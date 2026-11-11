Gary Fisketjon, éditeur de Donna Tartt et Cormac McCarthy, est décédé

Il a travaillé sur les livres de Cormac McCarthy, Donna Tartt, Don DeLillo, Jay McInerney ou encore Joy Williams. Gary Fisketjon, dont Publishers Weekly a annoncé la disparition le 9 novembre, laisse derrière lui un catalogue impressionnant et une certaine idée du métier d’éditeur : celle d’un travail attentif sur les textes, poursuivi dans la durée auprès des écrivains.

Sa carrière avait commencé chez Random House, où il avait participé, en 1984, à la création de Vintage Contemporaries. Cette collection de poche cherchait à donner une identité commune à des œuvres de fiction contemporaine, avec une présentation graphique reconnaissable et une sélection littéraire affirmée.

L’initiative accompagne alors l’émergence de nouveaux noms dans le paysage éditorial américain. Fisketjon travaille notamment avec Jay McInerney, Bret Easton Ellis et Tobias Wolff, dont les œuvres participent au renouvellement de la fiction américaine des années 1980.

Après un passage chez Atlantic Monthly Press, il rejoint Knopf au début des années 1990, recruté par Sonny Mehta, alors directeur éditorial. Il y restera vingt-neuf ans, aux côtés d’écrivains aussi différents qu’Annie Dillard, Patricia Highsmith, Donna Tartt ou Cormac McCarthy.

Une attention particulière aux manuscrits

En 2001, interrogé par Publishers Weekly, Fisketjon exprimait sans détour sa conception du travail éditorial. La distinction entre révision de la structure d’un roman et intervention sur les phrases lui paraissait absurde. « L’idée qu’il existerait d’un côté un travail sur la conception du texte et de l’autre un travail sur les phrases, c’est de la foutaise », déclarait-il.

Il expliquait également à ses auteurs son souci d’éliminer les passages qui risqueraient, avec le recul, de leur sembler regrettables. « Je leur dis que je ne veux pas éprouver de gêne, dans vingt ans, à cause de quelque chose qui n’aurait pas sa place dans le livre. Si je peux examiner leur texte avec une attention particulière, c’est bien le minimum qu’ils méritent. »

Cette exigence lui avait valu une reconnaissance importante dans le secteur. En 2006, le Center for Fiction lui décerne sa médaille d’excellence éditoriale, alors baptisée en hommage à Maxwell E. Perkins, célèbre pour son travail auprès d’Ernest Hemingway et de F. Scott Fitzgerald.

Son activité ne se limitait pas aux relations avec les écrivains. Jordan Pavlin, directrice éditoriale de Knopf, rappelle également les liens étroits qu’il entretenait avec les libraires indépendants et les équipes commerciales, défendant l’ensemble du catalogue de la maison, et pas seulement les titres dont il avait personnellement la responsabilité.

Un départ de Knopf en 2019

La carrière de Gary Fisketjon chez Knopf s’achève brutalement en mai 2019. L'éditeur est licencié pour violation des règles internes, sans autre précision publique. En juillet 2025, une enquête d'Air Mail, fondée sur les témoignages de six anciens collègues anonymes, revient sur les circonstances de son éviction.

Fisketjon serait alors revenu d'un déjeuner en état d'ébriété et aurait posé les mains sur les épaules d'une jeune salariée, qui aurait ensuite signalé ce contact non sollicité à sa hiérarchie. L'incident serait survenu dans un contexte de renforcement des règles de Penguin Random House contre le harcèlement au travail. Le groupe n'a toutefois pas confirmé cette version des faits.

Fisketjon poursuit néanmoins son activité éditoriale. En juillet 2025, la revue américaine County Highway lui confie la direction de Panamerica, un nouveau projet de collection de fiction. À l’annonce de sa disparition, Jordan Pavlin a salué « sans aucun doute le plus grand éditeur littéraire de sa génération », dont le travail avait inspiré plusieurs générations de professionnels.

De son côté, County Highway a rendu hommage à un homme qui écoutait ses interlocuteurs et formulait ses jugements sans se laisser influencer par leur position ou leur réputation. Sa collaboration avec Panamerica constituait son dernier engagement éditorial connu.

Crédits photo © Jayne Wexler

Par Clément Solym

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