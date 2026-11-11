Cent ans après l'invention du braille coréen, une nouvelle étape est franchie

Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
Le 11/11/2026 à 14:00 par Clément Solym
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11/11/2026 à 14:00
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Cent ans séparent deux dates importantes pour l’accès à l’écrit en Corée. Le 4 novembre 1926, Park Du-seong présentait le Hunmaengjeongeum, un système tactile adapté à la langue coréenne. Le 4 novembre 2026, vingt professionnels ont reçu les premières certifications nationales d’enseignants de braille, à l’occasion de son centenaire.
L’annonce, faite par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, intervient dix ans après l’adoption de la loi de 2016 consacrée à cette écriture. Elle concrétise surtout une réforme entrée en vigueur en 2025, destinée à renforcer la formation des personnes chargées de son enseignement.
Les vingt premiers diplômés ont obtenu une certification nationale de deuxième niveau, délivrée après examen de leur parcours et de leurs compétences.
Les candidats doivent justifier d’une expérience dans l’enseignement du braille, détenir certaines qualifications en transcription et correction, ou avoir réussi un examen de maîtrise de cette écriture. Ils suivent également une formation agréée.
Selon le ministère, les nouveaux titulaires disposaient déjà d’une expérience pédagogique ou de certifications professionnelles. Ils ont ensuite accompli au moins 120 heures supplémentaires de formation spécialisée.
Une qualification de premier niveau existe également. Son obtention nécessite notamment la certification précédente et un total d’au moins 300 heures d’expérience pédagogique, dans les conditions fixées par la réglementation.
Parmi les diplômés figure Kim Yun-mi, secrétaire générale de la bibliothèque braille Songam, qui a reçu le certificat numéro un. Dans le communiqué officiel traduit en anglais, elle souligne son intention de poursuivre ses recherches sur les supports et les méthodes pédagogiques, afin de faciliter l’apprentissage des personnes déficientes visuelles.
Le Hunmaengjeongeum reprend le principe du braille et l’adapte aux particularités du coréen. Son nom renvoie au Hunminjeongeum, texte historique associé à la création de l’alphabet coréen au XVe siècle.
Élaboré par Park Du-seong, ce système a constitué une étape importante dans l’accès à la lecture et à l’éducation pour les personnes aveugles. Sa création est commémorée chaque 4 novembre lors de la Journée du braille coréen. La certification annoncée pour son centenaire ne marque donc pas les débuts de l’enseignement de cette écriture, mais la reconnaissance officielle d’une qualification professionnelle spécifique.
Le ministère de la Culture et l’Institut national de la langue coréenne annoncent la poursuite de la formation et de l’accompagnement des enseignants. L’objectif affiché concerne l’amélioration des conditions d’apprentissage du braille pour les personnes déficientes visuelles qui en ont besoin.
Crédits photo : korea.net
Par Clément Solym
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Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
06/11/2026, 17:49
La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.
06/11/2026, 16:48
Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.
06/11/2026, 16:46
Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.
06/11/2026, 16:42
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
06/11/2026, 13:45
La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
06/11/2026, 13:42
Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.
06/11/2026, 13:39
Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.
06/11/2026, 13:27
À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
06/11/2026, 11:40
Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).
06/11/2026, 11:10
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