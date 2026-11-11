Pour 60 dollars, un label garantit des livres écrits sans IA

Lorsqu’il termine son livre Powering Up, en février 2023, Alan Finkel s’inquiète d’une question qu’il ne s’était jamais posée auparavant : ses lecteurs pourraient-ils croire qu’une intelligence artificielle l’a aidé à écrire ? ChatGPT vient d’être lancé depuis quelques mois. L’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement australien demande alors à son éditeur d’ajouter une déclaration attestant l’origine humaine de l’ouvrage.

Trois ans plus tard, cette préoccupation est devenue une activité commerciale. Fondée fin 2025, Proudly Human propose de certifier les livres dont la rédaction n’a pas été confiée à un système d’IA générative, détaille Publishers Weekly.

L’entreprise ne proscrit pas tous les usages de ces technologies. Un auteur peut s’en servir pour effectuer des recherches, explorer des idées ou corriger l’orthographe. En revanche, la rédaction de phrases et de paragraphes par une machine ne correspond pas aux critères annoncés.

Quatre détecteurs, mais aucune certitude absolue

Pour obtenir le label, le candidat doit d’abord déclarer que son recours à l’IA a été négligeable. Proudly Human emploie à cet effet le terme juridique de minimis, en s’inspirant des recommandations du Copyright Office américain.

Le manuscrit passe ensuite dans quatre logiciels commerciaux censés reconnaître les textes produits par des modèles génératifs. Les résultats extrêmes sont écartés, puis les scores restants sont moyennés. L’entreprise présente trois niveaux d’évaluation. Sous un score d’environ 10 %, la certification est normalement accordée. Au-dessus de 30 %, elle est refusée. Entre les deux, un échange avec l’auteur doit permettre d’examiner le dossier.

Ces seuils appellent une précaution essentielle : ils ne mesurent pas directement la proportion de phrases écrites par une machine. Ils correspondent à des estimations produites par des logiciels dont les résultats peuvent varier.

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Alan Finkel explique que son équipe vérifie chaque nuit les performances des détecteurs à partir de textes dont l’origine est connue. Cette procédure reste une pratique déclarée par l’entreprise, et non une validation scientifique indépendante de son système. Proudly Human s’engage également à ne pas utiliser les manuscrits reçus pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

60 $ pour toute la durée de commercialisation

La certification coûte 60 dollars par titre, payables uniquement lorsque la demande est acceptée. Elle couvre les différents formats d’un même livre pendant toute sa commercialisation. Chaque ouvrage reçoit un numéro d’identification et un code QR permettant de consulter une page de vérification. Le service fonctionne pour l’instant uniquement en anglais.

La société propose également aux journalistes une formule à 10 dollars par mois pour faire certifier leurs productions. Parmi les premières réalisations mises en avant figure Maps of Hope, un livre du pape Léon XIV. Proudly Human indique aussi travailler avec plusieurs entreprises, dont la maison suisse d’édition numérique Quibble.

Finkel affirme être en discussion avec deux des cinq principaux groupes d’édition américains. Il ne révèle pas leur identité. Selon lui, ces entreprises expérimentent certaines possibilités en interne, mais hésitent encore à communiquer publiquement sur le sujet. La structure emploie six personnes et a été financée par l’épargne personnelle de son fondateur.

Un marché où plusieurs labels se disputent la confiance

Proudly Human n’est pas seule à vouloir identifier les créations humaines. Aux États-Unis, l’Authors Guild a développé le label Human Authored, déjà apposé sur environ 6500 livres. Son fonctionnement repose principalement sur une déclaration de l’auteur, sans contrôle systématique par des détecteurs.

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Au Royaume-Uni, Books by People propose une démarche comparable. Une autre entreprise américaine, Created by Humans, travaille pour sa part sur les licences permettant aux entreprises d’IA d’exploiter des œuvres créées par des personnes.

La question commence également à apparaître dans les outils bibliographiques. EDItEUR, organisme responsable du standard ONIX utilisé pour transmettre les informations sur les livres, a ajouté un champ destiné à signaler la vérification de leur origine humaine.

Cette évolution pourrait rendre ces mentions visibles dans les échanges de métadonnées entre éditeurs, distributeurs et libraires. Elle ne règle toutefois pas la question de la fiabilité des vérifications effectuées en amont.

Les détecteurs de textes générés peuvent produire des résultats erronés, notamment en classant comme artificiels des passages rédigés par des personnes. Leur emploi ne saurait donc constituer, à lui seul, une preuve irréfutable.

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Alan Finkel défend une démarche qui tient davantage à la relation entre le lecteur et l’auteur qu’à un jugement sur la qualité littéraire. « Mon objection n’est pas qu’un livre écrit par une IA serait inférieur », explique-t-il, avant d’ajouter : « Je ne veux simplement pas passer dix heures à lire un livre qui a été conçu et écrit en une heure à partir d’une instruction. » Et le fondateur de résumer sa position : « Nous sommes favorables à l’humain, pas opposés à l’IA. »

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Par Clément Solym

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