Au Japon, un distributeur accompagne l'ouverture de 80 librairies

Quatre-vingts nouvelles librairies en deux ans : le résultat tranche avec les difficultés du commerce du livre au Japon. Le distributeur Tohan a présenté, le 30 octobre, le bilan de HONYAL, une formule d’approvisionnement conçue pour les établissements de petite taille, dont les volumes de commandes correspondent mal aux circuits traditionnels.

Depuis son lancement en octobre 2024, le programme a accompagné 80 créations de commerces et accueilli 25 librairies indépendantes déjà existantes. Ces 105 établissements sont aujourd’hui ouverts. S’y ajoutent 44 projets sous contrat, encore en préparation, soit 149 accords conclus dans 39 des 47 préfectures japonaises.

Tohan a également reçu 894 demandes de renseignements provenant de l’ensemble du pays. Ce chiffre mesure l’intérêt manifesté pour le dispositif, et non le nombre de créations effectivement engagées.

Moins de livraisons, moins de contraintes financières

La formule repose sur un compromis commercial. Plutôt qu’un approvisionnement fréquent, les libraires reçoivent une livraison hebdomadaire, composée des ouvrages qu’ils ont commandés. Ils s’engagent en contrepartie à maintenir leurs retours sous un plafond contractuel.

Cette organisation réduit les coûts logistiques supportés par Tohan. Le distributeur annonce ainsi des conditions d’accès moins contraignantes que celles de ses contrats habituels : ni dépôt de garantie ni caution personnelle ne sont, en principe, exigés lors de l’ouverture.

Le système présente néanmoins des contreparties. Une livraison par semaine limite la rapidité du réassort, tandis que l’encadrement des retours exige une sélection attentive des titres. Les marges commerciales des libraires et leur rentabilité ne figurent pas dans le bilan communiqué.

Les surfaces sont généralement modestes : selon Tohan, 78 % des établissements partenaires disposent de moins de 33 m² consacrés aux livres. Près des deux tiers associent cette activité à un café, une galerie, un restaurant ou un autre commerce.

La plupart des exploitants viennent d’ailleurs d’autres horizons professionnels. Parmi les responsables interrogés par l’entreprise, 78 % n’avaient jamais travaillé en librairie auparavant et 64 % exercent parallèlement une autre activité.

Des commerces qui s’adaptent aux territoires

À Tokyo, LEPO BOOKS illustre cette approche. Ouverte le 1er octobre 2026 près de la gare d’Ikenoue, dans l’arrondissement de Setagaya, la librairie de Miho Yoshioka réunit romans, essais et publications indépendantes. Six places sont réservées à la lecture, autour d’un café ou de pâtisseries. L’établissement constitue le centième point de vente ouvert au sein du réseau HONYAL.

Le programme concerne aussi des territoires dépourvus de librairie vendant des nouveautés. À Nanporo, sur l’île d’Hokkaidō, un espace consacré aux albums jeunesse a ouvert dans un équipement de loisirs pour enfants. À Kaneyama, dans la préfecture de Yamagata, le dispositif accompagne une librairie itinérante.

Ces initiatives répondent à une difficulté déjà évoquée dans nos colonnes : en août 2025, 498 municipalités japonaises, soit 28,6 % du total, ne disposaient d’aucune librairie commercialisant des nouveautés.

Tohan cite cinq communes dans lesquelles HONYAL a contribué à rétablir une offre locale de livres neufs. Le distributeur ne précise toutefois pas, dans son bilan, le chiffre d’affaires des établissements concernés ni leur évolution depuis l’ouverture. On ne peut pas tout dévoiler, même quand il s'agit de réjouissances...

Crédits photo : HONYAL

Par Clément Solym

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