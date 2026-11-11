China Miéville : vingt ans d'écriture, 1264 pages et le record pour un prix

Davantage que ses dimensions, c'est son ambition littéraire qui a convaincu le jury. Francis Spufford, son président, salue un texte qui, par son audace historique, ses expérimentations linguistiques et son ampleur, « rompait le plus radicalement avec les attentes », selon le communiqué de Pan Macmillan.

L'intrigue débute en 1973. Maur, une mère endeuillée, enquête sur la mort de son fils Ewan, présentée comme un suicide dans une caserne militaire. Ses recherches la conduisent vers les secrets d'un ancien soldat, lui-même poursuivi par des forces mystérieuses.

À travers cette quête intime, China Miéville déploie une fresque traversant plusieurs décennies d'histoire britannique, entre violences politiques, héritage colonial et phénomènes surnaturels. Le romancier mêle ainsi enquête, fiction historique et fantastique, tout en explorant les frontières entre la vie et la mort.

Pour le juré Hari Kunzru, cette œuvre monumentale repousse les limites du langage et des genres littéraires. Elle rappelle, estime-t-il, que le roman accueille une multitude de formes et d'expériences.

Né en 1972, China Miéville s'est imposé avec des ouvrages comme Perdido Street Station, The City & The City et Embassytown. Son œuvre, à la croisée de la science-fiction, de la fantasy et du polar, témoigne d'un intérêt constant pour les questions politiques et historiques. Il a également publié des essais sur le droit international et la révolution russe.

Créé par Goldsmiths, University of London, en partenariat avec le New Statesman, le Goldsmiths Prize distingue chaque année une fiction britannique ou irlandaise qui renouvelle les formes romanesques. China Miéville succède à C. D. Rose, récompensé en 2025 pour We Live Here Now. Parmi les cinq autres finalistes figuraient notamment Polly Barton, Doireann Ní Ghríofa et Keith Ridgway.

Son éditeur français, Au Diable Vauvert, n’a pas encore annoncé de date pour The Rousse. Est en revanche sorti mi-septembre Perdido Street Station Intégrale (trad. Nathalie Mège) : dans la cité tentaculaire de Nouvelle-Crobuzon, humains, créatures hybrides et êtres mécaniques cohabitent au milieu des usines, de la pollution et des tensions sociales.

Gouvernée par un Parlement autoritaire et une milice brutale, cette métropole du monde de Bas-Lag mêle technologies industrielles, magie et sciences expérimentales. À travers cette intrigue, China Miéville construit un univers où se croisent fantasy, science-fiction, steampunk et horreur. Le roman explore également les rapports de domination, les discriminations et les conséquences incontrôlables du progrès scientifique.

Crédits photo : Goldsmiths Prize

Par Clément Solym

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