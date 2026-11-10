Grasset : “Bolloré se comporte comme un casseur

Moins de 24 heures après l'annonce de son arrivée, lundi 9 novembre, les écrivains, réunis au sein du collectif des États généreux, accusent l'homme d'affaires de poursuivre la destruction d'une maison dont ils rappellent la place dans l'histoire littéraire française.

« Officine de propagande du RN »

Leur texte, notamment rapporté par l'AFP ce mardi 10 novembre, dénonce un actionnaire qui se comporte « comme un casseur ». Les signataires estiment que Grasset connaît désormais le sort de Fayard, autre maison du groupe Hachette Livre dirigée par Lise Boëll depuis juin 2024. « La triste expérience des éditions Fayard, transformées en officine de propagande du RN, nous a permis de prévoir ce désastre. »

Pour les signataires, c'est tout un patrimoine littéraire qui se trouve menacé. « L’argent ne devrait pas offrir un permis de détruire ce qui nous appartient à toutes et à tous », écrivent-ils. Et d'interroger également la responsabilité de l'État dans la protection des maisons d'édition et de leurs catalogues. Leur position est sans équivoque : « Nous nous opposons à ce pillage. »

Parmi les signataires, Laure Adler, Pascal Bruckner, Sorj Chalandon, Virginie Despentes, Pauline Dreyfus, Cécile Guilbert, Véronique Olmi, Léonor de Récondo, Vanessa Springora ou encore l'historien de l'édition Jean-Yves Mollier.

Une mobilisation qui prolonge celle du printemps, lorsque plus de 260 écrivains avaient annoncé leur intention de ne plus publier leurs prochains ouvrages chez Grasset, après le licenciement d’Olivier Nora. La contestation avait d'ailleurs dépassé les seuls auteurs de Grasset. Dès le printemps, des écrivains de Stock avaient dénoncé l'éviction d'Olivier Nora, tandis que 76 auteurs et illustrateurs de Grasset-Jeunesse s'inquiétaient de l'avenir de leur département. Deux mobilisations, parmi d'autres.

Une histoire littéraire « piétinée »

Parmi les écrivains mobilisés, Sorj Chalandon a également exprimé sa colère dans un message publié sur Instagram. L'auteur du Livre de Kells, publié chez Grasset en 2025, commence par énumérer les grandes figures qui ont traversé l'histoire de la maison : Marcel Proust, André Malraux, François Mauriac, Colette, Blaise Cendrars, Irène Némirovsky, Albert Cohen, Stefan Zweig ou encore Gabriel García Márquez. Il y associe les écrivains contemporains qui ont poursuivi cet héritage, de Han Kang à Jón Kalman Stefánsson.

Ce long inventaire prend une signification particulière chez un romancier dont l'essentiel de l'œuvre a paru sous la couverture jaune de Grasset. Prix Médicis pour Une promesse en 2006, prix Goncourt des lycéens pour Le Quatrième Mur en 2013, Sorj Chalandon avait fait partie des premiers auteurs à rompre avec la maison après le licenciement d'Olivier Nora.

Dans sa publication, il accuse Vincent Bolloré d'avoir confié cette institution à l'éditrice d'Éric Zemmour, de Philippe de Villiers et de Jordan Bardella. Il considère que l'indépendance d'Olivier Nora a provoqué son éviction : « La culture française est piétinée par de grossiers personnages qui n’ont qu’une seule idée en tête : abêtir notre pays. »

Anne Goscinny, elle-même autrice de plusieurs romans chez Grasset, exprime sa tristesse en quelques mots : « Je pense à Jean-Claude Fasquelle et je pleure… » Disparu en mars 2021, Jean-Claude Fasquelle avait dirigé la maison pendant deux décennies, avant de transmettre les rênes à Olivier Nora en 2000. Éditeur d'Umberto Eco, de Gabriel García Márquez ou encore de Virginie Despentes, il avait largement contribué à façonner l'identité littéraire de Grasset. L'éditrice Joëlle Losfeld résume, de son côté, son sentiment par une formule lapidaire : « La chute de la maison Grasset. »

Une première rencontre tendue avec les salariés

À l'intérieur de Grasset, la journée du mardi 10 novembre s'est déroulée dans une atmosphère tout aussi difficile. Selon les informations du Monde, la présentation de la nouvelle direction aux équipes s'est tenue dans un climat glacial. Lise Boëll était accompagnée de Jean-Christophe Thiery, président-directeur général de Grasset et directeur général délégué d'Hachette Livre. Deux responsables de Fayard avaient également fait le déplacement : Jérôme Laissus, directeur général, et Estelle Cerutti, directrice générale adjointe.

La direction a remercié les salariés pour leur engagement durant les sept mois écoulés depuis le licenciement d'Olivier Nora, le 14 avril. Mais l'invitation à partager un petit déjeuner n'a guère rencontré de succès : presque tous les employés l'ont déclinée. Le quotidien rapporte également les larmes d'une salariée et un échange tendu entre Lise Boëll et une autre employée, dont un sourire aurait été interprété comme une marque de défiance.

Les auteurs signataires de la nouvelle lettre expriment d'ailleurs leur soutien aux équipes demeurées rue des Saints-Pères. Ils critiquent aussi le management de Lise Boëll lors de son passage chez Plon, auquel ils attribuent un caractère toxique. Cette appréciation relève de leurs accusations et ne constitue pas un constat établi indépendamment.

Cette arrivée intervient dans un contexte social déjà dégradé. Dans une enquête publiée le 8 novembre, Le Monde indiquait qu'une quinzaine de salariés négociaient leur départ. Le 30 octobre, l'éditeur et écrivain Christophe Bataille, qui assurait la continuité éditoriale depuis l'éviction d'Olivier Nora, avait lui aussi annoncé son départ, en partageant avec les auteurs des photographies de son bureau vidé.

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La maison, qui comptait 38 employés, avait également vu son comité de lecture perdre un quart de ses membres. La rentrée littéraire 2027 n'était pas encore engagée, tandis que les manuscrits issus de l'ancienne politique éditoriale se raréfiaient.

Deux fois moins de livres en 2027

Au-delà de cette première rencontre, une annonce donne une dimension économique nouvelle au conflit. Lise Boëll aurait indiqué aux salariés qu'elle entendait réduire de moitié, dès 2027, le nombre d'ouvrages publiés par Grasset et Fayard, par rapport à la production de 2026. La nouvelle dirigeante, qui partagera son temps entre les deux éditeurs, a néanmoins écarté l'hypothèse d'une fusion. Elle a également assuré que Grasset conserverait son adresse historique du 61, rue des Saints-Pères, dans le sixième arrondissement parisien.

Hachette Livre a présenté l'arrivée de Lise Boëll comme une opération destinée à accompagner le développement de Grasset. Le groupe mettait en avant les résultats obtenus chez Fayard, notamment une hausse de 45,6 % du chiffre d'affaires à fin octobre 2026 par rapport à la même période de 2025.

Parmi les ventes revendiquées figurent 350.000 exemplaires du Casse du siècle, de Sarah Knafo, 300.000 du Journal d'un prisonnier, de Nicolas Sarkozy, 250.000 de Mémoricide, de Philippe de Villiers, et 240.000 de Ce que veulent les Français, de Jordan Bardella.

La riposte des écrivains devient juridique

Dans leur lettre diffusée ce 10 novembre, les signataires interpellent également les actionnaires et les administrateurs d'Hachette Livre sur leur responsabilité dans l'évolution des deux maisons. Ils questionnent la protection accordée au patrimoine littéraire face aux changements de contrôle et de politique éditoriale.

Le collectif des États généreux réclame une « clause de confiance », destinée à faciliter la résiliation des contrats et la récupération des droits lorsqu'un éditeur change profondément d'orientation idéologique. Les écrivains demandent à la ministre de la Culture, Catherine Pégard, d'agir rapidement pour donner une traduction législative à cette revendication.

Dès avril, ActuaLitté avait examiné les obstacles juridiques rencontrés par les auteurs souhaitant quitter Grasset ou Fayard. Un écrivain reste libre de confier ses futurs manuscrits à une autre maison, sous réserve des engagements déjà contractés. En revanche, ce départ ne lui restitue pas automatiquement les droits d'exploitation de ses livres précédents.

Ces droits demeurent régis par les contrats signés, éventuellement pour de longues périodes. Les possibilités de résiliation dépendent notamment des stipulations contractuelles, des obligations de l'éditeur et des mécanismes prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Le changement de direction ou la modification de la ligne éditoriale ne constituent pas, à eux seuls, une cause générale de récupération automatique des droits.

La confiance cherche sa loi

Le Conseil permanent des écrivains avait, dès le 4 mai, formulé plusieurs propositions : renforcer le caractère personnel de la relation contractuelle, identifier un éditeur référent, réduire la durée des cessions de droits et ouvrir une possibilité de renégociation ou de rupture lorsque des circonstances nouvelles portent atteinte aux intérêts moraux d'un auteur.

Le débat a depuis progressé : le 10 juin dernier, le Sénat adoptait en première lecture une proposition de loi relative au contrat d'édition, prévoyant notamment des avancées en matière de rémunération et de transparence. Mais ce texte ne contenait pas la clause de confiance demandée par les écrivains. Transmis à l'Assemblée nationale le 11 juin, il demeure distinct de cette réforme spécifique.

Une évolution est toutefois intervenue à l'automne. Selon La Lettre, le 7 octobre, les concertations organisées sous l'égide du ministère de la Culture ont conduit le Syndicat national de l'édition à accepter le principe d'un nouveau droit de sortie, dans certaines circonstances. L'hypothèse discutée associe un changement d'actionnaire à une transformation de la ligne éditoriale.

Reste une difficulté essentielle : comment caractériser juridiquement un bouleversement idéologique, et à partir de quel seuil un auteur pourrait-il considérer que sa relation avec son éditeur est devenue incompatible avec ses convictions ? Dans le cas de Grasset, où le changement de direction intervient après la prise de contrôle du groupe, les conditions exactes d'application d'un futur dispositif seront déterminantes.

Crédits photo : une boule de démolition au cours de la destruction de l’ancien terminal Transbay, à San Francisco (Brandon Doran, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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