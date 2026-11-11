Cent ans après l'invention du braille coréen, une nouvelle étape est franchie

Cent ans séparent deux dates importantes pour l’accès à l’écrit en Corée. Le 4 novembre 1926, Park Du-seong présentait le Hunmaengjeongeum, un système tactile adapté à la langue coréenne. Le 4 novembre 2026, vingt professionnels ont reçu les premières certifications nationales d’enseignants de braille, à l’occasion de son centenaire.

L’annonce, faite par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, intervient dix ans après l’adoption de la loi de 2016 consacrée à cette écriture. Elle concrétise surtout une réforme entrée en vigueur en 2025, destinée à renforcer la formation des personnes chargées de son enseignement.

Une qualification désormais encadrée

Les vingt premiers diplômés ont obtenu une certification nationale de deuxième niveau, délivrée après examen de leur parcours et de leurs compétences.

Les candidats doivent justifier d’une expérience dans l’enseignement du braille, détenir certaines qualifications en transcription et correction, ou avoir réussi un examen de maîtrise de cette écriture. Ils suivent également une formation agréée.

Selon le ministère, les nouveaux titulaires disposaient déjà d’une expérience pédagogique ou de certifications professionnelles. Ils ont ensuite accompli au moins 120 heures supplémentaires de formation spécialisée.

Une qualification de premier niveau existe également. Son obtention nécessite notamment la certification précédente et un total d’au moins 300 heures d’expérience pédagogique, dans les conditions fixées par la réglementation.

Parmi les diplômés figure Kim Yun-mi, secrétaire générale de la bibliothèque braille Songam, qui a reçu le certificat numéro un. Dans le communiqué officiel traduit en anglais, elle souligne son intention de poursuivre ses recherches sur les supports et les méthodes pédagogiques, afin de faciliter l’apprentissage des personnes déficientes visuelles.

Une invention vieille d’un siècle

Le Hunmaengjeongeum reprend le principe du braille et l’adapte aux particularités du coréen. Son nom renvoie au Hunminjeongeum, texte historique associé à la création de l’alphabet coréen au XVe siècle.

Élaboré par Park Du-seong, ce système a constitué une étape importante dans l’accès à la lecture et à l’éducation pour les personnes aveugles. Sa création est commémorée chaque 4 novembre lors de la Journée du braille coréen. La certification annoncée pour son centenaire ne marque donc pas les débuts de l’enseignement de cette écriture, mais la reconnaissance officielle d’une qualification professionnelle spécifique.

Le ministère de la Culture et l’Institut national de la langue coréenne annoncent la poursuite de la formation et de l’accompagnement des enseignants. L’objectif affiché concerne l’amélioration des conditions d’apprentissage du braille pour les personnes déficientes visuelles qui en ont besoin.

Crédits photo : korea.net

Par Clément Solym

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