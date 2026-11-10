Houris : Kamel Daoud et son épouse condamnés à cinq ans de prison

Ce mardi 10 novembre 2026, le tribunal correctionnel de Fellaoucène, à Oran, a prononcé une peine de cinq ans de prison ferme et une amende de 300.000 dinars algériens (environ 2000 €) contre l'auteur de Houris et la psychiatre Aïcha Dahdouh. Tous deux étaient absents à l'audience et ont été jugés par défaut. La juridiction a également confirmé le mandat d'arrêt international émis à leur encontre.

« Je suis soulagée »

L'information, révélée par le Figaro et confirmée par l'agence Algérie Presse Service, concerne la plainte déposée par Saâda Arbane. Cette Algérienne, survivante d'un massacre perpétré pendant la guerre civile des années 1990, accuse le romancier d'avoir puisé dans sa vie et dans des confidences médicales pour construire son personnage principal.

Les poursuites portent notamment sur la divulgation du secret professionnel, la soustraction d'un dossier médical et l'atteinte à la vie privée. Le ministère public avait requis six ans d'emprisonnement contre chacun des deux prévenus lors de l'audience du 13 octobre. Le verdict, initialement attendu à la fin du mois d'octobre, avait été reporté à plusieurs reprises.

L'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Sidi Chahmi, où Saâda Arbane avait été suivie, s'était constitué partie civile. Son représentant avait été entendu pendant l'instruction sur la question du dossier médical de la plaignante. À ce stade, le détail des motivations du jugement n'a pas été rendu public.

Après l'annonce de la décision, Saâda Arbane a confié à Mediapart être « soulagée ». Son avocate, Me Aïcha Derrar, estime de son côté que le jugement reconnaît le préjudice subi par sa cliente, ainsi que l'utilisation alléguée de son drame personnel malgré son opposition.

L'auteur conteste les ressemblances invoquées

L'affaire remonte à la publication de Houris, en août 2024. Le roman raconte le parcours d'Aube, jeune Algérienne marquée dans sa chair par les violences de la décennie noire. Quelques jours après l'attribution du prix Goncourt, le 4 novembre 2024, Saâda Arbane prend publiquement la parole sur la chaîne algérienne One TV. Elle affirme alors s'être reconnue dans le personnage, au-delà des seules ressemblances physiques.

Rescapée, enfant, d'une attaque terroriste ayant décimé une partie de sa famille, elle conserve de graves séquelles, notamment une blessure à la gorge nécessitant le port d'une canule. Mais ce sont surtout les éléments moins connus de son existence qui suscitent ses interrogations : son parcours familial, certaines pratiques sportives, son ancienne activité professionnelle et plusieurs aspects de son intimité.

Saâda Arbane assurait notamment avoir refusé, pendant des années, que son passé soit raconté publiquement. Elle soutenait également que des informations confiées à Aïcha Dahdouh, qui l'avait suivie en psychiatrie, avaient pu parvenir à l'écrivain.

Kamel Daoud défend de son côté le caractère fictionnel de son roman et affirme avoir travaillé à partir de témoignages, d'archives et de recherches personnelles sur la guerre civile. Dans une tribune publiée par Le Point en décembre 2024, il avait contesté les ressemblances invoquées par la plaignante et dénoncé une campagne destinée à le discréditer.

La psychiatre reconnaît des ressemblances, mais nie toute divulgation

Après près de deux années de silence, Aïcha Dahdouh a décidé de s'exprimer publiquement. Le 25 octobre, elle avait transmis à l'AFP une déclaration dans laquelle elle contestait toute violation du secret médical. Le 8 novembre, elle a accordé des entretiens à Mediapart et au média algérien Casbah Tribune.

« Je suis innocente. Je n'ai pas divulgué le secret médical », affirme la psychiatre, qui assure n'avoir jamais soustrait ni transmis le dossier de son ancienne patiente. Elle explique avoir entretenu avec la famille de Saâda Arbane des relations dépassant le seul cadre thérapeutique, notamment parce que leurs enfants se fréquentaient.

Dans sa version des faits, Saâda Arbane connaissait ainsi Kamel Daoud avant la publication de Houris. Aïcha Dahdouh affirme qu'une rencontre aurait notamment eu lieu en 2022, à la demande de la mère adoptive de la jeune femme, qui souhaitait voir son histoire racontée par l'écrivain. Selon la psychiatre, un accord initial aurait ensuite été retiré. Saâda Arbane conteste, pour sa part, avoir autorisé l'exploitation de sa vie dans le roman.

Aïcha Dahdouh reconnaît avoir relevé des similitudes entre certains aspects du personnage d'Aube et l'histoire de Saâda Arbane. Elle affirme même les avoir signalées aux éditeurs avant la publication, par souci de protection.

La psychiatre a également révélé qu'une procédure de divorce était engagée avec Kamel Daoud. Elle entend désormais défendre sa position indépendamment de celle de l'écrivain et a exprimé son souhait de comparaître devant la justice algérienne pour s'expliquer. Elle affirme avoir été empêchée de se rendre à l'audience du 13 octobre en raison de sa situation familiale.

ActuaLitté rapportait déjà, fin octobre, ses déclarations sur le secret médical et les divergences qui l'opposent désormais à Kamel Daoud, notamment concernant l'Algérie, l'islam et la Palestine.

« Quel prix pour la liberté d'écrire ? »

Kamel Daoud a réagi à cette condamnation sur le réseau social X. Il dénonce « un procès sans défense ni justice » et rappelle avoir déjà été condamné en avril pour son roman, qui n'a jamais été publié ni commercialisé en Algérie. L'écrivain évoque également les deux mandats d'arrêt internationaux qui l'ont visé et affirme qu'ils ont été rejetés. Il dénonce des campagnes de diffamation, qu'il relie à ses prises de position publiques et à ses critiques du pouvoir algérien.

« Quel prix pour la liberté d'écrire ? », interroge-t-il, avant de conclure son message par une citation de Victor Hugo : « Je resterai proscrit, voulant rester debout. »

Kamel Daoud considère les poursuites engagées contre lui dans le contexte plus large des tensions entre la France et l'Algérie, mais aussi de sa dénonciation du silence officiel entourant la guerre civile. Saâda Arbane, de son côté, affirme défendre ses droits personnels et conteste toute instrumentalisation de sa démarche par les autorités algériennes.

L'écrivain a déjà été condamné à trois ans de prison ferme et à cinq millions de dinars d'amende, dans une autre procédure fondée sur la législation algérienne relative à la paix et à la réconciliation nationale.

Ce premier dossier concernait la représentation de la guerre civile dans Houris, à la suite d'une plainte de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme. Il reposait sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptée en 2005, et son ordonnance d'application de 2006. L'article 46 de ce dispositif sanctionne certains usages de la mémoire de la « tragédie nationale » lorsqu'ils sont considérés comme portant atteinte aux institutions ou à l'image de l'Algérie.

La justice française doit encore examiner le fond du dossier

En France, l'affaire connaît également plusieurs développements : dès février 2025, Saâda Arbane avait engagé une procédure contre Kamel Daoud et son éditeur Gallimard pour atteinte à la vie privée. Ses avocats, Me Lily Ravon et Me William Bourdon, dénonçaient alors une exploitation de son histoire et de ses confidences personnelles.

Une enquête de Mediapart apportait également des informations sur un manuscrit initialement intitulé Joie - l'une des traductions possibles du prénom Saâda - ainsi que sur des échanges et des dédicaces évoqués par plusieurs témoins. Le 8 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Kamel Daoud dans une procédure distincte pour diffamation, engagée par Saâda Arbane après un entretien de l'écrivain au Figaro. Les juges ont estimé que les déclarations poursuivies ne permettaient pas d'identifier la plaignante.

La procédure française relative à l'atteinte à la vie privée demeure distincte et doit encore être examinée sur le fond. Une audience est programmée le 9 décembre 2026, à 13h30, devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Les secrets d'écriture de Houris

La controverse soulève enfin une question littéraire : dans quelle mesure un romancier peut-il s'inspirer d'une existence réelle, particulièrement lorsqu'elle est marquée par des événements traumatiques ? La liberté de création autorise l'emprunt au réel, mais elle ne supprime pas, par principe, les protections attachées à la vie privée et au secret médical.

Les éditions Gallimard avaient pris la défense de Kamel Daoud dès novembre 2024. Antoine Gallimard soutenait alors que l'intrigue et les personnages de Houris relevaient de la fiction, tout en dénonçant des campagnes hostiles dirigées contre l'auteur. La maison avait également assuré qu'Aïcha Dahdouh n'avait pas participé à la documentation du roman.

Les interrogations sur les sources de l'écrivain ne se limitaient pas à la seule histoire de Saâda Arbane. En janvier 2025, une enquête d'ActuaLitté consacrée aux secrets d'écriture de Houris avait examiné la reprise de données historiques publiées antérieurement par les organisations Ajouad et Algeria-Watch, qui documentent les victimes et les massacres de la décennie noire. Gallimard avait contesté l'existence d'une appropriation fautive, rappelant que ces informations concernaient des faits historiques publics.

Crédits photo : Kamel Daoud (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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