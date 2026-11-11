Au Japon, un distributeur accompagne l'ouverture de 80 librairies

Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
Le 11/11/2026 à 13:22 par Clément Solym
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11/11/2026 à 13:22
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Quatre-vingts nouvelles librairies en deux ans : le résultat tranche avec les difficultés du commerce du livre au Japon. Le distributeur Tohan a présenté, le 30 octobre, le bilan de HONYAL, une formule d’approvisionnement conçue pour les établissements de petite taille, dont les volumes de commandes correspondent mal aux circuits traditionnels.
Depuis son lancement en octobre 2024, le programme a accompagné 80 créations de commerces et accueilli 25 librairies indépendantes déjà existantes. Ces 105 établissements sont aujourd’hui ouverts. S’y ajoutent 44 projets sous contrat, encore en préparation, soit 149 accords conclus dans 39 des 47 préfectures japonaises.
Tohan a également reçu 894 demandes de renseignements provenant de l’ensemble du pays. Ce chiffre mesure l’intérêt manifesté pour le dispositif, et non le nombre de créations effectivement engagées.
La formule repose sur un compromis commercial. Plutôt qu’un approvisionnement fréquent, les libraires reçoivent une livraison hebdomadaire, composée des ouvrages qu’ils ont commandés. Ils s’engagent en contrepartie à maintenir leurs retours sous un plafond contractuel.
Cette organisation réduit les coûts logistiques supportés par Tohan. Le distributeur annonce ainsi des conditions d’accès moins contraignantes que celles de ses contrats habituels : ni dépôt de garantie ni caution personnelle ne sont, en principe, exigés lors de l’ouverture.
Le système présente néanmoins des contreparties. Une livraison par semaine limite la rapidité du réassort, tandis que l’encadrement des retours exige une sélection attentive des titres. Les marges commerciales des libraires et leur rentabilité ne figurent pas dans le bilan communiqué.
Les surfaces sont généralement modestes : selon Tohan, 78 % des établissements partenaires disposent de moins de 33 m² consacrés aux livres. Près des deux tiers associent cette activité à un café, une galerie, un restaurant ou un autre commerce.
La plupart des exploitants viennent d’ailleurs d’autres horizons professionnels. Parmi les responsables interrogés par l’entreprise, 78 % n’avaient jamais travaillé en librairie auparavant et 64 % exercent parallèlement une autre activité.
À Tokyo, LEPO BOOKS illustre cette approche. Ouverte le 1er octobre 2026 près de la gare d’Ikenoue, dans l’arrondissement de Setagaya, la librairie de Miho Yoshioka réunit romans, essais et publications indépendantes. Six places sont réservées à la lecture, autour d’un café ou de pâtisseries. L’établissement constitue le centième point de vente ouvert au sein du réseau HONYAL.
Le programme concerne aussi des territoires dépourvus de librairie vendant des nouveautés. À Nanporo, sur l’île d’Hokkaidō, un espace consacré aux albums jeunesse a ouvert dans un équipement de loisirs pour enfants. À Kaneyama, dans la préfecture de Yamagata, le dispositif accompagne une librairie itinérante.
Ces initiatives répondent à une difficulté déjà évoquée dans nos colonnes : en août 2025, 498 municipalités japonaises, soit 28,6 % du total, ne disposaient d’aucune librairie commercialisant des nouveautés.
Tohan cite cinq communes dans lesquelles HONYAL a contribué à rétablir une offre locale de livres neufs. Le distributeur ne précise toutefois pas, dans son bilan, le chiffre d’affaires des établissements concernés ni leur évolution depuis l’ouverture. On ne peut pas tout dévoiler, même quand il s'agit de réjouissances...
Crédits photo : HONYAL
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
06/11/2026, 17:49
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
06/11/2026, 13:45
La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
06/11/2026, 13:42
Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.
06/11/2026, 13:39
Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.
06/11/2026, 13:27
À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
06/11/2026, 11:40
Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).
06/11/2026, 11:10
Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !
06/11/2026, 09:22
Exclusif - 40 ans après avoir repris la maison de son père, Éric Losfeld, et plus de 20 ans après son arrivée chez Gallimard, Joëlle Losfeld renoue avec ses racines. La nouvelle structure, Le Terrain vague – Losfeld, est accueillie par les éditions indépendantes Les Petits Matins. Elle détaille auprès d'ActuaLitté les conditions de cette association.
05/11/2026, 16:30
À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.
05/11/2026, 13:56
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