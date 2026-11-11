Mémoire, concentration, longévité : les bienfaits insoupçonnés de la lecture

Peu de loisirs exigent autant d’attention tout en procurant du plaisir. Lire, c’est suivre une pensée, la retenir, imaginer ce qui n’est pas sous nos yeux. Autant de facultés que Sylvie Chokron voit fragilisées par les sollicitations numériques. « On pourrait dire qu’aujourd’hui, la lecture est sans doute l’activité qui est la plus protectrice pour le fonctionnement de notre cerveau. »

Neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, elle intervenait le 3 novembre à Paris, aux États généraux des festivals et salons du livre, organisés par la Sofia. À l’appui de sa conférence, « Ce que la lecture fait au cerveau », elle cite la mémoire, le raisonnement, l’imagination, la souplesse mentale et la compréhension des émotions.

« Pour répondre à cette question, il faut se souvenir que la lecture, c’est le meilleur moyen d’entraîner notre attention », explique-t-elle au micro de ActuaLitté. Une émission en podcast à écouter ci-dessous.

Car le premier point à retenir est que cet exercice procure du plaisir. Chacun choisit son ouvrage, avance à son rythme, s’arrête sur une idée : une activité bien différente de la réception passive de contenus.

Le temps long face aux notifications

Le temps passé devant les écrans est autant de temps soustrait aux livres. Mais Sylvie Chokron souligne un second effet : les séquences courtes et les sollicitations non choisies habitueraient à une attention morcelée.

« Le fait de s’habituer à être passif, c’est-à-dire à répondre à des stimulations qu’on n’a pas choisies, et à traiter des contenus très courts et très brefs nous fait perdre notre capacité à nous plonger dans un livre pendant un temps long et à pratiquer ce qu’on appelle la lecture approfondie », reprend la neuropsychologue.

Une lecture qui suppose de réfléchir, de mémoriser et de prendre du recul sur ce qu’on vient de découvrir. Son diagnostic n’aboutit pourtant pas à un appel au bannissement : « On ne pourra pas éradiquer les écrans, c’est certain. » Elle préconise plutôt de maîtriser ses usages : « Ce qui est très important, c’est d’être conscient de ce qu’on va faire sur un écran, du temps qu’on y passe, et être le moins captif possible. »

Publier sur un réseau social, c’est aussi guetter les réactions, précise-t-elle : « L’attente même de la notification active le circuit de la récompense. » Elle décrit un enchaînement où l’anticipation, puis le message reçu, entretiennent le désir d’une nouvelle gratification, avec la dopamine parmi les mécanismes en jeu.

Sylvie Chokron connaît aussi le plaisir d’attendre toute la journée le moment de reprendre un livre avant de dormir. Mais le rythme change : « La lecture, c’est une libération de dopamine beaucoup plus régulière, plus lente. » Le plaisir ne suit plus les à-coups d’une alerte.

À deux mois, le livre est déjà une rencontre

Bien avant le déchiffrage, un bébé de deux ou trois mois découvre un livre d’images avec un adulte. « La lecture, l’exposition à des livres, le fait qu’on lise des livres, même s’il n’y a que des images dessus, à des bébés de 2-3 mois va stimuler à la fois l’attention, à la fois le langage, à la fois les interactions sociales. »

L’attention se construit aussi dans le regard commun porté sur la page. « Le fait de regarder ensemble dans la même direction, c’est développer cette capacité qu’on appelle l’attention conjointe, qui est le partage de l’attention sur la même information. »

Cette expérience nourrit les interactions et prépare, selon elle, l’apprentissage de la lecture. La chercheuse relie également les compétences ultérieures de l’enfant à son environnement familial, sans assigner la transmission à la mère – non pas au sens sexué du terme, mais en tant que personne qui prend soin de l’enfant.

L’album devient aussi un espace relationnel : « C’est un moment de partage d’émotions, de partage de langage, de partage vraiment d’interactions sociales. »

Quinze minutes, et le plaisir d’une découverte

La neuropsychologue défend le quart d’heure de lecture encouragé par le Centre national du livre. Elle en attend des bénéfices cognitifs et évoque une meilleure longévité. « 15 minutes de lecture par jour, ce qui pourrait correspondre à un chapitre ou plus en fonction des livres, suffirait à protéger notre cerveau et à nous permettre de vivre plus longtemps et en bonne santé », insiste la scientifique.

Une étude publiée en 2016 dans Social Science & Medicine observe effectivement une mortalité inférieure chez les lecteurs de livres, sans démontrer de causalité ni de seuil protecteur fixé à quinze minutes quotidiennes. Aux États généraux, la Sofia interrogeait justement le rôle des salons dans la transmission du goût de lire. Pour Sylvie Chokron, ces rendez-vous favorisent les découvertes et les échanges entre auteurs, éditeurs et lecteurs.

« Toutes les manifestations littéraires vont vous mettre dans une situation qui va stimuler votre curiosité, votre envie d’être surpris par un nouvel auteur, un nouvel ouvrage. »

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L’attente elle-même compte. « C’est la promesse d’une nouveauté, la promesse de quelque chose qui va vous surprendre, vous enrichir, vous intéresser, peut-être vous marquer, peut-être changer votre vie, puisqu’il y a des livres qui véritablement changent une vie. »

Elle y reconnaît encore le circuit de la récompense, mais associé cette fois à une découverte choisie. Pour la chercheuse, les manifestations littéraires stimulent ainsi la curiosité, l’envie d’apprendre et celle de partager.

Cette attention portée aux lecteurs, Sylvie Chokron la tourne également vers ceux qui écrivent et traduisent. Dans Dans le cerveau de… (Presses de la Cité, 2024), elle interroge notamment l’écrivaine Susie Morgenstern et la traductrice Françoise Wuilmart. « Comprendre ce qui se passe dans le cerveau de quelqu’un qui écrit ou de quelqu’un qui traduit, c’est quelque chose d’assez unique. »

La neuropsychologue prend l’exemple d’une difficulté de traduction qui occupe la pensée jusque dans le sommeil, avant qu’une solution ne surgisse au réveil. Elle distingue cette recherche créatrice du simple remplacement des mots : traduire suppose de restituer une pensée et de réécrire un texte dans une autre langue, avec toute la part d’invention que réclame le travail du traducteur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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