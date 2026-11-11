Gary Fisketjon, éditeur de Donna Tartt et Cormac McCarthy, est décédé

Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
Le 11/11/2026 à 13:45 par Clément Solym
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11/11/2026 à 13:45
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Il a travaillé sur les livres de Cormac McCarthy, Donna Tartt, Don DeLillo, Jay McInerney ou encore Joy Williams. Gary Fisketjon, dont Publishers Weekly a annoncé la disparition le 9 novembre, laisse derrière lui un catalogue impressionnant et une certaine idée du métier d’éditeur : celle d’un travail attentif sur les textes, poursuivi dans la durée auprès des écrivains.
Sa carrière avait commencé chez Random House, où il avait participé, en 1984, à la création de Vintage Contemporaries. Cette collection de poche cherchait à donner une identité commune à des œuvres de fiction contemporaine, avec une présentation graphique reconnaissable et une sélection littéraire affirmée.
L’initiative accompagne alors l’émergence de nouveaux noms dans le paysage éditorial américain. Fisketjon travaille notamment avec Jay McInerney, Bret Easton Ellis et Tobias Wolff, dont les œuvres participent au renouvellement de la fiction américaine des années 1980.
Après un passage chez Atlantic Monthly Press, il rejoint Knopf au début des années 1990, recruté par Sonny Mehta, alors directeur éditorial. Il y restera vingt-neuf ans, aux côtés d’écrivains aussi différents qu’Annie Dillard, Patricia Highsmith, Donna Tartt ou Cormac McCarthy.
En 2001, interrogé par Publishers Weekly, Fisketjon exprimait sans détour sa conception du travail éditorial. La distinction entre révision de la structure d’un roman et intervention sur les phrases lui paraissait absurde. « L’idée qu’il existerait d’un côté un travail sur la conception du texte et de l’autre un travail sur les phrases, c’est de la foutaise », déclarait-il.
Il expliquait également à ses auteurs son souci d’éliminer les passages qui risqueraient, avec le recul, de leur sembler regrettables. « Je leur dis que je ne veux pas éprouver de gêne, dans vingt ans, à cause de quelque chose qui n’aurait pas sa place dans le livre. Si je peux examiner leur texte avec une attention particulière, c’est bien le minimum qu’ils méritent. »
Cette exigence lui avait valu une reconnaissance importante dans le secteur. En 2006, le Center for Fiction lui décerne sa médaille d’excellence éditoriale, alors baptisée en hommage à Maxwell E. Perkins, célèbre pour son travail auprès d’Ernest Hemingway et de F. Scott Fitzgerald.
Son activité ne se limitait pas aux relations avec les écrivains. Jordan Pavlin, directrice éditoriale de Knopf, rappelle également les liens étroits qu’il entretenait avec les libraires indépendants et les équipes commerciales, défendant l’ensemble du catalogue de la maison, et pas seulement les titres dont il avait personnellement la responsabilité.
La carrière de Gary Fisketjon chez Knopf s’achève brutalement en mai 2019. L'éditeur est licencié pour violation des règles internes, sans autre précision publique. En juillet 2025, une enquête d'Air Mail, fondée sur les témoignages de six anciens collègues anonymes, revient sur les circonstances de son éviction.
Fisketjon serait alors revenu d'un déjeuner en état d'ébriété et aurait posé les mains sur les épaules d'une jeune salariée, qui aurait ensuite signalé ce contact non sollicité à sa hiérarchie. L'incident serait survenu dans un contexte de renforcement des règles de Penguin Random House contre le harcèlement au travail. Le groupe n'a toutefois pas confirmé cette version des faits.
Fisketjon poursuit néanmoins son activité éditoriale. En juillet 2025, la revue américaine County Highway lui confie la direction de Panamerica, un nouveau projet de collection de fiction. À l’annonce de sa disparition, Jordan Pavlin a salué « sans aucun doute le plus grand éditeur littéraire de sa génération », dont le travail avait inspiré plusieurs générations de professionnels.
De son côté, County Highway a rendu hommage à un homme qui écoutait ses interlocuteurs et formulait ses jugements sans se laisser influencer par leur position ou leur réputation. Sa collaboration avec Panamerica constituait son dernier engagement éditorial connu.
Crédits photo © Jayne Wexler
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
06/11/2026, 13:45
Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.
06/11/2026, 13:27
À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
06/11/2026, 11:40
Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).
06/11/2026, 11:10
Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !
06/11/2026, 09:22
À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.
05/11/2026, 13:56
Elle est perfectionniste, à court de temps et au bord de la crise de nerfs. Lui est motard, glacial, et s’est juré de ne plus jamais laisser personne approcher son coeur. Dans The Game Master, nouvelle romance universitaire New Adult de Nora Lane, Gigi et Beau sont forcés de travailler ensemble au cœur d’un escape game. Le seul problème ? Ils se détestent ! Piques, tension et sentiments : le roman est à découvrir en édition reliée collector sur Ulule. Projet porté par Nora Lane.
05/11/2026, 13:07
Une caisse qui sent la banane, deux amis persuadés que le bonheur les attend à Panama, et un voyage qui les ramène chez eux. Avec ses animaux tendres, malicieux et volontiers indisciplinés, Janosch a marqué plusieurs générations de lecteurs. L'écrivain et illustrateur allemand, de son vrai nom Horst Eckert, est mort mardi 3 novembre 2026, à 95 ans, sur l'île de Tenerife. L'homme qui dessinait leur bonheur avait grandi dans la pauvreté et la violence.
05/11/2026, 11:47
La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !
05/11/2026, 09:58
Plus de quatre millions d'exemplaires vendus dans le monde, et sept nouveaux ouvrages en préparation. Le succès de Murdle, la série d'énigmes policières imaginée par G. T. Karber, vient de déboucher sur un contrat à sept chiffres en dollars. L'accord a été conclu avec Tytora, tout nouveau label de St. Martin's Publishing Group, qui entend développer cet univers au-delà des grilles de déduction. Jusqu'à la romantasy, désormais évoquée parmi les pistes éditoriales.
05/11/2026, 09:42
L'État espagnol vient d'acquérir, pour 3000 € hors frais et taxes, 45 dossiers de manuscrits de María Mercedes Ortoll, autrice de littérature sentimentale. Rédigés entre 1935 et 1963, ces romans, nouvelles et récits courts rejoindront les collections de la Bibliothèque nationale d'Espagne. L'achat, officialisé le 27 octobre 2026, porte sur un ensemble de documents témoignant de près de trente années d'activité littéraire.
05/11/2026, 09:25
Plongez au cœur de la mafia italienne avec L’Héritage de Rubis, le deuxième tome de la trilogie Le prix de la Famille. Entre les rivalités des grandes familles, les alliances qui se nouent et celles qui se brisent, Margot Mezzanotte poursuit son ascension dans un univers où le pouvoir se gagne rarement sans sacrifices. Projet porté par Camille Battez.
05/11/2026, 09:01
Au Maroc, le dessinateur et graffeur Yasser Mounbir, âgé de 22 ans, a été condamné en première instance, le 30 octobre 2026, à quatre ans de prison ferme pour avoir diffusé des caricatures du roi Mohammed VI sur Instagram. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Cette condamnation interroge la place accordée à la liberté de création dans le pays, où plusieurs artistes et journalistes ont déjà été poursuivis pour des représentations satiriques du pouvoir.
04/11/2026, 17:46
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