qui écrit ou de quelqu’un qui traduit, c’est quelque chose d’assez unique. »
La neuropsychologue prend l’exemple d’une difficulté de traduction qui occupe la pensée jusque dans le sommeil, avant qu’une solution ne surgisse au réveil. Elle distingue cette recherche créatrice du simple remplacement des mots : traduire suppose de restituer une pensée et de réécrire un texte dans une autre langue, avec toute la part d’invention que réclame le travail du traducteur.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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24/08/2026, 09:45
Avec Fille de, Anne Pitteloud explore le poids de la filiation et l’ombre dévorante d’un père devenu légende littéraire. Entre roman familial et thriller psychologique, Caroline, libraire à Orléans, y voit le récit d’un héritage toxique dont il faut apprendre à s’affranchir. Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026.
21/08/2026, 19:09
Dans Eugénie sous les bombes, Anne Percin redonne une place à une arrière-grand-mère presque effacée de la mémoire familiale. À ActuaLitté, elle raconte comment un document transmis sur plusieurs générations est devenu roman : les hésitations, la colère, les retours éditoriaux, puis cette conviction que l’invention pouvait servir la vérité d’une existence sans se faire passer pour elle. Le livre paraît le 20 août chez Buchet-Chastel.
19/08/2026, 19:08
Dans Ici, maintenant, Tom Newlands suit Cora Mowat, adolescente écossaise des années 1990, ballottée entre précarité, violence sociale, deuil et désir de fuite. Pour Solène, libraire à Atout Livre, la force du roman tient d’abord à cette voix brute, drôle et indocile, qui transforme un récit d’apprentissage en portrait profondément humain.
15/08/2026, 17:16
À 26 ans, Roxane tente de reprendre pied après des années de drogue, de manque et de silence. Dans ce premier roman de Romain Aguila, la musique devient son langage, la guitare son refuge et la quête d’un riff le fil d’une reconstruction fragile. Priscilla, libraire chez Kube, revient sur un texte sombre, sensible et profondément rythmé. Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026.
15/08/2026, 08:30
Arrêté en Iran et accusé d’espionnage, Olivier Grondeau raconte dans Joseph dans la nuit les 72 premiers jours d’une détention qui en durera 887. Pour Raphaële Gueit, libraire à 47° Nord à Mulhouse, ce récit dépasse pourtant l’expérience carcérale : entre poésie, humour, mémoire et solidarité, il dit surtout ce qui permet de tenir quand tout semble avoir été confisqué. Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026
15/08/2026, 07:30
Avec Mon corps donné pour vous, Marouane Essadek revient sur le destin de Carrie Buck, devenue dans la Virginie des années 1920 le symbole tragique des politiques de stérilisation forcée. Pour Sarah, de la librairie Bisey à Mulhouse, ce roman nourri d’archives restitue surtout une voix et une présence à une femme que l’histoire avait réduite à un cas.
13/08/2026, 12:49
Dans Les solitudes de Petite Rivière, Kalindi Ramphul entremêle mémoire familiale, musique et départs, de l’île Maurice à Séville. Darienne, libraire à l’Atelier 9, y voit surtout un roman de transmission, traversé par l’amour et les solitudes de femmes.
12/08/2026, 15:57
À quelques jours de la rentrée littéraire, Mordre l’orage d’Isabelle Pandazopoulos s’impose déjà comme l’un des grands coups de cœur d’Aurélie Barlet, libraire à La Pléiade, à Cagnes-sur-Mer. Un roman qui parle de blessures anciennes, de filiation et de reconstruction, où les livres deviennent autant un refuge qu’une manière de revenir vers la lumière.
12/08/2026, 15:49
Élise Rillard, libraire au Café-Librairie Le Tagarin en Bretagne, voit dans Base Toundra bien plus qu’un simple polar historique. Elle y retrouve une grande aventure romanesque, traversée par le froid, la mémoire de la guerre et les fragilités de la neutralité suédoise. Dans le Grand Nord suédois, le froid n’est jamais un simple décor. Il commande les gestes, ralentit les corps, rappelle à chacun ce que vaut une certitude lorsqu’elle rencontre la toundra.
12/08/2026, 15:49
Dans le septième épisode de L’été dans les pages, Claire Norton revient sur Et que Dieu me pardonne, paru en 2024 chez Robert Laffont. Au cœur du roman : Élodie, une mère qui se croyait incapable de céder à la violence, jusqu’à la disparition de sa fille. L’autrice raconte comment elle a construit cette bascule, nourrie par les réactions de ses lecteurs, et pourquoi elle refuse de réduire le face-à-face à un simple duel entre victime et monstre.
10/08/2026, 12:25
Au Stanhope Plaza, Mila a grandi entre une mère happée par la finance et Lupita, nounou devenue famille. Puis la crise de 2008 fissure ce huis clos de luxe. Priscilla, libraire pour Kube, revient sur Le Bruit du melon qui explose, premier roman de Marie Colombe à paraître le 27 août chez Au diable vauvert et déjà en lice pour deux prix : un récit d’apprentissage « rocambolesque », où l’humour protège avant de libérer. Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026.
04/08/2026, 15:44
Dans Par la force des choses, Claire Norton oppose ce que chacun décide aux trajectoires imposées par le hasard, la famille ou les choix d’autrui. Pour le sixième épisode de L’été dans les pages, la romancière revient sur Lisa et Céleste, sur ce que les parents transmettent sans le dire, et sur ces silences qui, dans un récit comme dans une vie, finissent parfois par orienter le cours des événements.
03/08/2026, 10:10
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